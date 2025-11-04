VIDEO // Echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu, liderul României! FC Botoșani încheie turul pe primul loc

10:50

Naționala Estoniei se pregătește de ultimul meci acasă din acest an, împotriva Moldovei, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.Căpitanul Karol Mets, liderul defensiv al balticilor, a transmis un mesaj clar la conferința de presă de la Tallinn: echipa sa vrea să termine anul „cu capul sus” și să ofere fanilor un meci plin de intensitate. „Trebuie […]