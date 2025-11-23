Kubarev, după a treia victorie cu Sheriff: „Am jucat perfect! Băieții merită toate laudele!”
FOTBAL.Click, 24 noiembrie 2025 00:30
Zimbru Chișinău scrie istorie în Liga 7777! Echipa lui Oleg Kubarev a câștigat pentru a treia oară în același sezon în fața lui Sheriff Tiraspol – o performanță unică în istoria campionatului. Iar victoria de la Tiraspol, 1-0, nu a fost doar un rezultat, ci o demonstrație de maturitate și caracter într-un meci simbolic: al […]
• • •
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:10
Derby-ul pierdut cu Zimbru a aprins atmosfera la Sheriff! La câteva minute după eșecul usturător de la Tiraspol, antrenorul Andrei Corneencov a ieșit la conferință vizibil afectat, recunoscând fără ocolișuri că echipa are probleme serioase și că urmează o revoluție totală în lot. Tehnicianul nu s-a ascuns după cuvinte:„Din păcate, adversarul a înscris astăzi, profitând […]
Acum 4 ore
22:40
Finală de poveste la Joma Arena! Dacia Buiucani este noua campioană a Ligii WU12, ediția de toamnă 2025, după o victorie categorică, scor 3-0, în fața echipei Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk.Micile fotbaliste din Capitală au demonstrat forță, unitate și o maturitate impresionantă pentru vârsta lor, în fața unui adversar ambițios. Goluri, emoții și spectacol […]
22:30
VIDEO // Golul anului, pierdut în ceață! Vlad Pop a marcat un gol fabulos pe care nimeni nu l-a văzut! # FOTBAL.Click
Spectacol învăluit în ceață în etapa curentă din Superliga României! Primul meci al rundei cu numărul 17, dintre FK Csikszereda și Unirea Slobozia, s-a desfășurat într-o ceață densă, care a pus la grea încercare jucătorii, camerele TV și chiar comentatorii. Gazdele s-au impus cu 2-1, dar faza meciului – și, probabil, golul anului – i-a […]
Acum 6 ore
19:00
VIDEO // Zimbru doboară Sheriff chiar la Tiraspol! Amoroso lovește și scrie istorie la meciul 1.000 # FOTBAL.Click
Derby de foc, istorie, orgoliu, tradiție – iar Zimbru a ieșit triumfător! Formația lui Oleg Kubarev a produs poate cea mai răsunătoare victorie a sezonului, învingând chiar la Tiraspol, 1-0, după un gol fabulos semnat de Santos Matteo Amaral Amoroso Dos în minutul 54. Pe Arena Mică, în fața a 2.025 de spectatori, Sheriff a […]
Acum 8 ore
18:40
VIDEO // Milsami lovește bara și marchează un gol anulat! Spartanii scapă cu un punct mare # FOTBAL.Click
Milsami a făcut un meci bun, dar fără goluri, în duelul cu ultima clasată CSF Spartanii Sportul. A fost 0-0 pe terenul Complexului Sportiv “Orhei”, un rezultat care nu reflectă deloc realitatea unui meci controlat cap-coadă de campioană, dar în care „Vulturii roșii” au ratat incredibil, au lovit bara și au avut un gol perfect […]
Acum 24 ore
10:20
Argentinianul de la Boca Juniors a debutat la Zimbru! Thiago Ceijas: „Visez la titlu!” # FOTBAL.Click
FC Zimbru are un nou nume strălucitor în lot! În derby-ul etapei a 16-a din Liga 7777, contra celor de la Petrocub Hîncești (0-0), și-a făcut debutul Thiago Ceijas, un mijlocaș central de 24 de ani cu o carieră impresionantă și un CV internațional de invidiat. De la Boca Juniors la Chișinău Născut în […]
Ieri
23:30
VIDEO // Show la Hîncești! Petrocub marchează trei și confirmă supremația în Liga 7777 # FOTBAL.Click
