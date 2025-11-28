Anatol Vidrașcu, laureat al Premiului pentru promovarea istoriei neamului în 2017
TVR Moldova, 28 noiembrie 2025 15:10
Unul dintre cei care s-au dedicat promovării culturii și memoriei naționale este Anatol Vidrașcu, editor și personalitate marcantă a vieții culturale din Republica Moldova. În cadrul celei de-a III-a ediții a Galei TVR Moldova din 2017, el a fost distins cu Premiul pentru promovarea istoriei neamului. Editorul a fost invitat astăzi în emisiunea „Telematinal” de la TVR MOLDOVA pentru a vorbi despre această distincție și despre misiunea sa culturală.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
15:30
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea arestului preventiv pentru 20 de zile în privința fostului deputat Vladimir Andronachi în cadrul cauzei penale pornită pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:40
Fraudă de 10 milioane de lei: Patru tineri, reținuți pentru vânzări fictive de mașini în SUA # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut patru tineri cu vârste între 20 și 25 de ani, suspectați că ar fi pus în aplicare o schemă de vânzări fictive de autovehicule către persoane din SUA, cauzând un prejudiciu estimat la 10 milioane de lei.
Acum 2 ore
14:30
Audierea lui Veaceslav Platon în cazul extrădării sale autorităților moldovenești a fost reprogramată pentru 11–15 mai 2026, a precizat Procuratura Republicii Moldova pentru TVR Moldova. Decizia survine după ce avocații lui Platon au solicitat amânarea audierii pentru a avea mai mult timp pentru pregătirea apărării, iar instanța britanică a admis cererea controversatului om de afaceri. Inițial, Procuratura Generală a anunțat că procesul de extrădare urma să înceapă pe 24 noiembrie și va dura până 28 noiembrie curent.
14:10
În timp ce în Republica Moldova se aruncă, anual, mii de tone de alimente, fiecare a patra persoană din mediul rural se confruntă cu foamea. În aproape cinci ani, Banca de Alimente a salvat peste 500 de tone de produse. Campania "Mai puțină risipă, mai mult bine", care se va desfășura înaintea sărbătorilor de iarnă, îşi propune să mobilizete populația și agenții economici în lupta împotriva risipei.
Acum 4 ore
13:30
Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea medicului cercetat pentru viol și abuz a două minore # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că, pe 26 noiembrie 2025, Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi a inițiat evaluarea anticipată a nivelului de calificare profesională a lui Boris Meșteșug, medicul vizat în investigația jurnalistică realizată de Rise Moldova cercetat pentru violul a două minore.
13:20
Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid, într-o ședință, că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook. Premierul a anunţat că îl va propune interimatul să fie asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Demisia lui Moşteanu a venit după scandalul diplomei sale de licență, declanșat de o anchetă Libertatea, relatează tvrinfo.ro.
13:10
MS a inițiat evaluarea profesională a medicului cercetat penal pentru viol și abuz a două minore # TVR Moldova
Ministerul Sănătății (MS) a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului anesteziolog-reanimatolog.
13:00
Dosarul „Evrazia”: Procesul a fost amânat la solicitarea lui Nelli Parutenco, trezoriera lui Șor # TVR Moldova
Procesul în care Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova solicită recunoașterea oficială a organizației "Evrazia" drept entitate extremistă a fost amânat din nou. Magistraţii Curţii de Apel Centru urmează să reprogrameze şedinţa de judecată după ce fondatoarea organizaţiei, Nelli Parutenko, fosta contabilă a fugarului Ilan Şor, a cerut să participe la proces prin teleconferinţă.
12:50
„Declarații contradictorii”. Presupusul creier al schemei cu armament a fost adus în fața instanței # TVR Moldova
Individul suspectat că ar fi organizator al contrabandei cu arme descoperite săptămâna trecută la vama Albița a fost adus vineri, 28 noiembrie, în fața judecătorilor. Magistrații să se pronunțe în câteva ore dacă aprobă arestul preventiv solicitat de procurori. Decizia urmează a fi pronunțată astăzi la ora 14.30. Procurorii cer 30 de zile de arest.
