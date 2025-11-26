Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă în mai multe regiuni
TV Nord, 26 noiembrie 2025 16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 26 noiembrie 2025, o avertizare Cod Galben de ceață. Potrivit meteorologilor, fenomenul este prognozat pentru data de 27 noiembrie, în intervalul 03:00 – 12:00. Pe arii extinse se va forma ceață densă, iar vizibilitatea va scădea până la aproximativ 200 de metri, fapt care poate crea condiții periculoase […] Acest articol Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă în mai multe regiuni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 26 noiembrie 2025, o avertizare Cod Galben de ceață. Potrivit meteorologilor, fenomenul este prognozat pentru data de 27 noiembrie, în intervalul 03:00 – 12:00. Pe arii extinse se va forma ceață densă, iar vizibilitatea va scădea până la aproximativ 200 de metri, fapt care poate crea condiții periculoase […] Acest articol Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă în mai multe regiuni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
15:30
Încă o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu arme de la vama Albița. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, după audierile Comisiei parlamentare de securitate, potrivit tv8.md. Potrivit șefului Poliției Naționale, persoana ar fi avut rol de organizator și este cercetată pentru […] Acest articol Încă o persoană, reținută în dosarul contrabandei cu arme: Ce rol ar fi avut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Primarul satului Elizaveta, Simion Magnet, este din nou în vizorul Autorității Naționale de Integritate. ANI a dispus inițierea unui control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, după o sesizare în care se arată că edilul ar exercita simultan funcția de primar și pe cea de administrator al Gospodăriei Țărănești „ALEX-MAGNET”—o activitate incompatibilă cu mandatul de […] Acest articol „Năravuri vechi, probleme noi”. Primarul din Elizaveta, din nou în vizorul ANI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
13:40
Instituțiile de învățământ ar putea trece din gestiunea autorităților locale în administrarea directă a Guvernului. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei ediții la RLive. Oficialul a precizat că această idee este discutată de mai bine de un an și nu depinde exclusiv de reforma administrativ-teritorială. Potrivit lui Perciun, centralizarea […] Acest articol Guvernul ar putea prelua administrarea școlilor. Ce spune ministrul Dan Perciun a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Fostul deputat Constantin Țuțu va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Acesta a fost adus astăzi în fața judecătorilor, după ce a solicitat să se prezinte personal pentru a avea ultimul cuvânt înainte de sentință, scrie tv8.md Țuțu a declarat că va spune adevărul și că ar avea probe care-i demonstrează nevinovăția: „Este un abuz. Nu […] Acest articol Constantin Țuțu, adus în fața judecătorilor: Când va fi pronunțată sentința a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
12:10
Un tânăr de 27 de ani din Azerbaidjan a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, fiind învinuit de violul asupra unei copile de 13 ani. Potrivit probelor administrate de procurori, inculpatul a contactat victima și prietenele acesteia prin rețele sociale, trimițând mesaje și imagini cu conținut […] Acest articol Un tânăr din Azerbaidjan, condamnat la 13 ani de închisoare pentru violul unei minore a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Bărbat din Bălți, reținut pentru trafic de droguri. Poliția a ridicat substanțe în valoare de 60.000 de lei # TV Nord
Polițiștii din municipiul Bălți au ridicat droguri în valoare de aproximativ 60.000 de lei, în urma documentării activității ilegale a unui bărbat suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. Potrivit poliției, pe parcursul acestui an, un tânăr de 28 de ani, locuitor al municipiului Bălți, ar fi pus în circulație droguri în […] Acest articol Bărbat din Bălți, reținut pentru trafic de droguri. Poliția a ridicat substanțe în valoare de 60.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
09:50
Algoritmii rețelelor sociale au devenit editorii invizibili ai realității noastre digitale. Ei decid ce conținut ajunge în fața noastră, ne analizează fiecare reacție și ne construiesc un profil psihologic, pentru a ne ține cât mai mult timp în platformă. Astfel apar bulele informaționale, feed-urile complet diferite chiar și între prieteni, influențarea deciziilor și amplificarea emoțiilor. […] Acest articol /INTERVIU/ Cum ne influențează algoritmii ce vedem în feed? Răspunsul expertului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Locuitorii satului Cașunca, raionul Florești, inclusiv cei mai mici membri ai comunității, beneficiază în ultimii ani de schimbări importante datorită implementării proiectelor din Programele Naționale „Satul European” (edițiile I și II) și „Satul European Expres”. Investițiile vizează infrastructura locală, educația timpurie, accesul la apă potabilă și servicii comunitare esențiale. Unul dintre proiectele aflate în prezent […] Acest articol Cașunca se modernizează: investiții în grădiniță, apă și drumuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Pe 26 noiembrie, Republica Moldova va avea parte de cer noros, însă fără precipitații esențiale, anunță meteorologii. Temperaturile vor rămâne peste media perioadei, ajungând în unele regiuni până la +17°C pe timp de zi, iar noaptea coborând până la +8°C. În Nord, maximele vor urca până la +15°C, iar minimele nocturne se vor situa în […] Acest articol /METEO/ Cer noros și temperaturi de până la +17°C pe 26 noiembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