Petrocub nu iartă! Liderul Ligii 7777 a trecut categoric, 3-1, de Dacia Buiucani, într-un meci controlat autoritar de echipa lui Shota Makharadze, care a confirmat încă o dată forma incredibilă din ultimele etape. „Leii” au făcut spectacol pentru cei 400 de spectatori de pe Municipalul din Hîncești, iar scorul putea fi chiar mai dur. Buiucani […]
Mai mult de 2 zile în urmă
01:10
Naționala Moldovei a pierdut cu 0-2 în fața Italiei, dar prestația tricolorilor a fost una demnă, luptată și plină de sacrificiu. Într-un “Zimbru” arhiplin, Moldova a stat în fața unei superputeri europene timp de aproape 90 de minute, pentru ca pe final experiența și forța italienilor să încline balanța. Meciul a făcut parte din penultima […]
13 noiembrie 2025
15:20
AVANCRONICA // Meci uriaș la Chișinău! Moldova primește Italia în partida cu numărul 300! # FOTBAL.Click
Naționala Republicii Moldova se pregătește de una dintre cele mai puternice și emoționante seri din ultimii ani. Astăzi, 13 noiembrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău, de la ora 21:45, „tricolorii” înfruntă Italia într-un meci care nu este doar un duel fotbalistic, ci o sărbătoare a istoriei fotbalului nostru: PARTIDA CU NUMĂRUL 300 a Naționalei Moldovei! […]
15:00
Naționala Moldovei trăiește orele dinaintea unui meci simbolic pentru fotbalul nostru – duelul cu Italia, în care tricolorii joacă partida cu numărul 300 din istorie. Iar omul din centrul atenției este Artur Ioniță, mijlocașul care va bifa meciul 80 în tricoul Republicii Moldova. O carieră unică pentru fotbalul nostru, un traseu de peste un deceniu […]
14:40
VIDEO // Moldova – Italia se transformă în testul anului! Popescu: „Cred în băieții mei!” # FOTBAL.Click
Naționala Moldovei intră în această seară într-unul dintre cele mai tari meciuri ale întregului ciclu preliminar. Pe Stadionul Zimbru , „tricolorii” lui Lilian Popescu dau piept cu Italia lui Gattuso, iar selecționerul nostru a transmis un mesaj puternic încă dinaintea fluierului de start: respect pentru adversar, dar zero complexe! Popescu: „Italia poate decide un meci […]
14:30
Italia a ajuns la Chișinău cu un singur gând: victoria. Dar Gennaro Gattuso nu vrea nici urmă de relaxare înaintea ultimei deplasări din 2025. Meciul cu Moldova se joacă în această seară, de la 21:45 ora Moldovei, iar selecționerul Italiei a simțit nevoia să pună frână entuziasmului după seria de cinci victorii consecutive. Italia a […]
9 noiembrie 2025
22:20
Zimbru Chișinău a reușit o nouă victorie spectaculoasă, de data aceasta la Bălți, acolo unde „galben-verzii” s-au impus cu 3-1 după un meci dominat autoritar. Starul serii a fost Denis Kozlovski, autorul unui hat-trick de poveste, care a dinamitat defensiva gazdelor. Zimbru, recital după pauză! Prima repriză a fost una echilibrată, dar fără goluri. […]
22:00
„Studenții” dau lecție la Suruceni! Politehnica câștigă pe Spartanii după o revenire fantastică! # FOTBAL.Click
O nouă surpriză în etapa a XIX-a din Liga 7777! Ultima clasată, Politehnica UTM Chișinău, a reușit o victorie de prestigiu pe terenul celor de la CSF Spartanii Sportul, impunându-se cu 2-1 după o repriză secundă electrizantă. Spartanii au început bine, dar au căzut în capcana „studenților” Prima repriză a fost echilibrată, cu puține […]
12:10
