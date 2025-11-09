Coșmar pentru Bălți! Kozlovski marchează de trei ori și duce Zimbru spre victorie!

Zimbru Chișinău a reușit o nouă victorie spectaculoasă, de data aceasta la Bălți, acolo unde „galben-verzii” s-au impus cu 3-1 după un meci dominat autoritar. Starul serii a fost Denis Kozlovski, autorul unui hat-trick de poveste, care a dinamitat defensiva gazdelor. Zimbru, recital după pauză! Prima repriză a fost una echilibrată, dar fără goluri. […]

