SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen
Realitatea.md, 28 noiembrie 2025 22:40
Președintele american Donald Trump a declarat că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, de semnătură automată, transmite agerpres.ro. Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat și nu mai are efect, a spus președintele Trump. „Prin prezenta anulez […] Articolul SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
23:00
Rusia reacționează după ce șeful de cabinet al lui Zelenski și-a dat demisia: „O profundă criză politică” # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri, 28 noiembrie curent, că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aruncat țara într-o profundă criză politică, relatează Digi24. „La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată de scandaluri de corupție”, a spus Peskov reporterilor, potrivit agenției de […] Articolul Rusia reacționează după ce șeful de cabinet al lui Zelenski și-a dat demisia: „O profundă criză politică” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
22:40
SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, de semnătură automată, transmite agerpres.ro. Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat și nu mai are efect, a spus președintele Trump. „Prin prezenta anulez […] Articolul SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
22:20
Airbus recheamă peste 6.000 de avioane A320 după un incident grav. Wizz Air, printre companiile vizate # Realitatea.md
Airbus a anunţat vineri, 28 noiembrie curent, o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC. Măsura vizează aproximativ 6.000 de aeronave, peste jumătate din totalul global al avioanelor […] Articolul Airbus recheamă peste 6.000 de avioane A320 după un incident grav. Wizz Air, printre companiile vizate apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Peste 40.000 de pelerini au vizitat Mănăstirea Prislop din România. Un record în cei peste cinci secole de existență # Realitatea.md
Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, România, a înregistrat, vineri, 28 noiembrie curent, cel mai mare număr de pelerini din istoria sa de peste cinci secole. Peste 40.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a călugărului Arsenie Boca, oficiată la împlinirea a 36 de ani de la moartea lui, din 28 noiembrie 1989, scrie […] Articolul Peste 40.000 de pelerini au vizitat Mănăstirea Prislop din România. Un record în cei peste cinci secole de existență apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Investiții și reabilitare: Ministrul Culturii, în vizită la Circul din Chișinău și Palatul Național # Realitatea.md
O nouă etapă de reabilitare, respectiv reparația capitală a Circului, este inclusă în Planul de Creștere Economică și va permite redeschiderea integrală a instituției. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei vizite de lucru la Circul din Chișinău și Palatul Național „Nicolae Sulac”, ambele gestionate de „Moldova-Concert”. „Am întâlnit oameni […] Articolul Investiții și reabilitare: Ministrul Culturii, în vizită la Circul din Chișinău și Palatul Național apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
21:00
Peste 200 de elevi și studenți din întreaga țară au participat la activități interactive menite să le explice rolul banilor în economie. Evenimentul a fost organizat în ajunul Zilei leului moldovenesc, pe care Banca Națională a Moldovei o marchează printr-o nouă ediție a proiectului „Drumul banilor”. Călătoria a început la Banca Națională cu un tur […] Articolul BNM a deschis ușile pentru 200 de elevi și studenți de Ziua leului moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Cu podgorii întinse pe 15 hectare, Crama Mircești – care are și un complex turistic – își propune să producă anual 100 de mii de sticle de vin din soiuri locale și europene, exportate în România, Polonia, Canada, China și Japonia. Afacerea, beneficiară de sprijin european, a fost vizitată de premierul Alexandru Munteanu în cadrul […] Articolul Vin, tradiție și investiții UE: Premierul Munteanu, în vizită la Crama Mircești apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Incendiul devastator din Hong Kong: 8 persoane au fost arestate după ce au murit 128 de oameni # Realitatea.md
Opt persoane au fost arestate în legătură cu incendiul puternic care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe din Hong Kong, ucigând cel puţin 128 de persoane. Alte aproximativ 200 sunt în continuare date dispărute, iar 79 au fost rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape […] Articolul Incendiul devastator din Hong Kong: 8 persoane au fost arestate după ce au murit 128 de oameni apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Percheziții la Cahul și Cantemir: 7 kg de droguri ridicate de la mai multe persoane # Realitatea.md
