Șase școli speciale încă funcționează în Moldova. Majoritatea copiilor cu dizabilități sunt integrați în cele obișnuite
Realitatea.md, 28 noiembrie 2025 12:30
Majoritatea copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt integrați în școlile obișnuite. În anul de studii 2024-2025, în instituțiile de învățământ din țară au fost înscriși 11,1 mii de elevi cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, inclusiv 10,6 mii elevi în instituții de învățământ general și 0,5 mii elevi – în școli pentru copii cu deficiențe
Acum 10 minute
12:40
Două mașini s-au lovit frontal pe traseul Chișinău-Leușeni. Unul dintre șoferi a fost rănit # Realitatea.md
Un șofer a fost preluat de ambulanță și transportat la spital după ce a fost implicat astăzi, 28 noiembrie, într-un accident rutier pe traseul Chișinău–Leușeni. Potrivit poliției, un tânăr de 36 de ani, aflat la volanul unui Cadillac SRX și circulând din direcția Chișinău spre Leușeni, a încălcat punctul 45 din Regulamentul circulației rutiere, angajându-se
Acum 30 minute
12:30
Ministerul Culturii anunță consultări pentru stabilirea domeniilor prioritare de subvenționare a mass-mediei în 2026 # Realitatea.md
Ministerul Culturii a inițiat procesul de consultare publică pentru identificarea domeniilor prioritare ce vor fi subvenționate în anul 2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2024 privind Fondul pentru subvenționarea mass-mediei. Propunerile colectate vor fi analizate și coordonate cu Consiliul de experți, urmând ca lista finală a domeniilor eligibile să fie aprobată prin ordin al
12:30
CV fals și demisie: Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, în centrul unui scandal politic major # Realitatea.md
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat vineri dimineața, după o discuție cu Președintele Nicușor Dan referitoare la controversele privind CV-ul său. Potrivit surselor Antena3.ro, președintele nu i-a cerut demisia, ci i-a transmis că decizia îi aparține. Scandalul a fost declanșat după ce Președintele AUR, George Simion, a cerut demisia lui Moșteanu, acuzându-l că a mințit
12:30
Șase școli speciale încă funcționează în Moldova. Majoritatea copiilor cu dizabilități sunt integrați în cele obișnuite # Realitatea.md
Majoritatea copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt integrați în școlile obișnuite. În anul de studii 2024-2025, în instituțiile de învățământ din țară au fost înscriși 11,1 mii de elevi cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități, inclusiv 10,6 mii elevi în instituții de învățământ general și 0,5 mii elevi – în școli pentru copii cu deficiențe […] Articolul Șase școli speciale încă funcționează în Moldova. Majoritatea copiilor cu dizabilități sunt integrați în cele obișnuite apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Dosarul „salonul morții”: Ministerul Sănătății i-ar putea retrage gradul de calificare medicului Maniuc # Realitatea.md
Evaluarea anticipată a nivelului de calificare profesională a medicului Ecaterina Maniuc a fost inițiată de Ministerul Sănătății, privind decesul femeii de afaceri Liuba Babuțchi. Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi s-a întrunit pe 26 noiembrie 2025 pentru a verifica dacă pregătirea profesională a medicului corespunde funcției ocupate. Comisia urmează să decidă dacă medicul își poate
12:20
Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina # Realitatea.md
Fostul adjunct al șefului administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak, i-ar fi scris o scrisoare personală lui Vladimir Putin înainte de demisia sa din septembrie, în care a criticat în termeni duri invazia Rusiei în Ucraina. Informația este relatată de publicația „Agenția", care citează surse apropiate fostului oficial, transmite Meduza. Potrivit uneia dintre surse,
Acum o oră
12:10
VIDEO Impact violent la Ialoveni: Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital. Cum se simt? # Realitatea.md
Trei persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs joi seara, 27 noiembrie, pe traseul Chișinău-Hîncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, un automobil Skoda Fabia, condus de un bărbat de 43
12:10
Tumorile și bolile aparatului circulator – principalele cauze ale dizabilității în orașele și satele din Moldova # Realitatea.md
Numărul persoanelor recunoscute pentru prima dată cu dizabilitate este în scădere față de anul precedent. Conform datelor Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă, în anul 2024, s-au adresat pentru a fi expertizate 14,2 mii persoane. Dintre acestea, au fost recunoscute cu dizabilitate primară 12,3 mii persoane (87,1%), inclusiv 10,7 mii adulți (86,7 %) și
12:10
Capitala rămâne fără viceprimari! O nouă tentativă eșuată în Consiliul Municipal Chișinău de a numi funcționarii # Realitatea.md
