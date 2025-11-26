LIVE: Deputatul Renato Usatîi face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița
26 noiembrie 2025
LIVE: Deputatul Renato Usatîi face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița
LIVE: Deputatul Lilan Carp face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița
Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației
Salariile profesorilor dar și bursele studenților vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun după ședința de Guvern Oficialul a precizat că, începutul fiecărui an aduce ajustări salariale, iar domeniul educației nu va face excepție. În acest context, Perciun a amintit că, în ultimii patru ani, salariile cadrelor didactice ... Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației
PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a prezentat clarificări în cazul camionului cu armament depistat în punctul de trecere Leușeni-Albița, pe partea română a frontierei. Potrivit instituției, în cadrul dosarului a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar acțiunile de urmărire penală și schimbul de informații sunt în ... PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare
Transportul feroviar din Republica Moldova își continuă declinul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, Căile Ferate din Moldova au transportat doar 232,7 mii de pasageri, cu 49,2% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul pasagerilor s-a redus, de asemenea, cu 34,9%, până la 26,1 milioane pasageri-km. ... Căile Ferate din Moldova, în picaj – Traficul de pasageri redus la jumătate
Ucraina a acceptat propunerea de pace înaintată de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei, care durează de aproape patru ani, a declarat marți, 25 noiembrie, un oficial american pentru CBS News. Potrivit acestuia, Kievul a dat acordul asupra planului, rămânând de stabilit doar „detalii minore". Informația a fost confirmată și de consilierul ucrainean pentru ... Ucraina ar fi agreat planul de pace propus de Donald Trump – Urmează ajustări minore
Sprijin financiar mai mare pentru părinți – Statul majorează indemnizația la naștere în 2026
Guvernul Republicii Moldova a propus majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, care va crește cu 536 de lei, de la 21 350 lei în 2025 la 21 886 lei în 2026. Modificarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 1 a Regulamentului privind modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor ... Sprijin financiar mai mare pentru părinți – Statul majorează indemnizația la naștere în 2026
UE a oferit echipamente moderne pentru șase orașe moldovenești pentru intervenții mai rapide în situații de urgență
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de intervenții mai rapide în situații de urgență, după ce întreprinderile municipale din aceste orașe au primit seturi moderne de utilaje, informează Solidarity Fund PL în Moldova. Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice", pentru a ... UE a oferit echipamente moderne pentru șase orașe moldovenești pentru intervenții mai rapide în situații de urgență
Gaz lichefiat din SUA, în creștere pe traseul transbalcanic – Moldova devine punct de tranzit
Capacitatea de transport a gazelor naturale pe „Ruta 1" – coridorul care aduce gaze, inclusiv de origine americană, din Grecia, prin Bulgaria, România și Republica Moldova către Ucraina – a fost rezervată ieri, 24 noiembrie, la un nivel-record pentru luna decembrie 2025. Potrivit ministerului Energiei, licitația a stabilit o rezervare totală de aproximativ 1,3 milioane ... Gaz lichefiat din SUA, în creștere pe traseul transbalcanic – Moldova devine punct de tranzit
Guvernul reduce plafonul la compensațiile la energie de la 1400 lei până la 1000 lei – Vor fi schimbate și criteriile de eligibilitate
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de ... Guvernul reduce plafonul la compensațiile la energie de la 1400 lei până la 1000 lei – Vor fi schimbate și criteriile de eligibilitate
PSRM gata să prezinte propuneri la politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2026 – Vrem susținerea economiei și a investițiilor, dar nu creșterea datoriei de stat
În cadrul unei conferințe de presă, Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a declarat că, în condițiile crizei economice din țară, PSRM este gata să prezinte propuneri privind politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2026, bazate pe susținerea sectorului real al economiei și pe investiții, nu pe creșterea datoriei de stat. ... PSRM gata să prezinte propuneri la politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2026 – Vrem susținerea economiei și a investițiilor, dar nu creșterea datoriei de stat