12:40
Primarul orașului Comrat, Serghei Atanasov, spune că ar putea candida la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia în condițiile în care reprezentanții sau apropiații lui Ilan Șor și-ar declara o astfel de intenție să concureze pentru postul de guvernator al regiunii.
12:20
12:10
Acum 6 ore
11:20
Patru bărbați cercetați pentru contrabandă: BMW, Lexus și mii de euro, ridicate de oamenii legii # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unui grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, în valoare de peste 1.200.000 de lei.
11:20
Caz tragic la Ștefan-Vodă: Cum a dus neglijența unui medic la moartea unei femei de 28 de ani? # TVR Moldova
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan-Vodă, anunță că șeful Secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan-Vodă, Mihail Cacean, a fost condamnat, în primă instanță, pentru neglijarea regulilor de acordare a asistenței medicale soldată cu decesul unei femei de 28 de ani.
10:00
Agenți anticorupție au percheziționat biroul lui Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski # TVR Moldova
Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri.
09:40
Astăzi este ultima zi în care cetățenii pot depune cererile pentru compensarea costurilor la căldură pentru luna noiembrie. După încheierea perioadei de înregistrare, fiecare solicitare va fi verificată individual, prin corelarea datelor cu 11 sisteme informatice naționale, pentru a asigura corectitudinea informațiilor oferite.
Acum 8 ore
09:10
Este zi de grevă generală în Italia. Sunt afectate toate sectoarele de activitate, inclusiv cele private. Sunt preconizate perturbări în traficul aerian, feroviar, maritim și rutier, informează TVR Info.
09:10
Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție şi angajații “Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”.
08:30
Curtea Supremă de Justiție a declarat, pe 26 noiembrie, inadmisibil recursul Adunării Populare a Găgăuziei ceea ce face ilegală hotărârea Adunării Populare a regiunii găgăuze din 26 decembrie 2023 cu privire la desființarea Comisiei Electorale Centrale de la Comrat.
Acum 24 ore
23:00
Un accident s-a produs în joi seară pe drumul Chișinău – Hâncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul unei Skoda Fabia, care se deplasa din direcția Hâncești spre Chișinău, într-o curbă, ar fi pierdut controlul volanului și, ieșind pe contrasens, s-a lovit frontal cu un Nissan.
22:30
20:50
Au rămas zile numărate până la cea de-a VI-a ediţie a Galei Premiilor TVR MOLDOVA. De la primele acorduri ale lui Eugen Doga, până la vocile identităţii româneşti purtate de Nicolae Dabija, Spridon Vangheli sau Vladimir Beşleagă, Gala Premiilor TVR MOLDOVA a devenit, în timp, o arhivă vie a excelenţei. În materialul ce urmează vă invităm într-o incursiune prin cele mai emoționante momente ale galelor precedente - repere ale unei comunități unite prin identitate, demnitate și respect pentru valorile românești.
20:00
Primăria Chișinău spune că cele 2 clădiri oferite de MEC nu rezolvă problema aglomerării școlilor # TVR Moldova
Supraaglomerarea şcolilor din Chişinău dă bătăi de cap autoritaților locale. După ce Ministerul Educației a anunţat că pune la dispoziția Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ și e dispus să aloce resurse suplimentare pentru dotarea noilor spații, astăzi, fracţiunea PAS din Consiliul municipal a propus crearea unui grup de specialişti care să ajute la rezolvarea problemelor.
19:30
Schimbările climatice, defrișările, scăderea recoltelor și accesul dificil la finanțare - toate acestea pun presiune pe pomicultură, un sector agricol extrem de important al Republicii Moldova. Experții spun că sunt necesare politici care să faciliteze accesul la produse de uz fitosanitar, precum și sprijinul pentru irigare și pentru infrastructura post-recoltare. Concluziile au fost prezentate la cea de-a XI-a ediție a Conferinței Naționale Businessul Fructelor.
19:10
Ce s-a schimbat la Hotelul Național, proprietate a lui Andronachi, după tragedia fetei de 13 ani? # TVR Moldova
Proprietarii clădirilor părăsite ar putea fi obligați prin lege să îngrădească imobilele și să semnalizeze riscurile pe care le prezintă. Este una dintre soluţiile propuse de autorităţi după audierile publice organizate de Comisia securitate națională, apărare şi ordine publică. Se întâmplă după tragedia de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce a căzut în gol.
