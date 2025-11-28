Investiții și reabilitare: Ministrul Culturii, în vizită la Circul din Chișinău și Palatul Național

20:10

Opt persoane au fost arestate în legătură cu incendiul puternic care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe din Hong Kong, ucigând cel puţin 128 de persoane. Alte aproximativ 200 sunt în continuare date dispărute, iar 79 au fost rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape […] Articolul Incendiul devastator din Hong Kong: 8 persoane au fost arestate după ce au murit 128 de oameni apare prima dată în Realitatea.md.