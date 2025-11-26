Moldova lansează un program național de transplant cardiac
Logos-Press, 26 noiembrie 2025 19:15
Ministerul Sănătății a anunțat lansarea programului național „Transplantul de inimă în Republica Moldova”, care este un pas strategic spre dezvoltarea cardiologiei și chirurgiei cardiace, – Logos Press.
Acum 30 minute
19:15
Acum 2 ore
18:30
Unitatea Comună de Implementare a Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) a UCIP sărbătorește 25 de ani de activitate în Republica Moldova. În această perioadă, portofoliul de programe IFAD în țara noastră s-a ridicat la peste 266 milioane de dolari, inclusiv 146,5 milioane de dolari în investiții directe și 24,4 milioane de dolari în granturi din partea Fondului, informează Logos Press.
Acum 4 ore
17:15
Sportivul moldovean Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Taekwondo pentru juniori WTF (Federația Mondială de Taekwon-Do), desfășurat la Egle (Elveția), – informează Logos Press.
16:15
Ajustările la modificările bugetare din acest an au afectat veniturile aleșilor locali de la primul nivel, a informat Logos Press.
Acum 6 ore
15:15
Artiștii și lucrătorii culturali moldoveni de la 1 ianuarie 2026 vor avea un acces mai bun la finanțarea europeană și cooperarea internațională în cadrul programului Europa Creativă, relatează Logos Press.
14:15
Până în 2030, forțele de ordine vor trebui să ajungă la un apel la 112 în termen de 15 minute, în timp ce în prezent cetățenii așteaptă în medie 32 de minute pentru ajutor de urgență, potrivit Logos Press.
Acum 8 ore
13:15
Oamenii de afaceri cer intervenția conducerii țării, considerând că abuzurile în cazurile de insolvență dăunează economiei și procesului de integrare europeană, a relatat Logos Press.
12:15
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova vor primi sprijin pentru reducerea costurilor energetice și creșterea competitivității, informează Logos Press.
Acum 12 ore
11:15
O altă încercare, deja a noua, de a vota bugetul capitalei pentru anul 2025 a eșuat din cauza opiniilor diferite ale fracțiunilor consiliului municipal cu privire la priorități, – informează Logos Press.
10:15
Rompetrol Moldova nu va fi scoasă la vânzare, a declarat Logos Press.
09:15
Reprezentanții Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova ANARM estimează că producția de miere comercială în 2025 va fi sub 3 mii de tone, – informează Logos Press.
08:15
Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), peste 180.000 de persoane au primit în luna octombrie medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise pe baza rețetelor electronice prin intermediul sistemului informațional automatizat eRețeta, informează Logos Press.
Ieri
19:15
Clubul de fotbal „Petrocub” din Hîncești a devenit „campioana de iarnă” a Moldovei, în timp ce „Spartanii-Sportul” din satul Selemet este primul care își pierde șansele de a rămâne în continuare în prima divizie, – informează Logos Press.
18:15
În octombrie, măsura în care cererea netă de valută din partea entităților comerciale a fost acoperită de oferta netă din partea persoanelor fizice a fost de 82%, în creștere de la 83,6% în septembrie 2025, a raportat Logos Press.
17:15
Comisia Europeană a prezentat un plan Digital Omnibus de simplificare a reglementărilor AI cuprinzătoare ale UE, relatează Logos Press.
16:15
Vor fi introduse amenzi pentru utilizarea comercială a dispozitivelor pentru eludarea serviciilor plătite # Logos-Press
Utilizarea comercială a dispozitivelor care vă permit să ocoliți serviciile plătite ar putea fi pedepsită, relatează Logos Press.
15:15
Începând cu 21 noiembrie 2025, beneficiile AEO (Authorised Economic Operator) se aplică și controalelor ANSA la toate punctele vamale de frontieră, a informat Logos Press.
