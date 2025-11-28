Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI

10:30

Un bărbat din sudul țării a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru viol, tentativă de viol și violare de domiciliu. Potrivit Procuraturii Generale (PG), inculpatul, în vârstă de 53 de ani, a profitat de vulnerabilitatea vecinei sale, o femeie de 75 de ani, iar în perioada 2022-2024 a întreținut cu aceasta, în repetate […]