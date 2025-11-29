În Chișinău, un șofer a scapăt ca prin minune după ce a provocat un accident

20:50

Au rămas zile numărate până la cea de-a VI-a ediţie a Galei Premiilor TVR MOLDOVA. De la primele acorduri ale lui Eugen Doga, până la vocile identităţii româneşti purtate de Nicolae Dabija, Spridon Vangheli sau Vladimir Beşleagă, Gala Premiilor TVR MOLDOVA a devenit, în timp, o arhivă vie a excelenţei. În materialul ce urmează vă invităm într-o incursiune prin cele mai emoționante momente ale galelor precedente - repere ale unei comunități unite prin identitate, demnitate și respect pentru valorile românești.