Dronele navale ucrainene au lovit două petroliere rusești în Marea Neagră

OLGA SARIVAN, jurnalist TVR MOLDOVA: În vestul statului Kosovo, într-o regiune unde liniștea poate fi înșelătoare, iar orice pas greșit poate schimba o misiune de succes într-un eșec, militarii KFOR continuă să vegheze asupra unei păci fragile. La poalele masivului Rugova, echipa TVR Moldova a fost alături de trupele R. Moldova dislocate în teren. Acolo, ploaia, vizibilitatea redusă și riscurile ascunse sub pământ fac parte din rutina de zi cu zi. Am urmărit îndeaproape intervențiile geniștilor, patrulele de securitate și munca militarilor care, de 11 ani, reprezintă Republica Moldova în una dintre cele mai sensibile misiuni NATO. Într-o zonă încă marcată de rănile conflictelor din anii '90, am văzut modul în care contingentul din R. Moldova asigură protecția localnicilor, a obiectivelor culturale și a patrimoniului european. Acolo unde presiunea este mare, iar responsabilitatea uriașă, militarii noștri demonstrează profesionalism, disciplină și curaj zi de zi, pas cu pas.