Cotațiile petrolului se stabilizează pe fondul discuțiilor de pace Rusia–Ucraina
Bani.md, 27 noiembrie 2025 17:40
Prețurile petrolului au rămas stabile joi, în timp ce investitorii au evaluat evoluțiile legate de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, în paralel cu impactul sancțiunilor occidentale asupra exporturilor rusești. Activitatea de tranzacționare rămâne însă redusă, pe fundalul zilei de Thanksgiving în Statele Unite, notează Reuters. Brent-ul s-a apreciat cu 5 cenți, ajungând la 63,18
Acum 30 minute
17:40
Acum 2 ore
17:00
Operatorul platformei „Yandex Go" și al aplicației „Yandex Pro", compania „Ridetech International" BV, reacționează după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa cu o amendă de 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go" afirmă că
16:50
Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg, citat de agerpres.ro. Firma italiană, cunoscută
16:30
16:30
Veniturile bugetului de stat au fost revizuite în creștere cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde de lei. Cheltuielile totale se ridică la 94 de miliarde de lei, ceea ce duce deficitul bugetar la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB, potrivit rectificărilor aprobate de Parlament în ședința de astăzi Guvernul
16:20
În Parlament a fost depus un nou proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea activității platformei de tranzacționare TUX Moldova. De această dată, proiectul este elaborat de un grup de deputați din fracțiunea socialiștilor, care solicită investigarea exhaustivă a modului în care a funcționat platforma, a reacțiilor sau lipsei de reacție
Acum 4 ore
15:30
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu precizări privind proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, aflat în proces de examinare parlamentară. Potrivit acestuia, propunerea promovată de Guvern a fost discutată anterior cu experții FMI, iar scopul principal este consolidarea independenței instituției și întărirea atribuțiilor Consiliului
14:50
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care va alinia sistemul național de achiziții publice la standardele Uniunii Europene. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, transpune parțial prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului, având drept obiectiv creșterea transparenței, eficienței și corectitudinii în utilizarea banilor publici. Proiectul introduce praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor,
14:40
Curtea de Conturi avertizează asupra neregulilor în acordarea ajutoarelor de stat. Este vorba de subvenții de peste 800 milioane lei și scutiri fiscale netransparente, iar unele ajutoare au fost acordate fără notificarea Consiliului Concurenței Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat concluziile auditului privind modul în care au fost acordate ajutoarele de stat
Acum 6 ore
13:50
Ministra Agriculturii, Ludmila Cătlabuga, anunță că instituția pe care o conduce lucrează împreună cu Ministerul Justiției la un mecanism de protecție destinat fermierilor aflați în dificultate și supuși executărilor silite. Potrivit acesteia, proiectul unui act normativ a fost deja transmis Ministerului Justiției, iar ministrul de resort a confirmat că documentul urmează să fie examinată, îmbunătățit
13:50
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, care va avea loc între 1 și 10 decembrie 2025 și va fi accesibilă online prin platforma eVMS.md. Aceasta reprezintă ultima sesiune programată pentru trimestrul IV al anului. În această etapă, persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu maturități
13:30
În 2025 se va putea circula pe noul pod peste Prut de la Ungheni, primul cu profil de autostradă dintre România și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a confirmat că producția tablierului metalic, una dintre cele mai importante componente ale
13:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" a efectuat pe 25 noiembrie o testare tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, după finalizarea lucrărilor de reparație și reabilitare a infrastructurii. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, a parcurs experimental ruta pentru a evalua starea căii ferate și pentru a estima timpul
12:50
Republica Moldova va fi vizitată în acest an de aproximativ 290.000 de turiști străini, arată datele analizate de economistul Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, sectorul turistic se află pe o traiectorie de creștere „sănătoasă și constantă", iar structura vizitatorilor arată o schimbare profundă față de situația din anii '90. Din numărul total estimat, 90.000 de turiști
12:40
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat astăzi o discuție amplă pe marginea proiectului Legii privind medierea și statutul mediatorului, aflat în prezent în consultare publică. Evenimentul a reunit peste 80 de companii din toate regiunile țării, care au discutat direct cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Consiliului
12:10
Din 1 ianuarie 2028, consumatorii noncasnici, cu excepția întreprinderilor mici și micro, ar putea fi obligați să încheie contracte de furnizare a energiei electrice la prețuri de piață. Astfel, accesul acestora la tarifele reglementate va fi restricționat, în timp ce populația și afacerile mici vor continua să beneficieze de prețuri stabilite de autorități. Măsura face