Mai multe persoane, cu vârste între 39 și 53 de ani, suspectate de cultivarea, păstrarea, utilizarea și comercializarea drogurilor în raioanele Cahul și Cantemir, au fost documentate de polițiști în luna noiembrie. În cadrul perchezițiilor efectuate la patru locuințe, au fost descoperite droguri de tip hidropon, precum și plante uscate de cânepă. Cantitatea de substanță […] Articolul VIDEO Percheziții la Cahul și Cantemir: 7 kg de droguri ridicate de la mai multe persoane apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Studenții USMF vor învăța cu echipamente medicale performante, grație unei donații din România # Realitatea.md
Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor beneficia de tehnologii inovatoare pentru educație și cercetare medicală modernă, datorită unei donații de echipamente performante. Valoarea bunurilor este de 577 668,51 RON, echivalentul a peste 2 248 459 MDL. Donația a fost oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția a II-a, finanțat de […] Articolul Studenții USMF vor învăța cu echipamente medicale performante, grație unei donații din România apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
19:20
Curtea Constituţională (CC) va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Aceasta după ce astăzi, 28 noiembrie, Curtea de Apel Centru a dat curs cererii depuse în acest sens de către Partidul Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah, liderul partidului, în context a declarat că, ”în baza prevederilor abuzive introduse […] Articolul Irina Vlah: Curtea Constituţională va examina prevederile din Legea partidelor apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
O tânără din Bălți a născut astăzi dimineața, 28 noiembrie, un băiețel sănătos acasă. Potrivit CNAMUP, la ora 10:59, o gravidă de 29 de ani, aflată în săptămâna a 38-a de sarcină și la a doua naștere, a solicitat intervenția ambulanței după apariția primelor semne de travaliu. „Echipa AMU a ajuns în doar 6 minute […] Articolul A venit pe lume acasă! O tânără din nordul țării a născut un băiețel sănătos apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Un microbuz cu pasageri s-a lovit grav cu un camion la Sîngerei. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un microbuz care transporta angajați ai unei întreprinderi din Bălți a fost grav avariat după ce a fost implicat într-un accident rutier. Impactul s-a produs joi seara, 28 noiembrie, în apropiere de satul Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei. În coliziune au fost implicate un microbuz și un camion. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. […] Articolul Un microbuz cu pasageri s-a lovit grav cu un camion la Sîngerei. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
În troleibuzele din Chișinău sunt introduse bilete noi de călătorie. Tichetele, care au mai multe semne de protecție, sunt distribuite treptat, pe măsură ce stocurile vechi se epuizează. Reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat pentru IPN că achiziția biletelor unice pentru călătoria în troleibuz se realizează anual și că, în cadrul licitației din acest […] Articolul În troleibuzele din Chișinău sunt introduse bilete noi de călătorie. Cum arată apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat demisia lui Andriy Ermak din funcția de șef al Oficiului Președintelui Ucrainei, după perchezițiile efectuate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Liderul de la Kiev a făcut anunțul într-o postare video în care a precizat că Ermak a decis să părăsească funcția în contextul investigațiilor aflate în desfășurare. Zelenski […] Articolul Cutremur la Kiev: Andriy Ermak pleacă după perchezițiile NABU apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
FOTO Ceremonie solemnă la Academia „Ștefan cel Mare”: 52 de ofițeri și 202 de subofițeri MAI au depus jurământul # Realitatea.md
52 de ofițeri și 202 subofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au depus astăzi, 28 noiembrie, Jurământul de credință. Ceremonia s-a desfășurat la Academia „Ștefan cel Mare”, în prezența șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a reprezentanților subdiviziunilor ministerului, a cadrelor didactice, precum și a familiilor și apropiaților noilor angajați. „Pe parcursul carierei profesionale, curajul, integritatea și profesionalismul […] Articolul FOTO Ceremonie solemnă la Academia „Ștefan cel Mare”: 52 de ofițeri și 202 de subofițeri MAI au depus jurământul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
17:10
Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI # Realitatea.md
Municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au găzduit timp de două săptămâni ediția 2025 a Cyber Security and AI Week, organizată de Orange Business – o serie de evenimente create pentru a oferi organizațiilor, instituțiilor publice și comunităților din toată țara informații concrete, clare și aplicabile în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale. Cele […] Articolul Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Pachetele cadou de Crăciun devin tot mai apreciate pentru modul elegant în care pot transmite grijă și atenție. Livrareflori.md pregătește în fiecare sezon seturi rafinate ce îmbină flori proaspete, dulciuri fine și mici surprize personalizate, create pentru a aduce bucurie celor dragi. Fiecare pachet este gândit ca o experiență completă, cu elemente atent selectate și […] Articolul Pachete cadou de Crăciun: Flori, dulciuri și surprize personalizate apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Percheziții la Ialoveni într-un dosar de droguri: Mai multe persoane sunt suspecte # Realitatea.md
