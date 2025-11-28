Pod digital între RM și România: Trei proiecte transfrontaliere pentru inovație și tehnologie

14:10

În timp ce în Republica Moldova se aruncă, anual, mii de tone de alimente, fiecare a patra persoană din mediul rural se confruntă cu foamea. În aproape cinci ani, Banca de Alimente a salvat peste 500 de tone de produse. Campania "Mai puțină risipă, mai mult bine", care se va desfășura înaintea sărbătorilor de iarnă, îşi propune să mobilizete populația și agenții economici în lupta împotriva risipei.