Ședința de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău s-a încheiat cu un nou blocaj privind numirea viceprimarilor propuși de primarul Ion Ceban. Deși edilul a venit din nou cu candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu, subiectul nici măcar nu a fost introdus pe ordinea de zi. Niciun consilier municipal nu a susținut includerea proiectelor,
12:00
Planul de pace pentru Ucraina al administrației Trump a ajuns la Moscova, anunță Dmitri Peskov # Realitatea.md
Vineri, 28 noiembrie, la Moscova au ajuns parametrii planului de pace pentru Ucraina elaborat de administrația Trump și revizuit în urma consultărilor de la Geneva. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, pentru presa rusă, scrie Digi24.ro. Peskov a precizat că „parametrii principali au fost transmiși" și că
12:00
Autobuzele rutei suburbane nr. 47 vor circula sâmbătă după orarul zilelor de odihnă. Motivul # Realitatea.md
Sâmbătă, 29 noiembrie, autobuzele rutei suburbane nr. 47 „strada Vasile Alecsandri – comuna Ciorescu" vor circula după orarul zilelor de odihnă, în contextul desfășurării Turneului Internațional de Arte Marțiale „FEA CHAMPIONSHIP". Totodată, primăria municipiului Chișinău anunță că vor fi introduse curse suplimentare pentru a facilita accesul participanților la eveniment. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela
11:50
Pensiile pentru dizabilitate rămân sub minimul de existență; angajarea persoanelor cu dizabilități – extrem de redusă # Realitatea.md
Conform datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2025, în Republica Moldova existau 160 000 de persoane recunoscute cu dizabilități — ceea ce reprezintă aproximativ 6,7 % din populația cu reședință obișnuită. Din acest număr, 11 400 erau copii cu vârsta între 0 și 17 ani. Din totalul persoanelor cu dizabilități, peste jumătate
11:50
Piața carburanților înregistrează o ușoară scădere, de până la 2%, potrivit ANRE. Autoritatea explică faptul că ieftinirea are loc ca urmare a reducerii prețului petrolului pe piețele internaționale. Scăderea prețurilor a fost influențată în special de semnalele privind un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia, ceea ce a dus, la începutul săptămânii, la
11:50
FT: Ce ar sta în spatele perchezițiilor la Andrii Ermak, șeful Oficiului Președintelui Zelensky # Realitatea.md
Perchezițiile efectuate de NABU și procurorii SAP la locuința lui Andrii Ermak ar putea fi parte a unei anchete de amploare privind corupția din sectorul energetic, scrie Financial Times, citând surse apropiate investigației, transmite UNIAN. Unul dintre interlocutori a declarat că acțiunile au legătură cu dosarul „Midas", care ar fi vizat inclusiv structuri din cadrul
Acum 2 ore
11:40
VIDEO Escrocherie online cu mașini retro în SUA: Patru specialiști IT, reținuți pentru vânzări fictive # Realitatea.md
Patru tineri cu vârste între 20 și 25 de ani din Chișinău au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de vânzări fictive de autovehicule către persoane din SUA, în valoare de aproximativ 500.000 de dolari. Bănuiții, specialiști în domeniul tehnologiei informației, ar fi creat, prin clonare, mai multe site-uri care prezentau în mod fals
11:40
Un milion de euro va fi oferit de Guvernul Irlandei pentru sprijinirea copiilor vulnerabili din Republica Moldova. Fondurile, acordate prin programul Irish Aid, vor finanța un nou program UNICEF care are rolul de a consolida serviciile de protecție a copilului, sprijinul social pentru familii și asistența acordată refugiaților. Contribuția, valabilă pentru o perioadă de doi
11:30
CMC: PSRM refuză să susțină rectificările la buget, care ar prevedea achitarea salariilor pentru profesori # Realitatea.md
Fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că nu va susține rectificările la buget propuse de Primăria Capitalei, acuzând administrația municipală că încearcă să creeze „artificial" o situație critică pentru a acoperi ilegalități. Potrivit socialiștilor, proiectul invocat de primarul general nu ține de competența CMC, iar acest lucru ar fi fost confirmat inclusiv de
11:20
Schimbările climatice, defrișările, recoltele tot mai slabe și accesul dificil la finanțare apasă tot mai greu pe umerii pomicultorilor, un sector vital pentru economia agricolă a Republicii Moldova. Experții avertizează că, fără intervenții rapide, precum facilitarea accesului la produse de protecție a plantelor, extinderea sistemelor de irigare și dezvoltarea infrastructurii post-recoltare, industria fructelor riscă să
11:20
Educație multilingvă la superlativ: Universitatea „Ion Creangă” și CMI deschid centrul inovator din Chișinău # Realitatea.md
La Chișinău a fost lansat Centrul Național de Educație Multilingvă, proiect dezvoltat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" în parteneriat cu CMI – Fundația pentru pace Martti Ahtisaari. Evenimentul a integrat și semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre cele două instituții. Cooperarea va fi facilitată de CMI, care va aduce expertiză internațională și va contribui
11:00