ULTIMA ORĂ: CSJ a decis păstrarea judecătorului Vladislav Gribincea în completul de magistrați care examinează dosarul „Kuliok"
Partea apărării în dosarul în care este vizat fostul șef de stat Igor Dodon a înaintat cerere de recuzare a judecătorului Vladislav Gribincea din completul de judecată de la Curtea Supremă de Justiție. Acest fapt este prevăzut de Încheierea emisă în care a fost decis examinarea aceste solicitări pe 25 noiembrie, ora 14:00. Veaceslav Gribincea ... ULTIMA ORĂ: CSJ a decis păstrarea judecătorului Vladislav Gribincea în completul de magistrați care examinează dosarul „Kuliok"
Ioniță trage alarma – Statul se împrumută cu miliarde pe intern și plătește dobânzi lunare de 180 de milioane de lei
Republica Moldova riscă să plătească sute de milioane de lei în plus doar din cauza faptului că Guvernul se împrumută tot mai mult pe piața internă, unde dobânzile sunt de trei ori mai mari decât cele externe. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru ziua.md, în care expertul a explicat cum evoluează datoria publică în ... Ioniță trage alarma – Statul se împrumută cu miliarde pe intern și plătește dobânzi lunare de 180 de milioane de lei
Patronatele cer statului să înființeze Casa Socială a Constructorilor pentru protecția muncitorilor sezonieri
Patronatele din construcții solicită statului Republicii Moldova să instituie Casa Socială a Constructorilor, un mecanism de sprijin financiar pentru angajații rămași fără venituri în lunile de iarnă. Propunerea vine în contextul exodului forței de muncă și al lipsei garanțiilor sociale într-o industrie marcată de sezonalitate, notează telegraph.md Președintele Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor ... Patronatele cer statului să înființeze Casa Socială a Constructorilor pentru protecția muncitorilor sezonieri
Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai accentuat declin demografic din țările BERD, potrivit noului Transition Report 2025-26, publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Documentul arată că Moldova, alături de Bosnia și Herțegovina și Georgia, „a pierdut aproximativ 30% din populație din 1990 încoace, aproape exclusiv din cauza emigrării". Raportul descrie ... Semnal de alertă de la BERD – Moldova pierde aproape o treime din locuitori
Poliția confirmă – Drona de la Cuhureştii de Jos, de fabricație rusească, nu transporta explozibil
Oamenii legii au publicat noi informaţii referitor la drona care s-a prăbușit marţi, 25 noiembrie, pe acoperișul unei locuințe din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Potrivit poliției, aparatul de zbor este de tip Gerbera, de fabricație rusească, iar verificările au stabilit că aceasta nu transporta încărcătură explozivă. Dronele de tip Gerbera pot fi utilizate ... Poliția confirmă – Drona de la Cuhureştii de Jos, de fabricație rusească, nu transporta explozibil
Inspectorii fiscali și ANTA au intrat pe traseu – Șoferii de taxi din 4 raioane amendați sever
Mai mulți șoferi de taxi au fost sancționați, în perioada 17–21 noiembrie 2025, în urma controalelor efectuate de inspectorii fiscali împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Verificările au avut loc în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia și au vizat atât prestatorii ocazionali de servicii taxi, cât și pe cei ... Inspectorii fiscali și ANTA au intrat pe traseu – Șoferii de taxi din 4 raioane amendați sever
PAS sesizează CNA privind presupuse ilegalități ale lui Ion Ceban – Primarul: „Acțiune politizată"
Președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC),Zinaida Popa, a anunțat marți, 25 noiembrie, că a depus o sesizare la Centrul Național Anticorupție (CNA) privind „pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău". „Un an întreg, banii orașului au fost cheltuiți după bunul plac, fără ... PAS sesizează CNA privind
Audieri în Parlament după scandalul TUX – Doar 13 victime confirmate, amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută # Politik
Deputatul Dorian Istrati a declarat, în cadrul audierilor publice privind fraudele comise prin platforme online de presupuse investiții, că amploarea reală a fenomenului nu poate fi stabilită în lipsa unor plângeri oficiale din partea cetățenilor. Potrivit acestuia, până în prezent autoritățile au recepționat doar 13 cereri, fiecare dintre ele vizând prejudicii de câteva sute de ... Audieri în Parlament după scandalul TUX – Doar 13 victime confirmate, amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută The post Audieri în Parlament după scandalul TUX – Doar 13 victime confirmate, amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută appeared first on Politik.