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în raionul Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează activitatea unui grup de persoane suspectate de implicare în circulația ilegală a drogurilor. Potrivit Poliției Naționale, începând cu anul 2023, persoane încă neidentificate complet sunt bănuite că ar fi preparat, procesat, procurat, păstrat, transportat și distribuit substanțe narcotice și analoage […] Articolul VIDEO Percheziții la Ialoveni într-un dosar de droguri: Mai multe persoane sunt suspecte apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Rapperul rus Andrei Kosolapov, cunoscut sub numele de scenă „Macan”, a ajuns în divizia operativă „Dzerjinski” pentru a începe serviciul militar obligatoriu, potrivit anunțului făcut de Rosgvardia pe canalul său de Telegram. Artistul va parcurge, alături de alți recruți, cursul tânărului soldat, care include pregătire fizică, trageri și instruire specială. Potrivit Cancan.md, idolul Iulianei Beregoi […] Articolul Rapperul rus Macan a început stagiul militar în divizia „Dzerjinski” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
ANI verifică averea lui Mizdrenco și Moroșanu, la o lună de la perchezițiile în dosarul destabilizărilor # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controale ale averii și intereselor personale în privința președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și a consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Decizia a fost luată pe 26 noiembrie 2025, în baza a două sesizări din oficiu depuse la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce înseamnă la o lună distanță […] Articolul ANI verifică averea lui Mizdrenco și Moroșanu, la o lună de la perchezițiile în dosarul destabilizărilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Realitatea Săptămânii: Ginkgo Biloba, copacul de pe vremea dinozaurilor, roditor în parcul Dendrariu # Realitatea.md
Este de o vârstă cu dinozaurii, a supraviețuit schimbărilor climatice, glaciațiunilor și bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki, iar astăzi îl găsim chiar în centrul Chișinăului. Ginkgo Biloba, copacul cu o vârstă de peste 252 de milioane de ani, este considerat o „fosilă vie” și un monument botanic rar, prezent în Republica Moldova de […] Articolul Realitatea Săptămânii: Ginkgo Biloba, copacul de pe vremea dinozaurilor, roditor în parcul Dendrariu apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„Un singur bun imobil” și nu 800. Mitropolia Moldovei va contesta decizia Curții de Apel Centru # Realitatea.md
Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a anunțat că va depune un recurs împotriva hotărârii emisă pe 25 noiembrie de Curtea de Apel Centru. Instituția precizează că decizia instanței vizează „un singur bun imobil”, și nu 800, așa cum a susținut Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, transmite Newsmaker.md. Mitropolia a precizat anterior că, Curtea […] Articolul „Un singur bun imobil” și nu 800. Mitropolia Moldovei va contesta decizia Curții de Apel Centru apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Orban, gest controversat la Moscova: își oferă țara pentru un summit Putin–Trump # Realitatea.md
Premierul ungar Viktor Orbán a reafirmat joi, 28 noiembrie, la Moscova, că Budapesta își menține cooperarea cu Rusia, în ciuda presiunilor europene, scrie MediaFax.ro. În cadrul întrevederii cu președintele Vladimir Putin, Orbán a subliniat importanța ajungerii la un acord care să pună capăt conflictului din Ucraina. Premierul ungar și-a exprimat speranța că relațiile bilaterale dintre […] Articolul VIDEO Orban, gest controversat la Moscova: își oferă țara pentru un summit Putin–Trump apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Yandex Go în Moldova: mecanismul din spate și pericolele pentru utilizatori și bugetul public # Realitatea.md
Pasagerii care aleg curse mai ieftine prin Yandex Go plătesc, de fapt, cu propria siguranță juridică și financiară, arată datele și analizele consultate de ZdG și de Asociația patronală a transportatorilor în regim de taxi. Mașini neautorizate, șoferi nedeclarați, asigurări nepotrivite, bani scoși din țară prin structuri offshore și instituții ale statului care reacționează lent […] Articolul Yandex Go în Moldova: mecanismul din spate și pericolele pentru utilizatori și bugetul public apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 20 de zile. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor și a decis prelungirea arestului. Fostul deputat nu își recunoaște vinovăția și susține că este, de fapt, o victimă a circumstanțelor. Vladimir Andronachi este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit […] Articolul Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi: Moldova cere sporirea capacităților de apărare și condamnă agresiunea Rusiei # Realitatea.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a participat la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), desfășurată la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. În intervenția sa, oficialul a subliniat necesitatea consolidării rezilienței, creșterii capacităților de apărare și extinderii parteneriatelor internaționale pentru a asigura stabilitatea Republicii Moldova în contextul actual, marcat de provocări și crize regionale. Nosatîi a […] Articolul Ministrul apărării Anatolie Nosatîi: Moldova cere sporirea capacităților de apărare și condamnă agresiunea Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
UPDATE CV fals și demisie: Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, în centrul unui scandal politic major # Realitatea.md
UPDATE Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a venit cu o reacție și a anunțat demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării și vicepremier.Bolojan a mulțumit lui Moșteanu pentru activitatea depusă și a propus ca interimatul să fie asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruță. Moșteanu a declarat că nu vrea ca discuțiile despre studiile […] Articolul UPDATE CV fals și demisie: Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, în centrul unui scandal politic major apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu de artă din lume, va majora prețurile biletelor pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene. Începând cu 14 ianuarie 2026, cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv din SUA, China și Regatul Unit, vor plăti 32 de euro pentru acces, cu 10 euro mai mult decât tariful actual. Această […] Articolul Biletele la Muzeul Luvru se scumpesc cu aproape 50% pentru turiștii din afara UE apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Organizatorul contrabandei cu armament de la vama Leușeni, plasat în arest preventiv. Precizările PCCOCS # Realitatea.md
Bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul de arme de contrabandă descoperit la vama Albița a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. „Arestul a fost aplicat pentru 30 de zile la solicitarea Procuratorii pentru Cambaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale. Astfel, prin încheierea Judecătoriei Chişinău, bărbatul de 52 de ani – administrator […] Articolul Organizatorul contrabandei cu armament de la vama Leușeni, plasat în arest preventiv. Precizările PCCOCS apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
15:20
Agențiile de turism din Republica Moldova au raportat 252.000 de persoane deservite în al treilea trimestru al acestui an, cel mai mare număr înregistrat vreodată într-o singură perioadă. Expertul economic, Veaceslav Ioniță, spune că 2025 este cel mai bun an pentru turismul moldovenesc. Creșterea se datorează atât interesului tot mai mare al străinilor pentru Moldova, […] Articolul Cel mai bun trimestru din istoria turismului moldovenesc: 252.000 de vizitatori apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
CMC a aprobat ajustarea bugetului provizoriu pentru 2025. Profesori vor primi salariile și primele # Realitatea.md
Consiliul municipal Chișinău a ajustat bugetul provizoriu pentru anul 2025, ca urmare a modificării indicatorilor bugetului de stat. Proiectul a fost votat de consilierii fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională, ai Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și de consilierii neafiliați. În momentul votului, consilierii Partidului Socialiștilor au absentat din sală, transmite IPN. După ajustarea bugetului provizoriu, […] Articolul CMC a aprobat ajustarea bugetului provizoriu pentru 2025. Profesori vor primi salariile și primele apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Dosarul „Eurasia”: Reprezentanții organizației vor fi audiați prin videoconferință în litigiul inițiat de SIS # Realitatea.md
După mai multe amânări, vineri, la Curtea de Apel Centru a avut loc ședință în dosarul în care Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat ca organizația „Eurasia” să fie declarată extremistă. Instanța a admis solicitarea reprezentanților „Eurasia” ca audierile să se desfășoare prin videoconferință. Purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel, Adelina Roșca, […] Articolul Dosarul „Eurasia”: Reprezentanții organizației vor fi audiați prin videoconferință în litigiul inițiat de SIS apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Decizie CSJ: CEC din Găgăuzia reintră în drepturi. Adunarea Populară de la Comrat a desființat ilegal autoritatea # Realitatea.md