Etapa a 19-a din Liga 7777 a adus o confruntare care va rămâne în istorie! Pe Stadionul Municipal din Hîncești, Petrocub a reușit să învingă Sheriff Tiraspol cu 4-2, într-un meci de-a dreptul incendiar, plin de goluri, nervi și răsturnări de scor. Sheriff a condus cu 2-0, dar s-a prăbușit total! Viespile au început […]
11:50
FC Milsami Orhei continuă parcursul în Liga 7777 cu un succes clar, 2-0, pe terenul celor de la Dacia Buiucani. Dubla de pase de la Marius Iosipoi și instinctul de killer al lui Sibiry Keita au făcut diferența într-un meci controlat de la un capăt la altul de echipa lui Igor Picușceac. Keita, omul […]
6 noiembrie 2025
15:30
Cutremur la Tiraspol! Sheriff și antrenorul principal, Vadim Skripcenko, au ajuns la un acord de reziliere amiabilă a contractului.Decizia a fost anunțată oficial de clubul din Tiraspol pe canalul său de Telegram, după o perioadă de doar două luni în care tehnicianul belarus a condus echipa. Conform comunicatului, împreună cu Skripcenko părăsesc clubul și secundul […]
15:10
Platforma SofaScore a publicat echipa ideală a etapei a 18-a din Liga 7777, formată pe baza celor mai mari note obținute de jucători în meciurile disputate. Cel mai bun fotbalist al etapei a fost declarat Denis Kozlovski de la Zimbru Chișinău, autor al unei „duble” spectaculoase în duelul cu Spartanii Sportul (2-3). Bielorusul a primit […]
4 noiembrie 2025
23:20
VIDEO // Echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu, liderul României! FC Botoșani încheie turul pe primul loc # FOTBAL.Click
FC Botoșani, echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu, continuă să uimească fotbalul românesc! Formația pregătită de Leo Grozavu a încheiat turul Superligii pe primul loc, după un 0-0 spectaculos la Ploiești, cu Petrolul – un meci care a oferit și o lecție de fair-play rară în fotbalul modern. În minutul 38, Ricardinho (31 de ani), jucătorul Petrolului, […]
22:30
Scene de o durere greu de imaginat au avut loc luni seara, în Serbia. Mladen Zizovic, antrenorul echipei FK Radnicki 1923, s-a prăbușit în timpul meciului cu Mladost Lucani și a murit la doar 44 de ani. Tragedia s-a petrecut în minutul 21 al partidei, când tehnicianului i s-a făcut rău pe pista de atletism […]
3 noiembrie 2025
23:20
Internaționalul moldovean Artur Crăciun (27 de ani) continuă să fie unul dintre liderii echipei LKS Lodz din liga secundă a Poloniei! Fundașul central a marcat golul victoriei în meciul din etapa a 15-a, câștigat cu 2-1 împotriva lui Śląsk Wrocław, ocupanta locului 3 în clasament. Crăciun a fost din nou decisiv în minutul 74, când […]
22:20
VIDEO // Ion Jardan, 400 de meciuri în Liga 7777! Două assisturi și o victorie în meciul aniversar! # FOTBAL.Click
Etapa a 18-a din Liga 7777 a fost una istorică pentru mijlocașul lui Petrocub Hîncești, Ion Jardan. Veteranul fotbalului moldovenesc a bifat meciul cu numărul 400 în prima ligă și a sărbătorit momentul perfect – cu o victorie importantă, 2-1 la Orhei, și două pase decisive. Dublă pasă decisivă în meciul aniversar Jardan a […]
22:00
Vadim Skripcenko, sincer după eșecul cu Bălți: „Prea mult negativ… când se rupe echipa, vine dezastrul” # FOTBAL.Click
Antrenorul lui Sheriff Tiraspol, Vadim Skripcenko, a vorbit cu amărăciune după înfrângerea surprinzătoare de pe teren propriu, 1-2 cu CSF Bălți, în etapa a 18-a a Ligii 7777.Tehnicianul campioanei a recunoscut că echipa a pierdut disciplina și organizarea după un start bun și a admis că vina principală îi aparține. „Sincer, nu-mi vine să comentez […]