Moldova pregătește sistemul de returnare a ambalajelor – Prețul băuturilor ar putea crește # Politik
Republica Moldova se pregătește să implementeze un sistem de returnare a ambalajelor din plastic, sticlă și metal, care va schimba radical modul de colectare și reciclare a deșeurilor. Reforma este obligatorie pentru toți producătorii și ar putea duce la o scumpire între 2 și 9 eurocenți pentru fiecare sticlă de băutură, a declarat ecologista și ... Moldova pregătește sistemul de returnare a ambalajelor – Prețul băuturilor ar putea crește The post Moldova pregătește sistemul de returnare a ambalajelor – Prețul băuturilor ar putea crește appeared first on Politik.
Rețea de acte românești falsificate pentru ruși, ucraineni și moldoveni, destructurată în București -17 percheziții în desfășurare # Politik
Şaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa, 25 noiembrie 2025, la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei reţele care ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în ... Rețea de acte românești falsificate pentru ruși, ucraineni și moldoveni, destructurată în București -17 percheziții în desfășurare The post Rețea de acte românești falsificate pentru ruși, ucraineni și moldoveni, destructurată în București -17 percheziții în desfășurare appeared first on Politik.
Ministerul Apărării confirmă violarea spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone – MAE îl convoacă din nou pe Ambasadorul rus la Chișinău # Politik
Ministerul Apărării informează că, în contextul atacurilor masive lansate asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima dronă a fost observată pe direcția localităților Vinogradovca – ... Ministerul Apărării confirmă violarea spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone – MAE îl convoacă din nou pe Ambasadorul rus la Chișinău The post Ministerul Apărării confirmă violarea spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone – MAE îl convoacă din nou pe Ambasadorul rus la Chișinău appeared first on Politik.
Planul de investiții pentru anul 2025 al S.A. „CET-Nord” a fost aprobat, valoarea totală a acestuia ridicându-se la 107,03 milioane lei. Bugetul a fost majorat cu 35,48 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 50% față de versiunea inițială, potrivit unei hotărâri ANRE. Potrivit reglementatorului, investițiile sunt orientate prioritar spre continuarea implementării proiectului ... Modernizarea CET-Nord vine cu costuri – Tarifele la căldură urcă la Bălți The post Modernizarea CET-Nord vine cu costuri – Tarifele la căldură urcă la Bălți appeared first on Politik.
Șoferii din Republica Moldova vor achita, începând de astăzi, tarife mai mari pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Noile prețuri intră în vigoare după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, stabilite în baza evoluțiilor din ultimii cinci ani privind accidentele, despăgubirile ... RCA + Cartea Verde, mai scumpe – Șoferii cu mașini grele și electrice, în vizor The post RCA + Cartea Verde, mai scumpe – Șoferii cu mașini grele și electrice, în vizor appeared first on Politik.
Moldovagaz pornește colectarea datelor la gaze și avertizează despre riscul de facturi umflate # Politik
Procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna curentă a început pe 24 noiembrie și se va desfășura până pe 5 decembrie. În această perioadă, citirile sunt efectuate atât de angajații operatorului de distribuție, cât și prin sistemul informațional de la distanță. Moldovagaz atenționează că, în lipsa accesului la echipamentele de măsurare, ... Moldovagaz pornește colectarea datelor la gaze și avertizează despre riscul de facturi umflate The post Moldovagaz pornește colectarea datelor la gaze și avertizează despre riscul de facturi umflate appeared first on Politik.