12:10
Procedura de numire și demitere a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege elaborat de BNM sub egida Fondului Monetar Internațional și promovat de Ministerul Finanțelor. Autorii afirmă că noile reglementări vor „fortifica garanțiile privind exercițiul independent al atribuțiilor" conducerii
Acum 8 ore
12:00
Reorganizările și optimizările de personal care au loc în sectorul telecom nu reprezintă un semn de dificultăți, ci o consecință directă a modernizării accelerate a infrastructurii de comunicații. Transformările tehnologice – în special extinderea rețelelor 5G și dezvoltarea celor 6G, inteligenta artificială, automatizările și migrarea masivă către soluții cloud – schimbă fundamental modul în care
11:50
Consumul de energie a crescut și a ajuns la 4,24 miliarde kWh în 2024, cu 9% peste nivelul din 2023, ceea ce reprezintă cel mai înalt ritm din ultimii ani. Datele arată că gospodăriile devin principalul motor al creșterii, ponderea consumului casnic urcând la 44%, pe fondul electrificării încălzirii, extinderii prosumatorilor și creșterii numărului de
11:20
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocajeîn finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte", în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024. Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane care cunosc în detaliu sistemul
11:20
Importul de motorină prin portul moldovenesc Giurgiulești a fost deblocat, transmit surse citate de publicația enkorr. Potrivit comercianților din piață, restricțiile au fost ridicate încă de vinerea trecută, însă fluxurile de aprovizionare nu au revenit încă la nivelurile obișnuite. Traderii intervievați se arată rezervați în privința reluării exporturilor prin terminal, considerând redeschiderea mai degrabă un
11:20
În inima orașului Chișinău, lângă Teatrul Național „Mihai Eminescu" și Sala cu Orgă, se află scuarul „Mihai Eminescu". Zona a trecut printr-un proces amplu de reabilitare, după ce piața de tablouri care activa acolo anterior a fost strămutată pe strada Columna, lângă Parcul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga. Startul lucrărilor a fost dat în
11:10
10:50
Adunarea Generală a Asociației Băncilor din Moldova (ABM) l-a reconfirmat pe Dorel Noroc în funcția de președinte al organizației, pentru un nou mandat de trei ani. Potrivit Asociației, reconfirmarea în funcție reflectă sprijinul unanim al comunității bancare pentru consolidarea rolului sectorului financiar în economia Republicii Moldova, accelerarea alinierii la standardele europene și avansarea proceselor de
10:40
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, susține ministrul energiei, Dorin Junghietu. Într-un interviu pentru IPN, ministru a precizat că mecanismul existent de livrare a gazelor către regiune continuă să funcționeze, iar în cazul unei întreruperi poate fi utilizat mecanismul
10:30
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar – structura care reunește principalele organizații din sectorul agroalimentar și reprezintă interesele a mii de producători agricoli din Republica Moldova contestă la Curtea Constituțională organizarea și funcționarea Camerelor Agricole, act normativ care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Într-o declarație publică, Consiliul afirmă că legea „încalcă drepturi
10:10
Compania Air India a descoperit unul dintre Boeing-urile sale după 12 ani. Aeronava, un Boeing 737-200 aflat la sol din 2012, a fost găsită întâmplător într-un colț al aeroportului din Kolkata, potrivit Le Figaro. Gafa administrativă a reaprins criticile la adresa fostei conduceri publice a companiei aeriene, scrie mediafax.ro. Air India a recuperat aeronave pe
Acum 12 ore
10:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a sancționat compania „INTACT Asigurări Generale" SA cu o amendă în valoare de 2.015.365,12 lei, în urma unui control care a scos la iveală mai multe abateri de la cerințele prudențiale. Decizia a fost aprobată de Comitetul executiv al BNM la 5 noiembrie 2025. Pe lângă amenda aplicată societății, șapte
09:10
Consiliul Concuren
08:40
Premier Energy a raportat o creștere a business-ului în nouă luni ale anului 2025, iar Republica Moldova devine unul dintre principalele motoare ale performanței grupului, datorită extinderii capacităților de regenerabile, a volumelor de furnizare și a investițiilor în infrastructura energetică locală, arată datele companiei. Potrivit raportului financiar publicat de companie, veniturile Premier Energy au crescut […] Articolul Miliardarul ceh care domină piața energetică din Moldova a împins profitul companiei la 96 de milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
18:20
Germania a rămas cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene în 2024, în pofida unei crize economice prelungite, deşi plăţile sale au scăzut semnificativ faţă de anii precedenţi, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German IW şi consultat miercuri de Reuters. Anul trecut, cea mai mare economie a Europei a plătit cu […] Articolul Cine umple pușculița UE și cine o golește: Germania plătește miliarde, în timp ce Grecia, Polonia și România iau grosul apare prima dată în Bani.md.
