„Riscuri pentru securitate”. Jeff Monson, cetățean „Z” al FR, nu a fost lăsat să intre în Moldova
TVR Moldova, 29 noiembrie 2025 17:50
Luptătorul de arte marțiale mixte şi kickboxing, Jeff Monson, american la origine, dar cu cetățenie rusă, nu a fost lăsat vineri să intre în Republica Moldova. Potrivit Poliţiei de Frontieră, interdicţia a fost stabilită din cauza riscurilor pentru securitatea națională.
• • •
Acum 10 minute
18:00
CRĂCIUNUL mEU ACASĂ: Expoziție inedită cu aproape 60 de lucrări plastice din toată Republica Moldova # TVR Moldova
Biroul pentru Integrare Europeană a lansat o expoziție inedită cu o colecție de ilustrații, cu aproape 60 de lucrări realizate de copii și artiști plastici din toate regiunile Republicii Moldova. Lucrările au fost înscrise în cadrul unui concurs, iar marele premiu a fost câștigat de artista plastică Olga Rogozenco. Ilustrația ei va fi tipărită în 500 de exemplare și expediată partenerilor și prietenilor Republicii Moldova din întreaga lume.
Acum 30 minute
17:50
„Riscuri pentru securitate”. Jeff Monson, cetățean „Z” al FR, nu a fost lăsat să intre în Moldova # TVR Moldova
Acum o oră
17:30
Consiliul Superior al Procurorilor dă afară trei procurori din Bălți, Edineț și Hâncești pentru fapte de corupție, conform unei decizii luate pe 28 noiembrie. Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor a constatat încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate în cazul celor trei persoane.
Acum 4 ore
15:20
În Chișinău, un șofer a scăpat cu viață după ce s-a izbit cu mașina într-un bloc de locuințe # TVR Moldova
Un șofer de 26 de ani a scăpat cu viață ca prin minune, după ce a provocat un accident în Chișinău iar mașina lui a luat foc. Accidentul s-a produs în jurul orei 2, pe strada Gheorghe Asachi.
15:10
15:00
Dronele navale ucrainene „Sea Baby” au lovit două petroliere rusești sancționate, Kairos și Virat, pe 28 noiembrie, scoțând din uz navele legate de „flota din umbră” a Kremlinului, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent pe 29 noiembrie.
Acum 6 ore
14:00
Perioada de solicitare a compensaţiilor pentru încălzire s-a încheiat. Potrivit Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, aproape 800.000 de gospodării s-au înregistrat pentru a beneficia de ajutor, începând cu luna noiembrie.
12:50
Fostul consilier principal al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se îndreaptă spre linia întâi la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție în urma unor percheziții efectuate la domiciliul său de către Biroul național anticorupție din Kiev, potrivit nypost.com.
Acum 8 ore
12:00
Victimele Holodomorului și ale Foametei din RSSM, comemorate de Comunitatea ucrainenilor # TVR Moldova
Comunitatea Ucrainenilor din Republica Moldova, condusă de Vitalii Mrug, a organizat, pe 21 noiembrie, o masă rotundă dedicată comemorării victimelor Holodomorului organizat de în RSS Ucraineană (1932–1933) și ale Foametei (1946–1947) din RSS Moldovenescă. Ambetele cataclisme au fost organizate de regimul sovietic. Manifestarea organizată vineri de Comunitatea Ucrainenilor din Republica Moldova a reunit membri ai comunității, cercetători și persoane interesate de păstrare a memoriei istorice.
10:40
Două aeronave deviate spre România, iar o navă - ținută la sol după închiderea spațiului aerian # TVR Moldova
Două aeronave aflate pe curs de aterizare spre Aeroportul Internațional Chișinău în noaptea de vineri spre sâmbără au fost deviate către un aeroport alternativ din România, iar o aeronavă care se pregătea de decolare a fost menținută temporar la sol, până la ridicarea pericolului din cauza restricțiilor impuse din motive de securitate, potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
10:20
Putin l-a primit cu brațele deschise pe Orban la Kremlin. Ce urmărește Budapesta după experții ruși? # TVR Moldova
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a mers la Kremlin, pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, în pofida protestelor liderilor europeni. Cei doi au discutat timp de trei ore. Despre scopul vizitei lui Viktor Orban ne spune Liviu Iurea, corespondent TVR la Moscova, transmite TVRINFO.RO.