19:10
/VIDEO/ Cum a transformat o declarație politică un incident la frontieră într-o furtună de dezinformare. Cazul camionului cu muniții și valul de reacții care a zguduit opinia publică # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Spațiul informațional poate deveni extrem de vulnerabil atunci când politicienii lansează informații neconfirmate pe teme sensibile precum securitatea. Un singur mesaj aprinde spiritele și poate crea un mediu în care dezinformarea se propagă cu o viteză imposibil de controlat”. O declarație făcută de deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, vicepreședinte al […] Acest articol /VIDEO/ Cum a transformat o declarație politică un incident la frontieră într-o furtună de dezinformare. Cazul camionului cu muniții și valul de reacții care a zguduit opinia publică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi, 25 noiembrie, o sentință de condamnare împotriva vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”. Acesta a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat. Potrivit hotărârii, inculpatul a primit 4 ani și 6 luni de închisoare într-un […] Acest articol Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Astăzi, la Factor Decizional, discutăm despre un domeniu care nu doar ne spune cine am fost, ci ne ajută să înțelegem cine suntem: patrimoniul arheologic al Republicii Moldova — o resursă fragilă, dar esențială pentru identitatea și istoria noastră. Invitații din platou sunt Vladimir Vornic, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, și Sergiu Popovici, […] Acest articol /FACTOR DECIZIONAL/ PATRIMONIUL ARHEOLOGIC: ÎNTRE DESCOPERIRE, LEGE ȘI BRACONAJ a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
15:00
/VIDEO/ „Noi stăm cu grijă”. Locuitorii din Cuhureștii de Jos, speriați după căderea unei drone lângă sat # TV Nord
Dimineața de marți a adus neliniște și teamă în Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Ministerul Apărării a anunțat că șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-a prăbușit pe o clădire dintr-o livadă, aflată la câteva sute de metri de gospodăriile oamenilor. DORIN RUSU, jurnalist TV Nord: „În […] Acest articol /VIDEO/ „Noi stăm cu grijă”. Locuitorii din Cuhureștii de Jos, speriați după căderea unei drone lângă sat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Ca urmare, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat pentru explicații. În urma acestor evoluții, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău va fi convocat mâine, la ora […] Acest articol MAE condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova și convoacă ambasadorul Rusiei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, o dronă s-a prăbușit direct pe locuința paznicului. Incidentul a fost raportat imediat autorităților, iar polițiștii au intervenit de urgență. Potrivit informațiilor preliminare, echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului pentru a examina dispozitivul și a stabili riscurile. Între timp, […] Acest articol /FOTO/ Dronă prăbușită pe casa unui paznic din Cuhureștii de Jos. Zona a fost evacuată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
O femeie de 58 de ani și doi minori de 11 și 13 ani au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în satul Lopatna, raionul Orhei, după exploatarea unei sobe defecte. Victimele au fost găsite inconștiente de către tatăl minorilor, dar au fost resuscitate și transportate la spital. Incidentul a avut loc în dimineața zilei […] Acest articol Trei persoane, dintre care doi minori, intoxicate cu monoxid de carbon în Orhei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Doi tineri reținuți pentru trafic de droguri. Valoarea capturii se ridică la 1,2 milioane de lei # TV Nord
Procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră au reținut un bărbat de 35 de ani și o femeie de 25 de ani, suspectați de trafic de droguri în valoare de aproximativ 1.200.000 lei. Cei doi sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup criminal organizat care introducea droguri în Moldova prin contrabandă din Polonia. Ambii suspecți […] Acest articol Doi tineri reținuți pentru trafic de droguri. Valoarea capturii se ridică la 1,2 milioane de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Ofițerii INI, împreună cu BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară percheziții în Chișinău într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Printre persoanele vizate se numără și un fost lider de partid, ex-ministru în guvernele anterioare. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese […] Acest articol Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic din R. Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
