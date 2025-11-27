Incendiu devastator în Hong Kong: 44 de morți, aproape 280 de dispăruți și trei arestări

10:00

În timpul exercitării misiunilor de supraveghere a frontierei de stat, o patrulă mobilă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cuhnești a contracarat un caz de transport ilicit de masă lemnoasă în zona de responsabilitate. Pe parcursul verificărilor de serviciu, polițiștii au stopat un tractor cu remorcă încărcată cu lemne, care se deplasa prin localitatea Moara […]