Ministerul Finanțelor garantează salariile profesorilor din Chișinău și cere Primăriei plata promptă # Politik
Ministerul Finanțelor afirmă că, în anul 2025, Guvernul a alocat aproximativ 190,7 milioane de lei pentru plata salariilor, dintre care 73,8 milioane de lei sunt destinate achitării premiului anual pentru 2025. Suma este suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și primele aferente. Potrivit cadrului legal, pentru introducerea acestor resurse în bugetul municipal ... Ministerul Finanțelor garantează salariile profesorilor din Chișinău și cere Primăriei plata promptă The post Ministerul Finanțelor garantează salariile profesorilor din Chișinău și cere Primăriei plata promptă appeared first on Politik.
Ministerul Finanțelor recomandă instituțiilor publice să caute alți furnizori de combustibil, pe fondul sancțiunilor Lukoil # Politik
Ministerul Finanțelor avertizează autoritățile publice centrale și locale cu privire la riscurile generate de sancțiunile în privința companiei Lukoil de către SUA. Ministerul recomandă evaluarea contractelor existente și asigurarea plăților pentru serviciile deja prestate. De asemenea, autoritățile trebuie să identifice alți furnizori de carburanți pentru a preveni perturbările în aprovizionarea cu combustibil până pe 13 ... Ministerul Finanțelor recomandă instituțiilor publice să caute alți furnizori de combustibil, pe fondul sancțiunilor Lukoil The post Ministerul Finanțelor recomandă instituțiilor publice să caute alți furnizori de combustibil, pe fondul sancțiunilor Lukoil appeared first on Politik.
Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente pentru toți cetățenii, iar riscul unui deficit în această iarnă este exclus, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. ”Pot să vă spun cu certitudine că nu există niciun risc de diminuare a stocurilor. Sunt suficiente pentru toți cetățenii care doresc să procure lemn de foc”, a afirmat ministrul. ... Lemn pentru toți – Ministrul Mediului garantează stocuri suficiente pentru iarnă The post Lemn pentru toți – Ministrul Mediului garantează stocuri suficiente pentru iarnă appeared first on Politik.
Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE – Securitatea Ucrainei și a Moldovei, esențială pentru stabilitatea regională # Politik
Președintele României, Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina. Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și ... Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE – Securitatea Ucrainei și a Moldovei, esențială pentru stabilitatea regională The post Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE – Securitatea Ucrainei și a Moldovei, esențială pentru stabilitatea regională appeared first on Politik.
Fracțiunea Alternativa va prezenta un proiect de lege privind reglementarea parcărilor auto # Politik
Deputații din fracțiunea Alternativa din Parlament pregătesc un cadru legal unitar pentru gestionarea parcărilor auto, printr-un proiect de lege ce urmează să fie înregistrat în Legislativ în această săptămână, a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative din 24 noiembrie. Edilul a declarat că domeniul parcărilor funcționează în prezent fără reguli clare ... Fracțiunea Alternativa va prezenta un proiect de lege privind reglementarea parcărilor auto The post Fracțiunea Alternativa va prezenta un proiect de lege privind reglementarea parcărilor auto appeared first on Politik.
Constantin Țuțu cere ultimul cuvânt până la pronunțarea sentinței – Ședința de judecată, amânată pentru 26 noiembrie # Politik
Încă o ședință de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost amânată. De această dată, instanța a decis să reprogrameze momentul ultimului cuvânt după ce inculpatul a transmis, prin avocat, că dorește să se adreseze personal în fața magistraților. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea și a stabilit noul termen pentru ... Constantin Țuțu cere ultimul cuvânt până la pronunțarea sentinței – Ședința de judecată, amânată pentru 26 noiembrie The post Constantin Țuțu cere ultimul cuvânt până la pronunțarea sentinței – Ședința de judecată, amânată pentru 26 noiembrie appeared first on Politik.