Hotărârea Adunării Populare din anul 2023, care a dus la desființarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei ca organ permanent și activ, a fost anulată. Punctul final în acest proces a fost pus de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), prin decizia pronunțată la 27 noiembrie. Postul public de radio transmite că, în decembrie 2023, Adunarea […] Articolul Decizie CSJ: CEC din Găgăuzia reintră în drepturi. Adunarea Populară de la Comrat a desființat ilegal autoritatea apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
29 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare # Realitatea.md
De la declanșarea procesului de vetting, 29 de procurori au demisionat sau au fost excluși din procedură, iar 50 de evaluări au fost finalizate. Cea mai recentă l-a vizat pe Anatolie Ciuleacu, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, transmite IPN. Comisia a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de lege și […] Articolul 29 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
O ţară europeană lansează primul studiu clinic din lume pentru un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pulmonar, folosind o tehnologie derivată din experiența pandemiei de Covid-19. Cercetătorii de la University College London și Universitatea Oxford din Marea Britanie anunţă un proiect medical care ar putea influenţa decisiv domeniul oncologic: primul vaccin experimental conceput pentru a […] Articolul O ţară europeană testează vaccinul care ar putea preveni cancerul pulmonar apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Miniștrii Apărării ai UE se reunesc la Bruxelles pentru a discuta pregătirea europeană pentru apărare # Realitatea.md
Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene se reunește luni, 1 decembrie, la Bruxelles pentru a discuta pregătirea pentru apărare a Europei și sprijinul militar acordat Ucrainei, scrie Digi24.ro. Reuniunea va fi prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și va include miniștrii Apărării ai statelor membre. Miniștrii […] Articolul Miniștrii Apărării ai UE se reunesc la Bruxelles pentru a discuta pregătirea europeană pentru apărare apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Contrabanda cu armament de la vama Albița: Procurorii cer 30 de zile de arest pentru unul dintre reținuți # Realitatea.md
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul de arme de contrabandă descoperit la vama Albița. Astăzi, 28 noiembrie, acesta a fost adus în fața Judecătoriei Ciocana, unde magistrații urmează să decidă asupra solicitării. Întrebat de jurnaliști despre destinația armamentului și proveniența acestuia, bărbatul nu a oferit […] Articolul Contrabanda cu armament de la vama Albița: Procurorii cer 30 de zile de arest pentru unul dintre reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Valea Trandafirilor, un parc situat în sectorul Botanica al capitalei, se întinde pe o suprafață de aproximativ 145 de hectare, dintre care nouă hectare sunt acoperite cu apă. Parcul a fost amenajat pe locul unui deal cultivat cu trandafiri în anul 1968, însă inaugurat un an mai târziu. Potrivit istoriei, localnicii sădeau trandafiri, iar ulterior […] Articolul Parcul Valea Trandafirilor – unul dintre cele mai frumoase din oraș apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Șoc la Londra: Un britanic ținea în sclavie opt români, inclusiv un băiat de 15 ani # Realitatea.md
Un cetățean britanic a fost condamnat la 8 ani și șase luni de închisoare după ce a ținut în sclavie opt cetățeni români, inclusiv un adolescent, într-o spălătorie auto din Londra, transmite SkyNews. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit vinovat după ce victimele au fost traficate în Marea Britanie între noiembrie […] Articolul VIDEO Șoc la Londra: Un britanic ținea în sclavie opt români, inclusiv un băiat de 15 ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Două mașini s-au lovit frontal pe traseul Chișinău-Leușeni. Unul dintre șoferi a fost rănit # Realitatea.md
Un șofer a fost preluat de ambulanță și transportat la spital după ce a fost implicat astăzi, 28 noiembrie, într-un accident rutier pe traseul Chișinău–Leușeni. Potrivit poliției, un tânăr de 36 de ani, aflat la volanul unui Cadillac SRX și circulând din direcția Chișinău spre Leușeni, a încălcat punctul 45 din Regulamentul circulației rutiere, angajându-se […] Articolul Două mașini s-au lovit frontal pe traseul Chișinău-Leușeni. Unul dintre șoferi a fost rănit apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ministerul Culturii anunță consultări pentru stabilirea domeniilor prioritare de subvenționare a mass-mediei în 2026 # Realitatea.md
Ministerul Culturii a inițiat procesul de consultare publică pentru identificarea domeniilor prioritare ce vor fi subvenționate în anul 2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2024 privind Fondul pentru subvenționarea mass-mediei. Propunerile colectate vor fi analizate și coordonate cu Consiliul de experți, urmând ca lista finală a domeniilor eligibile să fie aprobată prin ordin al […] Articolul Ministerul Culturii anunță consultări pentru stabilirea domeniilor prioritare de subvenționare a mass-mediei în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