Ieri
17:20
Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare în bugetul Uniunii Europene pentru 2026, după ce Parlamentul European a aprobat majorarea alocărilor pentru Vecinătatea Estică, din care face parte și țara noastră, cu 25 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de către eurodeputatul Siegfried Mureșan. ”Este un sprijin vital pentru organizațiile societății civile, care […] Articolul UE va pompa mai mulți bani în Moldova în 2026, după majorarea bugetului pentru Est cu 25 de milioane de euro apare prima dată în Bani.md.
16:50
Piața asigurărilor din Republica Moldova a înregistrat o evoluție modestă în perioada ianuarie–septembrie 2025, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În cele nouă luni analizate, societățile de asigurări au subscris prime brute în valoare de 2,44 miliarde lei, o creștere de doar 0,9% față de aceeași perioadă din 2024. În schimb, despăgubirile […] Articolul Creșterea daunelor lovește piața asigurărilor: despăgubirile au depășit 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% apare prima dată în Bani.md.
16:40
Economia Republicii Moldova riscă să piardă anual o parte din potențialul său de creștere din cauza declinului demografic accelerat, avertizează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cel mai recent raport „Transition Report 2025–26”. Țara se află printre statele cu cea mai drastică reducere a populației din întregul bloc analizat, iar experții subliniază că […] Articolul Fără oameni și fără economie! BERD arată cum declinul demografic al Moldovei taie din PIB apare prima dată în Bani.md.
16:00
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă. În urma unui acord cu statele membre la care s-a ajuns […] Articolul Bugetul UE pentru 2026, adoptat: mai mulți bani se alocă pentru cercetare, securitate și vecinătatea UE apare prima dată în Bani.md.
15:50
Forța de muncă din Republica Moldova rămâne redusă, cu un grad mare de inactivitate economică și diferențe puternice între orașe și sate, bărbați și femei. Datele finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024, prezentate de Biroul Național de Statistică, arată că mai puțin de jumătate dintre persoanele de 15 ani și peste participă la piața […] Articolul Țară în derivă economică! Peste un milion de moldoveni nu muncesc apare prima dată în Bani.md.
15:20
Licitația pentru instalarea centralelor de cogenerare de la CT Vest și CET Sursa 3 eate pe ultima sută de metru, în timp ce Ministerul Energiei confirmă existența unui „gap financiar semnificativ” între ofertele depuse și bugetul proiectului. Ministrul Dorin Junghietu declară că raportul de evaluare este pe ultima sută de metri, iar procedura rămâne în […] Articolul Scandal energetic la Termoelectrica! Oferte umflate cu 36 milioane de euro. Junghietu: avem un gap financiar apare prima dată în Bani.md.
14:40
Potrivit ministrului Finanțelor, Adrina Gavriliță nivelul actual al costului datoriei este „un pic peste 9%” și nu reprezintă nici un vârf istoric, dar nici un nivel care să poată fi considerat satisfăcător pe termen lung. Gavriliță a subliniat că discuțiile privind optimizarea costurilor vor continua în cadrul Ministerului și cu partenerii de dezvoltare. „Atât stocul […] Articolul Dobânzi de peste 9% pentru datoria Moldovei! Garvriliță recunoaște presiunile și caută soluții urgente apare prima dată în Bani.md.
14:30
Subevaluări de aproape 50 de milioane de lei, uzură raportată în exces de peste 95 de milioane de lei, instalații de transmisie contabilizate incorect cu o diferență de 260 de milioane de lei și investiții finale în valoare de 57,6 milioane de lei raportate eronat ca lucrări neterminate – acestea sunt principalele nereguli descoperite de […] Articolul Audit la MAI: Curtea de Conturi a găsit nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor apare prima dată în Bani.md.
14:20
Daniel Vodă a ridicat în 2025 salariu dublu, față de cel al prim-ministrului Dorin Recean. Dacă fostul șef de Guvern declară că a primit de la începutul anului cumulativ leafă de 238.349 de lei, purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri a indicat că a fost remunerat în aceeași perioadă cu 574.268 de lei, scrie […] Articolul Salariu de lux la Guvern! Funcția rămasă vacantă după Daniel Vodă vine cu leafă dublă față de a premierului apare prima dată în Bani.md.