14:15
În prezent, în Moldova funcționează 8-9 platforme dubioase, care se răspândesc prin intermediul rețelelor sociale și promit profituri ușoare, – informează Logos Press.
13:15
Volumul anual al mărfurilor transportate de toate tipurile de transport în perioada ianuarie-septembrie a crescut ușor și a ajuns la un total de 14,3 milioane de tone, a raportat Logos Press.
12:15
Aproximativ 470 de milioane de lei au fost autorizate de Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA pentru plata către producătorii agricoli în perioada 17-21 noiembrie, a informat Logos Press.
11:15
Cetățenii moldoveni care au lucrat legal în Canada vor putea primi pensii și alte beneficii sociale din această țară, relatează Logos Press.
10:15
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a introdus două noi rute în sistemul moldovenesc de transport al gazelor (GTS) pentru tranzitul gazelor din Grecia în Ucraina prin Moldova, informează Logos Press.
09:15
Terenurile statului ar putea fi oferite pentru dezvoltarea de locuințe pentru a reduce deficitul de locuințe, a raportat Logos Press.
08:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) a anunțat reținerea oficială și distrugerea ulterioară a unui lot importat de „ceai negru (frunze)” de 1 120 kg, a informat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
România a devenit lider în Europa în ceea ce privește costul ridicat al energiei electrice # Logos-Press
Odată cu liberalizarea pieței la 1 iulie, prețurile la energia electrică din România au crescut semnificativ, ceea ce a dus la inflație, reducerea puterii de cumpărare, relocalizarea industriilor și creșterea vulnerabilității sociale, relatează Logos Press.
18:15
Certificatul de clasificare a unei instalații de atracție turistică va fi eliberat online # Logos-Press
Entitățile economice care desfășoară activități de cazare turistică vor putea obține online un certificat de clasificare pentru unitatea lor, aplicând prin intermediul Platformei pentru Dezvoltarea Serviciilor Electronice (PDSE), informează Logos Press.
17:15
În ciuda negocierilor active dintre Ucraina și Azerbaidjan privind furnizarea de gaze naturale prin „coridorul vertical”, acest lucru nu se va întâmpla până la sfârșitul lunii martie a anului viitor – SUA au blocat o astfel de posibilitate, a raportat Logos Press.
16:15
IGC Consiliul Internațional al Cerealelor preconizează un nivel record la nivel mondial # Logos-Press
Producția mondială de cereale în 2025-26 va crește cu aproximativ 5% față de sezonul precedent, ceea ce va asigura o ofertă de cereale de vânzare pe piața mondială în sezonul actual de 2,43 miliarde de tone și va depăși recordul istoric precedent cu 3%, a informat Logos Press.
15:15
Valoarea totală a creditelor acordate celor 979 de întreprinzători a depășit 4 miliarde de lei, în timp ce investițiile în economia națională au ajuns la 6 miliarde de lei, informează Logos Press citând date ale Ministerului Dezvoltării Economice.
14:15
Progresul negocierilor de aderare la UE, provocările cu care se confruntă autoritățile locale în accesarea fondurilor europene, precum și posibilitățile de creștere a sustenabilității instituționale și proiectele prioritare de dezvoltare regională au fost discutate de participanții la cea de-a doua reuniune a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului Regiunilor al UE, desfășurată la Chișinău, informează Logos Press.
13:15
În luna octombrie, dinamica anuală de creștere a volumului depozitelor în lei a încetinit, acordând întâietate atragerii fondurilor în valută ale entităților economice, – informează Logos Press.
12:15
Duminică, 23 noiembrie 2025, Nicolai Vasilievici Liscinschi, o persoană unică care a lăsat o urmă adâncă în viața Republicii Moldova, a murit subit în urma unui atac de cord masiv.
12:15
Peste 30.000 de tone de struguri de masă din recolta 2025, în valoare de aproximativ 32,5 milioane de dolari (preț mediu – 1,08 dolari/kg), au fost exportate de Moldova de la începutul sezonului până la sfârșitul săptămânii trecute, informează Logos Press.