Presiune pe Guvern și Parlament – Primarii cer reformă administrativă și autonomie financiară # Politik
Primarii din mai multe localități au cerut Guvernului și Parlamentului să accelereze reforma administrativ-teritorială, să consolideze autonomia locală și să asigure o descentralizare financiară reală, astfel încât administrațiile locale să poată răspunde mai eficient nevoilor comunităților. La cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe ... Presiune pe Guvern și Parlament – Primarii cer reformă administrativă și autonomie financiară The post Presiune pe Guvern și Parlament – Primarii cer reformă administrativă și autonomie financiară appeared first on Politik.
Băncile din Moldova încheie anul cu profituri uriașe – Trei instituții acumulează peste 80% din venituri # Politik
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat luna octombrie 2025 cu un profit cumulat de 3,84 miliarde de lei cu 18,5% ai mult față de perioada similară a anului precedent, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Lider detașat la capitolul profit este BC „Moldova-Agroindbank” S.A. (MAIB), cu un rezultat de aproximativ 1,54 miliarde ... Băncile din Moldova încheie anul cu profituri uriașe – Trei instituții acumulează peste 80% din venituri The post Băncile din Moldova încheie anul cu profituri uriașe – Trei instituții acumulează peste 80% din venituri appeared first on Politik.
Peste 1,3 miliarde de euro, transferați prin SEPA – Mai bine de jumătate au fost realizate de persoane fizice # Politik
Tranzacțiile efectuate prin SEPA în și din Republica Moldova au depășit 1,3 miliarde de euro în doar o lună, înregistrându-se o creștere de 300 de milioane de euro față de perioada anterioară aderării la sistemul european de plăți. Mai bine de jumătate dintre transferuri au fost realizate de persoane fizice, iar economiile directe generate deja ... Peste 1,3 miliarde de euro, transferați prin SEPA – Mai bine de jumătate au fost realizate de persoane fizice The post Peste 1,3 miliarde de euro, transferați prin SEPA – Mai bine de jumătate au fost realizate de persoane fizice appeared first on Politik.
Dosarul numit generic „Sacoşa”, în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supreme de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie 2025, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost ... Justiția apasă „Reset” – Dosarul „Kuliok” al fostului președinte Dodon, reluat de la zero The post Justiția apasă „Reset” – Dosarul „Kuliok” al fostului președinte Dodon, reluat de la zero appeared first on Politik.
Moldova exportă peste 30.000 de tone de struguri în UE – România, Polonia și Olanda, principalii cumpărători # Politik
Peste 30.000 de tone de struguri de masă din recolta 2025, în valoare de aproximativ 32,5 milioane de dolari, au fost exportate de Moldova de la începutul sezonului până la sfârșitul săptămânii trecute, informează Logos Press. Prețul mediu al exporturilor a fost de 1,08 dolari pe kilogram. Președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din ... Moldova exportă peste 30.000 de tone de struguri în UE – România, Polonia și Olanda, principalii cumpărători The post Moldova exportă peste 30.000 de tone de struguri în UE – România, Polonia și Olanda, principalii cumpărători appeared first on Politik.
Situație dificilă în stânga Nistrului – Rezervele de gaze ajung pentru mai puțin de 3 săptămâni # Politik
Entitatea responsabilă (Moldovagaz n.a) de aprovizionarea regiunii transnistrene a constituit stocuri strategice de gaze în volum de 57 102 mii m³ (echivalentul a 602 889 MWh), potrivit datelor prezentate în raportul ANRE privind pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026. Calculele arată că aceste rezerve ar asigura consumul regiunii pentru o perioadă relativ scurtă. La un consum ... Situație dificilă în stânga Nistrului – Rezervele de gaze ajung pentru mai puțin de 3 săptămâni The post Situație dificilă în stânga Nistrului – Rezervele de gaze ajung pentru mai puțin de 3 săptămâni appeared first on Politik.