13:20
Antrenorul lui Milsami Orhei, Igor Picușceac, a analizat înfrângerea cu Petrocub (1-2) și a vorbit despre diferențele evidente dintre jocul echipei sale din meciul cu Sheriff (1-0) și cel de acum. Tehnicianul recunoaște: echipa a pierdut nu doar la scor, ci și la atitudine. După victoria entuziasmantă din etapa precedentă cu Sheriff, Milsami părea pregătită […]
13:00
Mesaj ferm de la Bogaciuc: „Nu recunoaștem favoriți, nici pe Milsami, nici pe Sheriff!” # FOTBAL.Click
Mijlocașul celor de la Petrocub, Victor Bogaciuc, a vorbit după succesul obținut în deplasare, 2-1 cu Milsami Orhei, și a lăudat atitudinea și spiritul de luptă al echipei sale. Autorul primului gol din derby a recunoscut că bucuria este dublă atunci când înscrii într-un meci important, dar a subliniat că meritul aparține întregii echipe. „Mă […]
08:20
Fostul jucător al lui Milsami, dezvăluie episodul violent din Moldova: „Puteam să nu mai scap de acolo” # FOTBAL.Click
Bruno Simao, fostul jucător de la Milsami Orhei, dezvăluie un episod violent trăit în Moldova: „Am mers să-mi ajut colegii și nu s-a terminat bine pentru mine” Fostul fundaș portughez, acum participant la „Secret Story 9”, a povestit în detaliu o noapte de groază petrecută în Moldova, când a fost implicat într-o bătaie în fața […]
2 noiembrie 2025
22:00
VIDEO // Derby cu intensitate maximă! Petrocub se impune la limită în fața lui Milsami! # FOTBAL.Click
FC Petrocub Hîncești a câștigat derby-ul etapei a 18-a din Liga 7777, impunându-se cu 2-1 pe terenul celor de la Milsami Orhei. „Leii” lui Shota Maharadze au controlat momentele-cheie, au fost mai lucizi în fața porții și au plecat cu toate cele trei puncte dintr-un meci cu nerv, tensiune și goluri spectaculoase. Bogaciuc și […]
21:30
VIDEO // Surpriză colosală în Liga 7777! Bălți o răpune pe Sheriff chiar la ea acasă! # FOTBAL.Click
Etapa 18 a adus o surpriză uriașă în Liga 7777: CSF Bălți a învins liderul Sheriff chiar pe „Arena Mică” din Tiraspol, scor 2-1, după un meci în care “viespile” au avut posesia, inițiativa, dar au fost doborâte de eficiența nordicilor. Sheriff a avut 67% posesie, dar doar două șuturi pe spațiul porții – exact […]
1 noiembrie 2025
23:00
Surpriză uriașă în Liga 7777! Spartanii înving pe Zimbru după un thriller cu răsturnări spectaculoase! # FOTBAL.Click
Etapa 18 din Liga 7777 a adus încă un rezultat șocant: Spartanii Sportul au învins-o pe FC Zimbru chiar la Chișinău, scor 3-2, după o repriză secundă incendiară!Echipa lui Andrian Sosnovschi a dat o lecție de pragmatism și curaj, răsturnând soarta meciului în doar 15 minute, în fața unui Zimbru care a dominat la toate […]
22:40
Etapa 18 din Liga 7777 a început cu un șoc: lanterna roșie Politehnica UTM a produs o surpriză, învingând cu 2-1 pe Dacia Buiucani, echipă care visa la Faza 2 din Liga 7777. După 17 etape fără mult succes, studenții lui Vitali Rashkevich au răbufnit exact când nimeni nu se mai aștepta. Într-un meci spectaculos, […]
00:40
VIDEO // Mihail Caimacov, gol și calificare! Internaționalul Moldovei a marcat în Cupa Croației # FOTBAL.Click
