A venit pe lume acasă! O tânără din nordul țării a născut un băiețel sănătos

11:40

Un milion de euro va fi oferit de Guvernul Irlandei pentru sprijinirea copiilor vulnerabili din Republica Moldova. Fondurile, acordate prin programul Irish Aid, vor finanța un nou program UNICEF care are rolul de a consolida serviciile de protecție a copilului, sprijinul social pentru familii și asistența acordată refugiaților. Contribuția, valabilă pentru o perioadă de doi […]