CV fals și demisie: Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, în centrul unui scandal politic major # Realitatea.md
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat vineri dimineața, după o discuție cu Președintele Nicușor Dan referitoare la controversele privind CV-ul său. Potrivit surselor Antena3.ro, președintele nu i-a cerut demisia, ci i-a transmis că decizia îi aparține. Scandalul a fost declanșat după ce Președintele AUR, George Simion, a cerut demisia lui Moșteanu, acuzându-l că a mințit […] Articolul CV fals și demisie: Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, în centrul unui scandal politic major apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Șase școli speciale încă funcționează în Moldova. Majoritatea copiilor cu dizabilități sunt integrați în cele obișnuite # Realitatea.md
Majoritatea copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt integrați în școlile obișnuite. În anul de studii 2024-2025, în instituțiile de învățământ din țară au fost înscriși 11,1 mii de elevi cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, inclusiv 10,6 mii elevi în instituții de învățământ general și 0,5 mii elevi – în școli pentru copii cu deficiențe […] Articolul Șase școli speciale încă funcționează în Moldova. Majoritatea copiilor cu dizabilități sunt integrați în cele obișnuite apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Dosarul „salonul morții”: Ministerul Sănătății i-ar putea retrage gradul de calificare medicului Maniuc # Realitatea.md
Evaluarea anticipată a nivelului de calificare profesională a medicului Ecaterina Maniuc a fost inițiată de Ministerul Sănătății, privind decesul femeii de afaceri Liuba Babuțchi. Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi s-a întrunit pe 26 noiembrie 2025 pentru a verifica dacă pregătirea profesională a medicului corespunde funcției ocupate. Comisia urmează să decidă dacă medicul își poate […] Articolul Dosarul „salonul morții”: Ministerul Sănătății i-ar putea retrage gradul de calificare medicului Maniuc apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina # Realitatea.md
Fostul adjunct al șefului administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak, i-ar fi scris o scrisoare personală lui Vladimir Putin înainte de demisia sa din septembrie, în care a criticat în termeni duri invazia Rusiei în Ucraina. Informația este relatată de publicația „Agenția”, care citează surse apropiate fostului oficial, transmite Meduza. Potrivit uneia dintre surse, […] Articolul Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Impact violent la Ialoveni: Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital. Cum se simt? # Realitatea.md
Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs joi seara, 27 noiembrie, pe traseul Chișinău-Hîncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, un automobil Skoda Fabia, condus de un bărbat de 43 […] Articolul VIDEO Impact violent la Ialoveni: Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital. Cum se simt? apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Tumorile și bolile aparatului circulator – principalele cauze ale dizabilității în orașele și satele din Moldova # Realitatea.md
Numărul persoanelor recunoscute pentru prima dată cu dizabilitate este în scădere față de anul precedent. Conform datelor Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă, în anul 2024, s-au adresat pentru a fi expertizate 14,2 mii persoane. Dintre acestea, au fost recunoscute cu dizabilitate primară 12,3 mii persoane (87,1%), inclusiv 10,7 mii adulți (86,7 %) și […] Articolul Tumorile și bolile aparatului circulator – principalele cauze ale dizabilității în orașele și satele din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Capitala rămâne fără viceprimari! O nouă tentativă eșuată în Consiliul Municipal Chișinău de a numi funcționarii # Realitatea.md
Ședința de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău s-a încheiat cu un nou blocaj privind numirea viceprimarilor propuși de primarul Ion Ceban. Deși edilul a venit din nou cu candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu, subiectul nici măcar nu a fost introdus pe ordinea de zi. Niciun consilier municipal nu a susținut includerea proiectelor, […] Articolul Capitala rămâne fără viceprimari! O nouă tentativă eșuată în Consiliul Municipal Chișinău de a numi funcționarii apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Planul de pace pentru Ucraina al administrației Trump a ajuns la Moscova, anunță Dmitri Peskov # Realitatea.md
Vineri, 28 noiembrie, la Moscova au ajuns parametrii planului de pace pentru Ucraina elaborat de administrația Trump și revizuit în urma consultărilor de la Geneva. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, pentru presa rusă, scrie Digi24.ro. Peskov a precizat că „parametrii principali au fost transmiși” și că […] Articolul Planul de pace pentru Ucraina al administrației Trump a ajuns la Moscova, anunță Dmitri Peskov apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.