Forma excelentă a internaționalilor moldoveni iese în evidență în Croația! Mihail Caimacov (27 de ani) a fost eroul echipei sale Slaven Belupo Koprivnica, marcând golul care a consfințit victoria cu 3-0 în deplasare cu Bijelo Brdo, meci contând pentru optimile Cupei Croației. Reușita mijlocașului moldovean a venit în minutul 90+3, după ce intrase pe teren […]
00:20
VIDEO // Damașcan, hat-trick de competiții! A marcat în campionat, Cupă și Conference League # FOTBAL.Click
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan traversează o perioadă excelentă în Bosnia și Herțegovina! Atacantul de 26 de ani a înscris al treilea său gol al sezonului pentru HŠK Zrinjski Mostar, în victoria obținută în deplasare, scor 2-0 cu Romanija Pale, meci contând pentru șaisprezecimile de finală ale Cupei Bosniei și Herțegovinei. Golul lui Damașcan a venit […]
31 octombrie 2025
23:10
Cei mai buni din etapa 17! Tîmbur, Ambros și Bogaciuc conduc „dream team-ul” Ligii 7777! # FOTBAL.Click
Etapa cu numărul 17 a Ligii 7777 a adus una dintre cele mai spectaculoase prestații de portar din acest sezon. Emil Tîmbur, goalkeeperul celor de la Milsami Orhei, a fost omul meciului în victoria fantastică a „vulturilor-roșii” cu 1-0 în fața liderului Sheriff Tiraspol și a fost răsplătit cu o notă uriașă – 9,1, cea […]
12:30
VIDEO // Fază de foc în Cupa Orange! Sheriff distruge Ungheni, Zimbru face scorul anului # FOTBAL.Click
Spectacol total în optimile Cupei Orange: 45 de goluri în 8 meciuri! Bălți și Zimbru, recital ofensiv; Sheriff și Milsami – calificări sigure spre faza următoare Cupa Orange 2025/26 și-a încheiat faza optimilor de finală cu o ploaie de goluri și o demonstrație de forță din partea cluburilor din Liga 7777. Toate favoritele și-au respectat […]
28 octombrie 2025
20:40
Seară magică la Orhei! Într-o atmosferă fantastică, în fața a peste 1.800 de spectatori, Milsami a reușit lovitura etapei în Liga 7777, învingând liderul Sheriff Tiraspol cu 1-0, grație golului marcat de căpitanul Andrei Cobeț din penalty. Deși posesia a fost net favorabilă tiraspolenilor (68%), „vulturii-roșii” au fost mai lucizi și mai determinați. Sub comanda […]
20:20
FC Petrocub Hîncești a arătat din nou forța de acasă și a spulberat-o pe Politehnica UTM cu 4-1, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii 7777, disputat pe Stadionul Municipal din Hîncești. „Leii” lui Shota Maharadze au început furtunos și au tranșat soarta partidei în primele 35 de minute, cu un pressing sufocant și […]
26 octombrie 2025
12:00
VIDEO // Scandal, goluri și cartonașe roșii la Nisporeni! Dacia și Zimbru, 2-2 după un meci incendiar! # FOTBAL.Click
Etapă incendiară în Liga 7777! Pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, Dacia Buiucani și FC Zimbru Chișinău au oferit un duel nebun, plin de răsturnări de situație, faze discutabile și nervi întinși la maximum. Scor final: 2-2, dar povestea din spatele tabelului e una de film. Primii au lovit oaspeții. Golgheterul Dzianis Kazlouski, mereu la locul […]
08:40
VIDEO // Nordicii, fără răspuns! Spartanii dau peste cap pronosticurile și câștigă cu 2-0! # FOTBAL.Click
CSF Spartanii-Sportul a reușit o victorie uriașă, 2-0, în fața formației CSF Bălți, în primul meci al etapei a 17-a din Liga 7777! În ciuda unei posesii net superioare a oaspeților (66% pentru Bălți), echipa lui Andrian Sosnovschi a fost mult mai eficientă și a lovit decisiv în primele 20 de minute. Ganiu Abiodun Olaniyan […]
