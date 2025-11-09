VIDEO // De la 0-2 la 4-2! Petrocub face spectacol și umilește pe Sheriff

21:20

Naționala Moldovei a smuls un egal la Tallinn, scor 1-1, în fața Estoniei, grație unui gol semnat în repriza secundă de Ștefan Bodișteanu, care a adus primul punct al tricolorilor în această campanie de calificare la Cupa Mondială 2026. Postolachi, bara care a anunțat furtuna Partida de la Tallinn a început cu o Moldova […]