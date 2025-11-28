Medicii Raisa Tănase și Adrian Tănase, onorați cu cele mai înalte distincții ale Republicii Moldova

13:10

Un incendiu devastator a cuprins un vast complex rezidențial din Hong Kong și a provocat moartea a cel puțin 55 de persoane, iar 280 sunt dispărute, într-unul dintre cele mai grave dezastre din oraș de la al Doilea Război Mondial încoace. Pompierii continuă să lupte cu flăcările la peste 20 de ore de la izbucnirea incendiului.