Acum 12 ore
09:50
Drone deasupra Moldovei / Andronachi o face pe victima / Extrădarea lui Platon se amână # TVR Moldova
TVR Moldova îți amintește principalele evenimentele ale săptămânii 24 – 29 noiembrie.
09:40
Poliția de Frontieră a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova.
08:30
Două drone au traversat spațiul aerian al R. Moldova. Spațiul aerian a fost închis temporar în nord # TVR Moldova
08:30
O persoană a murit și 15 au fost rănite la Kiev, în urma unui atac masiv cu rachete rusești # TVR Moldova
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 15 rănite, inclusiv un copil, în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului, în noaptea de 29 noiembrie, au raportat autoritățile locale, transmite kyivindependent.com.
Acum 24 ore
00:20
Două drone au traversat spațiul aerian al R. Moldova. Spațiul aerian, închis temporar în Nord # TVR Moldova
28 noiembrie 2025
20:50
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a depus declarația de avere pentru anul 2024. Documentul arată că acesta deține active financiare în mai multe țări.
20:10
Conferința Shift Happens: Cum transformă inteligența artificială marketingul și business-ul? # TVR Moldova
Inovația în business, comunicarea strategică, sustenabilitatea, rolul noilor tehnologii și al inteligenței artificiale în viața profesională și personală, precum și bunele practici de analiză de business din România. Au fost principalele subiecte abordate în cadrul conferinţei susţinută la Chişinău de antreprenori de succes, creatori de conținut și lideri de opinie din diverse domenii. În prezent, la nivel global, 88% dintre companii utilizează cel puţin un instrument AI.
19:40
Instruire în realitate virtuală și mixtă la Universitatea de Medicină grație Guvernului României # TVR Moldova
Viitorii medici din Republica Moldova vor studia într-un spaţiu care combină știința cu tehnologia modernă. La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" au fost inaugurate două săli complet echipate pentru instruirea în realitate virtuală și mixtă. Echipamentele au fost oferite prin proiectul "Digitalizarea educației", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.
19:10
Flashmob la Chișinău pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și promovarea incluziunii # TVR Moldova
Peste 160 de mii de persoane cu dizabilități din Republica Moldova se confruntă zilnic cu mai multe provocări: accesul la infrastructură, la muncă și viața socială. La Chișinău, comunitatea s-a reunit într-un flashmob pentru a atrage atenția asupra drepturilor lor și a promova incluziunea. Evenimentul a reunit persoane cu dizabilități și autorități locale, care au transmis mesaje privind importanța unei societăți unite.
18:40
Pod digital între RM și România: Trei proiecte transfrontaliere pentru inovație și tehnologie # TVR Moldova
Inovaţia digitală uneşte R. Moldova şi România. Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale lansează trei proiecte transfrontaliere, între Universitatea Tehnică de la Chişinău şi Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași. Inițiativele își propun să aducă un impact real în mediul academic și economic, prin digitalizare, tehnologizare și investiții în infrastructuri moderne.
Ieri
18:00
Mesaj tranșant de la Bruxelles pentru Kiev: Condamnați oficialii corupți dacă vreți în UE! # TVR Moldova
Kievul trebuie să urmărească penal figurile corupte din politică și afaceri dacă vrea să adere la Uniunea Europeană, a avertizat un oficial de rang înalt de la Bruxelles, pe măsură ce presiunea asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski crește din cauza acuzațiilor tot mai numeroase de corupție.
17:50
Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, și-a depus cererea de demisie. Despre acest lucru a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
17:30
The Telegraph: Casa Albă vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate # TVR Moldova
Potrivit The Telegraph, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor merge la Moscova cu această ofertă.