11:15
Piața europeană se confruntă cu o lipsă acută de produse ecologice de calitate, iar Moldova poate ocupa această nișă, – relatează Logos Press.
10:15
România ocupă locul 17 în lume în ceea ce privește consumul total de vin, informează Logos Press.
09:15
Ministerul Muncii și Protecției Sociale va supune aprobării Guvernului o propunere de stabilire a salariului minim pe țară la 6.300 de lei pentru anul 2026, informează Logos Press.
08:15
În ciuda realizărilor, Moldova se află încă la un nivel „relativ scăzut” de pregătire pentru economia competitivă a Uniunii Europene, a raportat Logos Press.
23 noiembrie 2025
18:15
Proprietarii majorității cluburilor din prima ligă engleză (EPL) au votat împotriva introducerii unui plafon salarial, susținând doar o modificare a modelului de fair-play financiar, informează Logos Press.
16:15
Întreprinderea familială din Anenii Noi Axedum a devenit primul producător de carne din Moldova care a obținut dreptul de a-și exporta produsele pe piața Uniunii Europene, – anunță Logos Press cu referire la comunicatul de presă al Invest Moldova.
14:15
Construcția Centrului de Reciclare a Deșeurilor Solide în cadrul celei de-a doua faze a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” este cu cinci luni înainte de termen, – informează Logos Press.
12:15
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cere autorităților să majoreze salariile din sectorul public și să crească rata de bază la 3000 de lei.
10:15
Ministerul Agriculturii din Moldova va consolida capacitatea de gestionare a sectorului agroalimentar pentru integrarea europeană. În acest sens, această problemă ar trebui să devină una dintre primele priorități ale Guvernului. Această opinie a fost exprimată de experți europeni în cadrul unui seminar privind gestionarea sectorului agroalimentar în UE, pe baza experienței țărilor UE care au trecut anterior prin acest proces.
22 noiembrie 2025
18:15
Pugilistul ucrainean Oleksandr Usik a renunțat de bună voie la centura Organizației Mondiale a Boxului (WBO), aceasta revenind „campionului mondial interimar WBO la categoria grea”, englezul Fabio Wardley, informează Logos Press.
16:15
Nikushor Dan: Extinderea UE către Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest este o investiție în securitate # Logos-Press
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene către Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest nu este un „act de caritate”, ci o investiție în securitate, informează Logos Press.
14:15
Parlamentul moldovean pregătește amendamente la Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, care vor schimba în mod semnificativ procedura de demitere a membrilor Consiliului de supraveghere și Comitetului executiv al BNM, inclusiv a președintelui acesteia, relatează Logos Press.
13:15
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei a anunțat începerea înregistrării companiilor pentru participarea la cea de-a 23-a Expoziție Națională „Fabricat în Moldova 2026”. Aceasta va avea loc în perioada 11-15 februarie 2026 la centrul expozițional Moldexpo.
12:15
Asociația Speranța-Con estimează că, în acest moment, fermierii pot furniza încă 5-7 mii de tone de mere din plantații – maximum o săptămână de muncă pentru unitățile de procesare, informează Logos Press.
10:15
Comisia Europeană a majorat prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei pentru 2025 de la 0,9% la 1,6%, a redus-o ușor pentru 2026 – de la 2,8% la 2,6%, și se așteaptă la o creștere economică de 3,7% în 2027.
21 noiembrie 2025
19:15
Nivelul veniturilor Asociației Naționale de Baschet (NBA) până la sfârșitul sezonului 2025/26 este de așteptat să fie de 14,3 miliarde de dolari, o creștere de 1,8 miliarde de dolari sau 14% față de sezonul trecut, a raportat Logos Press.
18:15
În contextul cererii crescute de credite, băncile vor trebui să își optimizeze politicile de creditare pentru a îndeplini cerințele de stabilitate financiară ale autorității de reglementare, a informat Logos Press.
