VIDEO // Milsami lovește bara și marchează un gol anulat! Spartanii scapă cu un punct mare

Naționala Moldovei intră în această seară într-unul dintre cele mai tari meciuri ale întregului ciclu preliminar. Pe Stadionul Zimbru , „tricolorii” lui Lilian Popescu dau piept cu Italia lui Gattuso, iar selecționerul nostru a transmis un mesaj puternic încă dinaintea fluierului de start: respect pentru adversar, dar zero complexe! Popescu: „Italia poate decide un meci […]