17:10
Medicii Raisa Tănase și Adrian Tănase, onorați cu cele mai înalte distincții ale Republicii Moldova # TVR Moldova
Formează un cuplu de jumătate de secol, iar în tot acest timp au reușit nu doar să-și clădească o familie puternică, ci și cariere remarcabile în medicină. Astăzi i-am cunoscut pe soții Raisa Tănase, medic gastroenterolog, și Adrian Tănase, doctor habilitat și profesor universitar, decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”, Ordinul de Onoare și Ordinul Republicii. Care este secretul unei căsnicii fericite și cum reușesc să exceleze în profesie, aflăm de la ei.
17:00
Mitropolia Moldovei va contesta decizia care i-a dat câștig de cauză Mitropoliei Basarabiei # TVR Moldova
Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, a anunțat, într-un comunicat de presă, că va depune un recurs împotriva hotărârii pronunțate pe 25 noiembrie de către Curtea de Apel Centru. Potrivit Mitropoliei Moldovei, această decizie ce referă strict la imobilul și terenul Bisericii „Sfântul Arhanghel Mihail” din Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, și nu la 800 de biserici după cum raportase anterior reprezentantul legal al Mitropoliei Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, Iulian Rusanovschi.
16:30
Procuratura Anticorupție a declarat pentru TVR Moldova că este prematur să se expună pe raportul de expertiză a înregistrărilor audio și video din dosarul „Kuliok” în care este cercetat Igor Dodon, deoarece, potrivit instituției, raportul nu a fost examinat până în prezent în cadrul cercetării judecătorești.
16:10
În acest weekend, la Chișinău, va avea loc un turneu internațional de polo pe apă, dedicat tinerilor sportivi U14. Pe durata a trei zile de competiție, în bazinul olimpic de la Arena Chișinău se vor întâlni echipe din R. Moldova, Polonia, Ucraina, România și Bulgaria.
16:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de control ale averii în privința a doi reprezentanți ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM): Vladimir Mizdrenco, președinte al raionului Râșcani, și Maxim Moroșan, consilier în Consiliul municipal Bălți.
15:30
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea arestului preventiv pentru 20 de zile în privința fostului deputat Vladimir Andronachi în cadrul cauzei penale pornită pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.
15:10
Unul dintre cei care s-au dedicat promovării culturii și memoriei naționale este Anatol Vidrașcu, editor și personalitate marcantă a vieții culturale din Republica Moldova. În cadrul celei de-a III-a ediții a Galei TVR Moldova din 2017, el a fost distins cu Premiul pentru promovarea istoriei neamului. Editorul a fost invitat astăzi în emisiunea „Telematinal” de la TVR MOLDOVA pentru a vorbi despre această distincție și despre misiunea sa culturală.
14:40
Fraudă de 10 milioane de lei: Patru tineri, reținuți pentru vânzări fictive de mașini în SUA # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut patru tineri cu vârste între 20 și 25 de ani, suspectați că ar fi pus în aplicare o schemă de vânzări fictive de autovehicule către persoane din SUA, cauzând un prejudiciu estimat la 10 milioane de lei.
14:30
Audierea lui Veaceslav Platon în cazul extrădării sale autorităților moldovenești a fost reprogramată pentru 11–15 mai 2026, a precizat Procuratura Republicii Moldova pentru TVR Moldova. Decizia survine după ce avocații lui Platon au solicitat amânarea audierii pentru a avea mai mult timp pentru pregătirea apărării, iar instanța britanică a admis cererea controversatului om de afaceri. Inițial, Procuratura Generală a anunțat că procesul de extrădare urma să înceapă pe 24 noiembrie și va dura până 28 noiembrie curent.
14:10
În timp ce în Republica Moldova se aruncă, anual, mii de tone de alimente, fiecare a patra persoană din mediul rural se confruntă cu foamea. În aproape cinci ani, Banca de Alimente a salvat peste 500 de tone de produse. Campania "Mai puțină risipă, mai mult bine", care se va desfășura înaintea sărbătorilor de iarnă, îşi propune să mobilizete populația și agenții economici în lupta împotriva risipei.
13:30
Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea medicului cercetat pentru viol și abuz a două minore # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că, pe 26 noiembrie 2025, Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi a inițiat evaluarea anticipată a nivelului de calificare profesională a lui Boris Meșteșug, medicul vizat în investigația jurnalistică realizată de Rise Moldova cercetat pentru violul a două minore.