13:40
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, afirmă că nu vede nicio problemă în faptul ca președintele Republicii Moldova să primească drept de veto în procedura de confirmare a conducerii Băncii Naționale a Moldovei. Prevederea se regăsește în noua lege privind BNM, aflată în proces de adoptare. Potrivit ministrului, implicarea șefului statului în această etapă nu ar afecta […] Articolul Adrian Gavrilița despre reforma BNM: ”Dreptul de veto al președintelui nu este o problemă” apare prima dată în Bani.md.
12:50
Un dosar de insolvență deschis în august 2025 la Judecătoria Chișinău, aparent banal, ascunde o schemă sofisticată prin care unul dintre cele mai mari grupuri de companii agricole din Republica Moldova – Wetrade (controlată de milionarul Alexandr Tatarciuc na.) – ar fi creat un lanț de datorii interne, o cesiune de creanță opacă și un […] Articolul Cine este milionarul din agricultură acuzat de un faliment de 74 milioane lei prin firme-satelit și importuri fantomă apare prima dată în Bani.md.
12:50
Peste 1,7 miliarde de lei vor fi investite în modernizarea a 469 de curți din Chișinău, după ce Documentul unic de program pentru anii 2025–2027 a fost completat cu încă 380 de proiecte de amenajare. Finanțarea a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului de miercuri și provine din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. […] Articolul 469 de curți din Chișinău vor fi modernizate, cu o investiție de peste 1,7 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
12:40
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a discuta modalitățile prin care Ungaria poate sprijini Serbia, după ce livrările de țiței din Croația au fost sistate în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra rafinăriei sârbe deținută de Rusia. Decizia Croației de a opri […] Articolul Ungaria sare în ajutorul Serbiei după sistarea livrărilor de țiței către rafinăria rusească apare prima dată în Bani.md.
11:30
Patru candidați au trecut de etapa de preselecție în concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM”, organizat de Agenția Proprietății Publice. În total, au fost depuse opt dosare, însă patru dintre ele au fost respinse. Două au fost eliminate în baza criteriilor prevăzute la punctele 5 și 7 ale Regulamentului, iar alte două au […] Articolul Patru candidați se vor lupta pentru șefia TRACOM: jumătate dintre dosare au fost respinse apare prima dată în Bani.md.
10:50
Trei companii sunt în prezent în negocieri directe cu Lukoil pentru achiziția rafinăriei Petrotel și a rețelei de benzinării din România, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, discuțiile au început acum câteva săptămâni, iar statul român a fost notificat oficial privind intențiile investitorilor. „Există trei companii care și-au manifestat intenția de a cumpăra […] Articolul Trei companii, în cursă pentru preluarea activelor Lukoil din România apare prima dată în Bani.md.
10:10
Consiliul Concurenței a efectuat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații deschise prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea examinează indicii privind o posibilă încălcare a legislației concurențiale, mai exact art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul neîntemeiat […] Articolul Lovitură pentru un operator de gaze: Consiliul Concurenței caută dovezi de sabotaj comercial apare prima dată în Bani.md.
09:40
Leonid Fedun, co-fondator al gigantului petrolier rusesc Lukoil, și-a vândut în 2025 pachetul de aproximativ 10% din acțiuni înapoi companiei, au declarat trei surse apropiate tranzacției, confirmate și de date financiare analizate de Reuters. Valoarea pachetului era estimată la circa 7 miliarde de dolari, însă nu este clar dacă aceasta a fost suma efectiv primită […] Articolul Co-fondatorul Lukoil, Leonid Fedun, și-a vândut pachetul de circa 7 miliarde de dolari înapoi companiei apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Compania petrolieră națională a Kazahstanului, KazMunayGas (KMG), a anunțat astăzi că, „cel puțin pentru moment”, nu se discută vânzarea Grupului Rompetrol, inclusiv Rompetrol Moldova, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața produselor petroliere din Republica Moldova. Reacția oficială vine după ce, în ultimele zile, în presă au apărut informații privind o posibilă vânzare […] Articolul Kazahii dau înapoi: Rompetrol, prezent și în Moldova, nu mai e scos la vânzare apare prima dată în Bani.md.
17:30
Transportul feroviar din Republica Moldova își continuă declinul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, Căile Ferate din Moldova au transportat doar 232,7 mii de pasageri, cu 49,2% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul pasagerilor s-a redus, de asemenea, cu 34,9%, până la 26,1 milioane pasageri-km. […] Articolul Dezastru la CFM! Numărul de pasageri s-a redus cu 50% apare prima dată în Bani.md.