MGRES-ul inclus de Chișinău în lista pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor din rețea – Nu presupune implicarea în proceduri de achiziție sau reluarea livrărilor către malul drept # Politik
Centrala rusească MGRES de la Kuciurgan reintră în vizorul „Moldelectrica”. Întreprinderea de Stat a prezentat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor din rețeaua națională de transport. Procesul se desfășoară conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE. ... MGRES-ul inclus de Chișinău în lista pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor din rețea – Nu presupune implicarea în proceduri de achiziție sau reluarea livrărilor către malul drept The post MGRES-ul inclus de Chișinău în lista pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor din rețea – Nu presupune implicarea în proceduri de achiziție sau reluarea livrărilor către malul drept appeared first on Politik.
Piața petrolieră a Moldovei e diversificată, dar vulnerabilă – Expert: „Riscurile nu dispar” # Politik
Piața carburanților din Republica Moldova este diversificată, însă riscurile persistă. Avertismentul vine de la expertul economic Marin Gospodarenco, care a analizat situația în contextul crizei Lukoil. Acesta a menționat că orice schimbare în lanțul logistic aduce costuri suplimentare și presiune asupra prețurilor. Potrivit lui, problema a apărut pentru că statul s-a bazat ani la rând ... Piața petrolieră a Moldovei e diversificată, dar vulnerabilă – Expert: „Riscurile nu dispar” The post Piața petrolieră a Moldovei e diversificată, dar vulnerabilă – Expert: „Riscurile nu dispar” appeared first on Politik.
Impas la licitația pentru două centrale de cogenerare din Chișinău – Statul nu poate susține financiar ofertele rămase în concurs, iar Banca Mondială intervine # Politik
Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, ministerul Energiei confirmă oficial ... Impas la licitația pentru două centrale de cogenerare din Chișinău – Statul nu poate susține financiar ofertele rămase în concurs, iar Banca Mondială intervine The post Impas la licitația pentru două centrale de cogenerare din Chișinău – Statul nu poate susține financiar ofertele rămase în concurs, iar Banca Mondială intervine appeared first on Politik.
Ministerul Muncii va propune Guvernului majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei, în 2026 – Sindicatele solicită 8050 de lei # Politik
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va propune Guvernului aprobarea salariului minim pe țară în anul 2026 în cuantum de 6.300 de lei. Decizia a fost luată la ultima ședință a grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim pe țară, iar Guvernul susține că această sumă a fost „stabilită cu partenerii sociali”. Sindicatele, însă, ... Ministerul Muncii va propune Guvernului majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei, în 2026 – Sindicatele solicită 8050 de lei The post Ministerul Muncii va propune Guvernului majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei, în 2026 – Sindicatele solicită 8050 de lei appeared first on Politik.
Zeci de mii de plângeri pentru facturi greșite la gaze – Ministerul Energiei cere rectificare imediată # Politik
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată sesizărilor numeroase ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-Gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în ... Zeci de mii de plângeri pentru facturi greșite la gaze – Ministerul Energiei cere rectificare imediată The post Zeci de mii de plângeri pentru facturi greșite la gaze – Ministerul Energiei cere rectificare imediată appeared first on Politik.
Europenii propun o versiune modificată a planului SUA pentru pacea în Ucraina – Ce conține documentul # Politik
SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei. Într-o declaraţie comună publicată după discuţiile de la Geneva dintre delegaţiile SUA şi Ucrainei, cele două părţi au afirmat că discuţiile lor au fost „extrem de productive” şi că ... Europenii propun o versiune modificată a planului SUA pentru pacea în Ucraina – Ce conține documentul The post Europenii propun o versiune modificată a planului SUA pentru pacea în Ucraina – Ce conține documentul appeared first on Politik.
Moldova și-a suplinit stocurile de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 care constituie aproximativ 150 de milioane de m3 # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 privind gazele naturale. Măsura are scopul de a atenua eventuale creșteri bruște ale prețurilor și de a asigura funcționarea sigură și stabilă a ... Moldova și-a suplinit stocurile de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 care constituie aproximativ 150 de milioane de m3 The post Moldova și-a suplinit stocurile de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 care constituie aproximativ 150 de milioane de m3 appeared first on Politik.