13:20
Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid, într-o ședință, că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook. Premierul a anunţat că îl va propune interimatul să fie asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Demisia lui Moşteanu a venit după scandalul diplomei sale de licență, declanșat de o anchetă Libertatea, relatează tvrinfo.ro.
13:10
MS a inițiat evaluarea profesională a medicului cercetat penal pentru viol și abuz a două minore # TVR Moldova
Ministerul Sănătății (MS) a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului anesteziolog-reanimatolog.
13:00
Dosarul „Evrazia”: Procesul a fost amânat la solicitarea lui Nelli Parutenco, trezoriera lui Șor # TVR Moldova
Procesul în care Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova solicită recunoașterea oficială a organizației "Evrazia" drept entitate extremistă a fost amânat din nou. Magistraţii Curţii de Apel Centru urmează să reprogrameze şedinţa de judecată după ce fondatoarea organizaţiei, Nelli Parutenko, fosta contabilă a fugarului Ilan Şor, a cerut să participe la proces prin teleconferinţă.
12:50
„Declarații contradictorii”. Presupusul creier al schemei cu armament a fost adus în fața instanței # TVR Moldova
Individul suspectat că ar fi organizator al contrabandei cu arme descoperite săptămâna trecută la vama Albița a fost adus vineri, 28 noiembrie, în fața judecătorilor. Magistrații să se pronunțe în câteva ore dacă aprobă arestul preventiv solicitat de procurori. Decizia urmează a fi pronunțată astăzi la ora 14.30. Procurorii cer 30 de zile de arest.
12:40
Primarul orașului Comrat, Serghei Atanasov, spune că ar putea candida la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia în condițiile în care reprezentanții sau apropiații lui Ilan Șor și-ar declara o astfel de intenție să concureze pentru postul de guvernator al regiunii.
12:20
12:10
Fraudă de 10 milioane de lei: Patru tineri, reținuți pentru vânzări fictive de mașini către SUA # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut patru tineri cu vârste între 20 și 25 de ani, suspectați că ar fi pus în aplicare o schemă de vânzări fictive de autovehicule către persoane din SUA, cauzând un prejudiciu estimat la 10 milioane de lei.
11:20
Patru bărbați cercetați pentru contrabandă: BMW, Lexus și mii de euro, ridicate de oamenii legii # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unui grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, în valoare de peste 1.200.000 de lei.
11:20
Caz tragic la Ștefan-Vodă: Cum a dus neglijența unui medic la moartea unei femei de 28 de ani? # TVR Moldova
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan-Vodă, anunță că șeful Secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan-Vodă, Mihail Cacean, a fost condamnat, în primă instanță, pentru neglijarea regulilor de acordare a asistenței medicale soldată cu decesul unei femei de 28 de ani.
10:00
Agenți anticorupție au percheziționat biroul lui Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski # TVR Moldova
Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri.
09:40
Astăzi este ultima zi în care cetățenii pot depune cererile pentru compensarea costurilor la căldură pentru luna noiembrie. După încheierea perioadei de înregistrare, fiecare solicitare va fi verificată individual, prin corelarea datelor cu 11 sisteme informatice naționale, pentru a asigura corectitudinea informațiilor oferite.
09:10
Este zi de grevă generală în Italia. Sunt afectate toate sectoarele de activitate, inclusiv cele private. Sunt preconizate perturbări în traficul aerian, feroviar, maritim și rutier, informează TVR Info.
09:10
Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție şi angajații “Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”.
08:30
Curtea Supremă de Justiție a declarat, pe 26 noiembrie, inadmisibil recursul Adunării Populare a Găgăuziei ceea ce face ilegală hotărârea Adunării Populare a regiunii găgăuze din 26 decembrie 2023 cu privire la desființarea Comisiei Electorale Centrale de la Comrat.
27 noiembrie 2025
23:00
Un accident s-a produs în joi seară pe drumul Chișinău – Hâncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul unei Skoda Fabia, care se deplasa din direcția Hâncești spre Chișinău, într-o curbă, ar fi pierdut controlul volanului și, ieșind pe contrasens, s-a lovit frontal cu un Nissan.