O dronă de tip Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața de 25 noiembrie 2025, fiind detectată în zona de sud și ulterior ieșind în spațiul aerian al României. Autoritățile au inițiat verificări pentru a confirma dacă dispozitivul a lăsat în urmă obiecte periculoase. Potrivit informațiilor disponibile, drona a fost detectată pe […] Acest articol Dronă Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în zona de sud a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
24 noiembrie 2025
21:20
Săptămânile aglomerate cer soluții rapide în bucătărie, dar asta nu ar trebui să însemne compromisuri la capitolul nutriție și siguranță alimentară. Pentru mulți, nuggets de pui sunt un salvator rapid și gustos, rezolvând dilema cinei în doar câteva minute. Totuși, secretul constă în alegerea produselor premium, preparate cu carne de înaltă calitate, care nu conțin […] Acest articol (P)Mese ușoare și de calitate: cum să alegi corect produsele semipreparate din pui a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Organismul are nevoie de un aport constant de vitamine pentru a funcționa corect, iar atunci când acestea lipsesc, corpul începe să transmită semnale. Deși multe simptome pot părea banale sau trecătoare, ele pot indica dezechilibre nutriționale importante. O dietă haotică, stresul, lipsa somnului sau anumite afecțiuni pot favoriza scăderea vitaminelor esențiale. Iată cele mai clare […] Acest articol Top 5 semne că ai nevoie să îți verifici nivelul de vitamine a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Fire de lână, ață groasă, petice de bumbac, nasturi și bucăți de material natural au fost transformate în chipuri sălbatice, comice sau simbolice, menite să alunge spiritele rele în timpul sărbătorilor. La Muzeul Raional „Lazăr Dubinovschi” din Fălești, tradiția a prins din nou glas și chip la cea de-a doua ediție a atelierului „Măști în […] Acest articol /VIDEO/ Sub masca tradiției. Dansul Urâților și arta măștilor populare renaște la Fălești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Substanțe narcotice depistate asupra unui cetățean turc, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” # TV Nord
În punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în timpul controlului suplimentar de frontieră efectuat de către polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii din Ucraina, a fost identificat un caz de transport ilicit al unor substanțe interzise. Persoana vizată este un […] Acest articol Substanțe narcotice depistate asupra unui cetățean turc, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Merele rămân unul dintre cele mai sănătoase și accesibile fructe consumate în Republica Moldova, iar specialiștii în nutriție recomandă includerea lor zilnică în alimentație. Bogate în fibre, vitamine și antioxidanți, merele contribuie atât la menținerea imunității, cât și la buna funcționare a sistemului digestiv. Potrivit medicilor, consumul regulat de mere poate reduce riscul bolilor cardiovasculare, […] Acest articol Merele – fructul toamnei care aduce cele mai multe beneficii pentru sănătate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Poliția din Soroca a fost sesizată în această dimineață, în jurul orei 07:40, despre producerea unui accident rutier în apropierea satului Șeptelici. Potrivit primelor cercetări, o femeie de 53 de ani, aflată la volanul unui automobil Ford, nu ar fi acordat prioritate într-o intersecție unui autoturism Toyota, condus de un tânăr de 24 de ani, […] Acest articol Accident la Șeptelici, Soroca. Trei persoane rănite după o coliziune în intersecție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/VIDEO/ De la promisiuni de modernizare – la un colaps financiar. Povestea celor două credite care trebuiau să modernizeze Regia Apă Canal Bălți # TV Nord
Două credite de milioane de dolari, luate pentru modernizarea apeductului gestionat de Întreprinderea Apă-Canal Bălți, au devenit o povară pentru bugetul de stat. În această anchetă descoperim cum promisiunea modernizării s-a transformat într-un labirint al pierderilor, datoriilor și responsabilităților neasumate. Sistemul de alimentare cu apă al orașului Bălți, datează la începutul secolului trecut. Pe 21 […] Acest articol /VIDEO/ De la promisiuni de modernizare – la un colaps financiar. Povestea celor două credite care trebuiau să modernizeze Regia Apă Canal Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat în după-amiaza zilei de 23 noiembrie 2025 despre un caz grav de violență produs la o stână din satul Mihăileni. Polițiștii care au ajuns la fața locului au stabilit că între un bărbat de 57 de ani și concubina acestuia, o femeie de 58 de ani, ar fi […] Acest articol Femeie ucisă la o stână din Mihăileni, Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Organismul are nevoie de un aport constant de vitamine pentru a funcționa corect, iar atunci când acestea lipsesc, corpul începe să transmită semnale. Deși multe simptome pot părea banale sau trecătoare, ele pot indica dezechilibre nutriționale importante. O dietă haotică, stresul, lipsa somnului sau anumite afecțiuni pot favoriza scăderea vitaminelor esențiale. Iată cele mai clare […] Acest articol Top 5 semne că ai nevoie să îți verifici nivelul de vitamine a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Inspectoratul Național de Securitate Publică a prezentat sinteza intervențiilor din weekend, iar datele arată o situație alarmantă pe drumurile din țară. În doar două zile, polițiștii au documentat peste 3 800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Potrivit INSP, cele mai frecvente abateri au fost: – 67 de șoferi au fost trași pe dreapta fiind […] Acest articol Peste 3 800 de încălcări rutiere în weekend. Zeci de șoferi prinși băuți la volan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie evacuând patru butelii de gaz dintr-o locuință cuprinsă de flăcări # TV Nord
