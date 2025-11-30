Scandal, goluri și roșu pentru Rusnac! CSF Bălți – Milsami 2-1, meci nebun în Liga 7777

22:40

Etapa 18 din Liga 7777 a început cu un șoc: lanterna roșie Politehnica UTM a produs o surpriză, învingând cu 2-1 pe Dacia Buiucani, echipă care visa la Faza 2 din Liga 7777. După 17 etape fără mult succes, studenții lui Vitali Rashkevich au răbufnit exact când nimeni nu se mai aștepta. Într-un meci spectaculos, […]