18:40
Rectificări la bugetul pentru 2025: Socialiștii se declară îngrijorați de povara deficitului # TVR Moldova
Deputaţii au votat astăzi, în a doua lectură, rectificările la Legea bugetului pentru anul 2025. Au fost propuse mai multe amendamente atât în Comisia parlamentară de profil, cât şi în plen. Unii deputati au cerut cheltuieli suplimentare pentru subvenţiile agricultorilor sau pentru salariile profesorilor. Propunerile nu au fost însă aprobate, spre nemultumirea celor din opoziţie.
18:20
Faza lucrărilor la Podul peste Prut din Ungheni. Cum se va circula până la terminarea autostrăzii? # TVR Moldova
Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, înregistrează circa 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept. Cu o vizită de monitorizare au mers pe șantierul podului de flori ministrul Vladimir Bolea împreună cu premierul Alexandru Munteanu, potrivit Serviciului de presă al Guvernului.
18:10
Alegerile din UTA Găgăuzia: Dacă Chișinăul ezită să intervină, Comratul va rămâne feuda lui Șor # TVR Moldova
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor fi organizate pe 22 martie 2026. Decizia a fost luată astăzi de membrii forului de la Comrat, chiar dacă mandatul acestuia a expirat de acum două săptămâni. Sedinţa nu a fost lipsită de dispute. Unii experţi cred că noile alegeri ar putea menţine gruparea Şor în regiune dacă Chişinăul nu se va implica în asigurarea corectitudinii scrutinului.
17:40
Poziție consecventă din partea Maiei Sandu. Alți 5 militari din GOTR au rămas fără cetățenia RM # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați înrolați Grupul Operativ al Trupelor Ruse, care staționează ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat joi de către şefa statului. Aceasta este a două decizie luată în istoria Republicii Moldova după un decret similar emis în iulie 2025.
17:40
Este o zi specială pentru pici, dar și pentru cei mari, deopotrivă, care iubesc Teatrul de păpuși „Guguță” a ajuns la o aniversare frumoasă. Astăzi, sărbătorește 33 de ani de activitate.
17:10
Gala premiilor TVR Moldova: V. Buzilă, premiată pentru promovarea patrimoniului cultural românesc # TVR Moldova
În această duminică, la cea de-a VI-a ediție a Galei Premiilor TVR Molodva, Televiziunea Română va premia excelența mai multor personalități, care au promovat cultura, valorile democratice și au susţinut parcursul european al Republicii Moldova.
17:10
Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci persoane înrolate în GOTR # TVR Moldova
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați care sunt înrolați Grupul Operativ al Trupelor Ruse din regiunea transnistreană. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de către şefa statului.
17:10
Șeful televiziunii publice din UTA Găgăuzia, Dermenji, un asociat al lui Ilan Șor, a fost dat afară # TVR Moldova
Consiliul de Supraveghere al companiei publice de radiodifuziune din regiunea găgăuză, GRT, l-a trimis pe Vasili Dermenji, un asociat al lui Ilan Șor, în concediu, cu ulterioară demisie, arată un document care a ajuns în posesia portalului publicației Nokta. Acest lucru se întâmplă după verificarea activității GRT și constatarea caracterului ei nesatisfăcător.
16:40
Olanda se pregătește de un posibil război: „Îi îndemn pe toți: gândiți-vă din timp" # TVR Moldova
Fiecare gospodărie olandeză a primit un manual guvernamental de 33 de pagini despre pregătirea pentru o situație de urgență. Manualul oferă sfaturi pentru supraviețuirea în primele trei zile ale unui dezastru, când guvernul și serviciile de urgență nu pot ajunge pe toată lumea.
16:40
La Cruglic, Criuleni, un șofer s-a izbit mortal într-o oprire în încercarea de a scăpa de poliție # TVR Moldova
Accident grav pe drumul Ohrincea–Cruglic, soldat cu moartea unui tânăr în vârstă de 33 de ani. Vă avertizăm că umează informaţii şi imagini cu un puternic impact emoţional.