O casă din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, a fost mistuită de flăcări în noaptea de 23 noiembrie 2025, iar intervenția promptă a pompierilor a prevenit o posibilă explozie. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:11, iar la fața locului au fost trimise două echipe de intervenție. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de […] Acest articol Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie evacuând patru butelii de gaz dintr-o locuință cuprinsă de flăcări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea oficială și ulterior nimicirea unui lot importat de 1120 kg de „ceai negru (frunze)”, după ce investigațiile de laborator au confirmat cantități ridicate de reziduuri ale pesticidului „Dinotefuran”, peste limitele maxime admise de legislația alimentară. În urma rezultatelor de laborator, inspectorii ANSA au inițiat imediat un control […] Acest articol /FOTO/ Ceai negru contaminat cu pesticide, reținut și nimicit de ANSA a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Alertă în România: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței # TV Nord
Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române, potrivit știrileprotv.ro. Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană […] Acest articol Alertă în România: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
23 noiembrie 2025
18:40
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, adresându-se agricultorilor ca unor „profesioniști curajoși și inovatori”, esențiali pentru economia și identitatea agroalimentară a țării. Șeful Executivului a subliniat rolul decisiv al fermierilor în menținerea calității produselor moldovenești și în promovarea lor […] Acest articol Ziua Națională a Lucrătorului din Agricultură. Mesajul Premierul Alexandru Munteanu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova , provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent, citate de hotnews.ro. Dronele ucrainene au lovit duminică centrala Șatura, situată la aproximativ 120 […] Acest articol Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost alertată despre un furt de proporții comis într-un schimb valutar din municipiul Florești. Sesizarea a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de securitatea sediului. La fața locului, oamenii legii au depistat dispariția unei sume mari de bani. Primele cercetări arată că safeul se […] Acest articol /VIDEO/ Furt de proporții la un schimb valutar din Florești. Poliția investighează cazul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe sectorul G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, la podul peste râul Cubolta, situat în comuna Plop, raionul Dondușeni, aflat în gestiunea AND, au fost inițiate de către Primărie lucrări de curățare a albiei râului. În urma acestor intervenții, talpa fundației culeei nr. […] Acest articol Podul de pe G12 Plopi–Horodiște a fost închis din motive de siguranță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Ziua de 23 noiembrie 2025 se va caracteriza prin cer predominant noros și un regim de precipitații variat. Dimineața și în prima parte a zilei, local vor cădea ploi slabe, iar pe parcursul nopții, precipitațiile se vor transforma în fază mixtă, acoperind arii extinse ale țării. În intervalele nocturne și în orele dimineții, pe arii […] Acest articol Prognoza meteo pentru 23 noiembrie. Cer noros și precipitații mixte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
22 noiembrie 2025
16:20
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că a împlinit doi ani de la preluarea mandatului și a publicat un video pe pagina sa oficială de Facebook, în care a vorbit despre proiectele realizate și despre direcția administrativă adoptată în această perioadă. În mesajul adresat locuitorilor, Petkov a subliniat că mandatul său se desfășoară „fără […] Acest articol Primarul de Bălți marchează doi ani de mandat: “Iertați-mă” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) s-a întrunit în ședință publică pentru a examina și aproba decizii importante pentru sectorul energetic. În cadrul ședinței, ANRE a modificat Hotărârea nr. 272/2025, introducând două produse speciale de capacitate — „Ruta 2” și „Ruta 3”, valabile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. […] Acest articol ANRE introduce două rute noi pentru tranzitul gazelor pe coridorul transbalcanic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
