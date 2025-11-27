Cotațiile petrolului se stabilizează pe fondul discuțiilor de pace Rusia–Ucraina

16:50

Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg, citat de agerpres.ro. Firma italiană, cunoscută