16:10
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost dotat cu un echipament modern - Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere. Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier.
15:40
Mitropolia Basarabiei a calificat afirmațiile lui Igor Dodon drept „confuze și calomnioase” referitoare la decizia Curții de Apel Centru în urma căreia Mitropolia Moldovei a pierdut „dreptul de folosință” asupra 800 de biserici din Republica Moldova. Igor Dodon a scris pe canalul său de Telegram că această hotărâre de judecată este un „act de preluare”.
Ieri
14:40
La Chişinău a avut loc recepţia organizată de Ambasada României în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Naționale a României. La evenimentul, care a avut loc în avans, au participat oficialități de rang înalt, diplomați, reprezentanți ai mediului de afaceri şi oameni de cultură, care au împărtăşit aceleaşi valori comune - de la limbă până la solidaritate și un viitor comun european.
14:10
Haos rutier la Botanica. Șase mașini au fost avariate într-un lanț de coliziuni, iar o adolescentă de 13 ani a ajuns la spital. Impactul violent a fost provocat de un șofer care, potrivit poliției, se afla în stare de ebrietate.
13:40
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor fi pe 22 martie, 2026. Decizia a fost luată astăzi de membrii forului de la Comrat.
13:10
Un incendiu devastator a cuprins un vast complex rezidențial din Hong Kong și a provocat moartea a cel puțin 55 de persoane, iar 280 sunt dispărute, într-unul dintre cele mai grave dezastre din oraș de la al Doilea Război Mondial încoace. Pompierii continuă să lupte cu flăcările la peste 20 de ore de la izbucnirea incendiului.
12:50
Concert cu genericul „Ce frumos”, un omagiu muzical dedicat Zilei Naționale a României # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, are plăcerea de a anunța organizarea concertului „Ce frumos”, care va avea loc pe 5 decembrie 2025, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
12:40
Poliția R. Moldova informează că a reținut un cetățean străin suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău. Valoarea totală estimată a drogurilor depistate la acest bărbat pe piața neagră ajunge la 10 milioane de lei, precizează oamenii legii.
12:20
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a avut joi o discuție telefonică cu omologul său estonian, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide Ambasada Estoniei la Chișinău.
12:10
Kazahstan a blocat mii de camioane cu mărfuri chineze destinate Rusiei, ca răspuns la sancțiunile secundare impuse de Occident. Inspectările stricte la frontieră au transformat rapid o procedură vamală de rutină într-un blocaj major, expunând dependența Rusiei de rutele de tranzit ale vecinului său și provocând pierderi de milioane pentru companiile ruse. Situația a generat cozi de kilometri și întârzieri semnificative în livrări, afectând fabricațiile, depozitele și comerțul regional, informează TVR Info.
12:10
Voronin, în ziua în care a fost comemorat Ilașcu în Parlament: „Trebuia să mai stea în închisoare” # TVR Moldova
Vladimir Voronin a spus, vineri, că Ilie Ilașcu „a fost eliberat înainte de termen și trebuia adus înapoi, să mai stea câțiva ani (în închisoare – n.r.) drept reacție la dezvăluirile făcute de fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valeriu Pasat, că eliberarea patriotului a fost posibilă în urma unui efort al ofițerilor SIS și că Vladimir Voronin nu ar fi avut „absolut niciun rol”, dar ar fi vrut premiul Nobel.
12:00
Casa Rusă din Chișinău va fi închisă în iulie 2026. Parlamentul a denunțat acordul cu Rusia # TVR Moldova
Deputații au votat, joi, în cea de-a doua lectură proiectul de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind funcționarea centrelor culturale, document semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Proiectul a fost susținut în lectura a doua de 57 de deputați. În urma denunțării acordului de legislativ, Casa Rusă va fi închisă în iulie 2026.
11:20
SHIFT HAPPENS, conferință, leadership, inteligență artificială în business, pe 28 noiembrie # TVR Moldova
A mai rămas doar o zi până la conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, care va avea loc pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park Chișinău, începând cu ora 9:00.
10:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut un lot de 4.680 de bucăți de ciocolată, care urma să expire la data de 26.12.2025, fapt ce contravine legislației în vigoare.