În timpul exercitării misiunilor de supraveghere a frontierei de stat, o patrulă mobilă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cuhnești a contracarat un caz de transport ilicit de masă lemnoasă în zona de responsabilitate. Pe parcursul verificărilor de serviciu, polițiștii au stopat un tractor cu remorcă încărcată cu lemne, care se deplasa prin localitatea Moara […] Acest articol /FOTO/ Tractor cu 10 m³ de lemn, oprit de polițiștii de frontieră la Glodeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Locuitorii satului Cernița, raionul Florești, beneficiază în premieră de apă potabilă la robinet, datorită construcției unui apeduct modern finanțat împreună de Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, în cadrul Programului Național „Satul European”. Proiectul vine ca răspuns la problema acută a lipsei de apă cu care comunitatea s-a confruntat timp de mulți ani, mai ales […] Acest articol Apă potabilă pentru toate gospodăriile din Cernița, Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
Ziua de 22 noiembrie aduce o atmosferă închisă, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul zilei, izolat vor cădea ploi slabe, iar în orele nocturne și ale dimineții, local se va forma ceață slabă, care poate reduce vizibilitatea. Vântul va sufla slab până la moderat, din direcție variabilă. Temperaturile aerului Fii […] Acest articol Prognoza meteo pentru 22 noiembrie. Cer noros și ploi slabe izolate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
21 noiembrie 2025
17:30
/VIDEO/ Sub aripa Arhanghelilor. Cum îi cinstesc pe Sfinții Mihail și Gavriil oamenii la sate # TV Nord
În una din diminețile reci de noiembrie mii de creștini ortodocși își încep ziua la biserică pentru a-i cinsti pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil — păzitorii nevăzuți ai lumii și vestitorii luminii dumnezeiești. Lumânările aprinse tremură ușor în mâinile credincioșilor, iar oamenii stau la rând, în tăcere, cu gândurile lor, cu dorințele lor, cu […] Acest articol /VIDEO/ Sub aripa Arhanghelilor. Cum îi cinstesc pe Sfinții Mihail și Gavriil oamenii la sate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Polițiștii din Bălți anunță destructurarea activității infracționale a unui grup specializat în comercializarea drogurilor în nordul țării și alte regiuni ale Republicii Moldova. În urma măsurilor speciale de investigație, au fost identificați doi tineri de 19 și 22 de ani, originari din raionul Strășeni, care distribuiau droguri inclusiv prin intermediul aplicației Telegram. Potrivit anchetatorilor, drogurile […] Acest articol Doi tineri din Strășeni, reținuți la Bălți pentru distribuirea drogurilor prin Telegram a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Actualizare în dosarul contrabandei cu arme de la Leușeni: a fost reținută a treia persoană # TV Nord
Oamenii legii anunță o nouă reținere în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare depistate la Vama Leușeni. A treia persoană a fost pusă în arest după extinderea acțiunilor de urmărire penală, iar ancheta relevă o schemă coordonată de transport ilegal al mărfurilor care ar fi urmat să ajungă în România. Toți cei trei […] Acest articol Actualizare în dosarul contrabandei cu arme de la Leușeni: a fost reținută a treia persoană a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Alegerea alimentației pentru un animal de companie nu este un detaliu minor, ci un element esențial pentru sănătatea și longevitatea acestuia. Într-o piață în continuă expansiune, stăpânii sunt puși în fața unui număr tot mai mare de opțiuni – de la hrana uscată, la conservele umede și până la populara dietă crudă BARF. Specialiștii subliniază […] Acest articol Alegerea hranei potrivite pentru animalele de companie. Avantaje, riscuri și recomandări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Maia Sandu discută cu Secretarul General al Consiliului Europei despre prioritățile Președinției moldovenești la Strasbourg # TV Nord
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Noua Președinție, lansată sub motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, pune în prim-plan promovarea păcii pe continent, sprijinirea mecanismelor unei păci juste […] Acest articol Maia Sandu discută cu Secretarul General al Consiliului Europei despre prioritățile Președinției moldovenești la Strasbourg a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Republica Moldova rămâne una dintre țările europene cele mai expuse presiunilor hibride, confruntându-se simultan cu campanii de dezinformare, vulnerabilități energetice și tentative de destabilizare politică. Potrivit policy brief-ului prezentat de experta în securitate Elena Mârzac, Moldova este „linie de front și laborator al războiului hibrid european” . Raportul subliniază că tacticile hibride – de la […] Acest articol Moldova sub presiuni hibride – între vulnerabilitate și reziliența democratică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
România a cumpărat Portul Giurgiulești: Țara vecină va investi 24 de milioane de euro în infrastructură # TV Nord
Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova a fost vândut României, declară eurodeputatul Nicu Ștefănuță, care este și unul dintre vicepreședinții Parlamentului European. Nu este vorba de portul, proprietate a statului, ci de infrastructura care a aparținut până acum Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Guvernul de la Chișinău, însă, sugerează că politicianul român s-a […] Acest articol România a cumpărat Portul Giurgiulești: Țara vecină va investi 24 de milioane de euro în infrastructură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.