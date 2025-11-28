SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen

12:10

Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs joi seara, 27 noiembrie, pe traseul Chișinău-Hîncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, un automobil Skoda Fabia, condus de un bărbat de 43 […]