Modificări majore la legea BNM – Președintele statului va interveni la confirmarea Consiliului de Supraveghere și al Comitetului Executiv al Băncii Centrale # Politik
Comisia parlamentară, economie buget și finanțe va propune Parlamentului noi modificări la legea privind activitatea Băncii Naționale a Moldovei. Proiectul a fost consultat cu FMI și prevede schimbări mai riguroase la selectarea membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului Executiv al BNM, de asemenea, Președintele țării va avea un un rol-cheie în aprobarea sau blocarea ... Modificări majore la legea BNM – Președintele statului va interveni la confirmarea Consiliului de Supraveghere și al Comitetului Executiv al Băncii Centrale The post Modificări majore la legea BNM – Președintele statului va interveni la confirmarea Consiliului de Supraveghere și al Comitetului Executiv al Băncii Centrale appeared first on Politik.
Patru persoane au fost reținute în cazul capturii de armament descoperite într-un camion oprit la punctul vamal Leușeni–Albița. Trei dintre suspecți: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii, administratorul companiei de transport și un broker vamal, au fost reținuți pe teritoriul Republicii Moldova. Șoferul camionului, cetățean moldovean de 37 de ani, a fost reținut de ... Se extinde lista persoanelor reținute în cazul capturii de armament de la vama Albița The post Se extinde lista persoanelor reținute în cazul capturii de armament de la vama Albița appeared first on Politik.
Extrădarea lui Platon amânată până în martie 2026 – Ce motiv invocă autoritățile britanice # Politik
Examinarea extrădării controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Londra în țara noastră a fost amânată pentru primăvara anului viitor. Autoritățile din Marea Britanie au luat această decizie în urma cererii avocatului lui Platon privind amânarea audierii, pentru ca apărarea să se poată pregăti în acest sens. Responsabilii Procuraturii Generale au primit această informație în ... Extrădarea lui Platon amânată până în martie 2026 – Ce motiv invocă autoritățile britanice The post Extrădarea lui Platon amânată până în martie 2026 – Ce motiv invocă autoritățile britanice appeared first on Politik.
Ministrul Junghietu: Linia cu Cuciurgan rămâne funcțională și după lansarea LEA Vulcănești-Chișinău # Politik
Linia electrică care unește sudul Moldovei cu Centrala de la Cuciurgan va rămâne operațională și după punerea în funcțiune, în această iarnă, a noii linii Vulcănești–Chișinău. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni TV, care a subliniat că vechea infrastructură nu va fi tăiată sau scoasă din uz, notează ... Ministrul Junghietu: Linia cu Cuciurgan rămâne funcțională și după lansarea LEA Vulcănești-Chișinău The post Ministrul Junghietu: Linia cu Cuciurgan rămâne funcțională și după lansarea LEA Vulcănești-Chișinău appeared first on Politik.
Prețul ouălor de găină în retailul moldovenesc a înregistrat o creștere de 20–25% în luna noiembrie, depășind pragul de 40 de lei pe duzină. Potrivit informațiilor transmise de Logos Press, crescătorii de păsări atribuie acest fapt intensificării exporturilor către Uniunea Europeană. Operatorii de pe piață menționează că, în contextul focarelor de gripă aviară din mai ... Exporturile spre UE împing prețul ouălor în sus – Ce spun producătorii din Moldova The post Exporturile spre UE împing prețul ouălor în sus – Ce spun producătorii din Moldova appeared first on Politik.
Investitorii străini care aleg Republica Moldova nu vin doar pentru oportunitățile de afaceri, ci pentru întreg stilul de viață pe care țara îl poate oferi, a afirmat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, într-un interviu oferit Ziarului de Gardă. Potrivit acesteia, marile companii, inclusiv business-urile de familie cu averi de ordinul miliardelor, privesc investiția într-o ... Șefa de la Investiții schimbă strategia – Mai puțină birocrație, mai mult balet The post Șefa de la Investiții schimbă strategia – Mai puțină birocrație, mai mult balet appeared first on Politik.
