Picușceac: „Am dominat jocul, dar am pierdut lupta din mijlocul terenului!”

00:00

Naționala Moldovei este pregătită pentru confruntarea crucială de mâine seară, cu Estonia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.Selecționerul Lilian Popescu, aflat la al doilea meci oficial pe banca tricolorilor, a transmis un mesaj clar înainte de fluierul de start: echipa sa merge la Tallinn pentru victorie, nu pentru un simplu egal de onoare. „Am venit nu […]