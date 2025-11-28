O ţară europeană testează vaccinul care ar putea preveni cancerul pulmonar

10:00

Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de […] Articolul Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi. apare prima dată în Realitatea.md.