Reacția lui Ermak după perchezițiile efectuate de NABU: primele clarificări ale oficialului ucrainean # Realitatea.md
Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andriy Ermak, a confirmat că apartamentul său este percheziționat de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și procurori de la Parchetul Special Anticorupție (SAPO). „Astăzi, NABU și SAPO desfășoară într-adevăr proceduri legale la domiciliul meu. Anchetatorii nu se confruntă cu niciun obstacol. Li s-a acordat acces deplin în apartament", a declarat
10:50
VIDEO Creștea și distribuia marijuana la locul de muncă. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Un tânăr de 26 de ani din raionul Fălești a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins cultivând și îngrijind plante de marijuana pe teritoriul unei întreprinderi specializate în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal, unde era angajat de aproximativ șase luni. Drogurile erau prelucrate și ulterior distribuite
10:50
Gazul s-ar putea ieftini cu 1,60 lei pentru consumatorii casnici. Energocom, gata să prezinte calculele la ANRE # Realitatea.md
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea
Acum 4 ore
10:40
Trei ani de așteptare pentru dreptate. Medic din Ștefan Vodă, condamnat pentru decesul unei gravide # Realitatea.md
Un medic ginecolog, fost șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului Raional Ștefan Vodă, a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendare, pentru neglijență medicală soldată cu decesul unei paciente însărcinate. El are interdicția de a profesa timp de 2 ani, iar procurorii au anunțat că vor contesta sentința, solicitând o pedeapsă
10:40
Un atac armat desfășurat în Statele Unite pe 26 noiembrie s-a soldat cu împușcarea a trei persoane, dintre care două erau membri ai Gărzii Naționale. La două zile după incident, președintele Donald Trump a anunțat că unul dintre cei doi soldați răniți a murit. Trump a precizat că victima, specialista Sarah Beckstron, în vârstă de
10:30
Și-a violat vecina în vârstă timp de doi ani: Un bărbat din sudul țării, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din sudul țării a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru viol, tentativă de viol și violare de domiciliu. Potrivit Procuraturii Generale (PG), inculpatul, în vârstă de 53 de ani, a profitat de vulnerabilitatea vecinei sale, o femeie de 75 de ani, iar în perioada 2022-2024 a întreținut cu aceasta, în repetate
10:30
Republica Moldova se află într-o poziție geostrategică delicată: la granița cu un conflict armat major, războiul declanșat de Rusia în Ucraina care-i afectează direct securitatea, economia și stabilitatea social. Dezvoltarea economică și atragerea investițiilor sunt lucruri esențiale de securitate națională. O economie puternică aduce locuri de muncă, infrastructură modernă și independență, reducând vulnerabilitatea țării în
10:20
Urmează unul dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a Ucrainei, iar liderul de la Kiev, Volodymyr Zelenski, se află între presiuni și promisiuni. Planul propus de SUA și Rusia vizează încetarea războiului în Ucraina, dar presupune cedări teritoriale de către Ucraina, inclusiv Crimeea și regiunile Donbas, renunțarea la aderarea la NATO și limitarea
10:20
Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe # Realitatea.md
Prim-ministrul belgian Bart de Wever afirmă că planul Uniunii Europene de a folosi activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea afecta șansele unui eventual acord de pace. Potrivit MediaFax.ro, acesta a transmis îngrijorările sale Comisiei Europene printr-o scrisoare citată de Reuters. În document, De Wever avertizează că o implementare rapidă a schemei
10:20
Administrația condusă de președintele Donald Trump a anunț
10:20
Renato Usatîi: Nu poți cere rezultate de la oameni plătiți cu 10 mii lei și, în același timp, să le mărești atribuțiile # Realitatea.md
Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat situația actuală a salariilor din sectorul public și a condițiilor de muncă ale inspectorilor de stat. Deputatul a ținut un discurs de la tribuna paramentului la această temă în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectul de l modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și Legii […] Articolul Renato Usatîi: Nu poți cere rezultate de la oameni plătiți cu 10 mii lei și, în același timp, să le mărești atribuțiile apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Fără MGRES, dar cu stocuri de gaz și kerosen asigurat. Interviu IPN cu ministrul energiei # Realitatea.md
În prezent nu există nicio premisă pentru reluarea achizițiilor de energie de la Centrala Termoelectrică Moldovenească din regiunea transnistreană, iar vulnerabilitatea creată de dependența tehnică de MGRES va fi eliminată odată cu punerea în funcțiune a liniei Vulcănești-Chișinău. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a precizat într-un interviu pentru IPN că linia urmează să […] Articolul Fără MGRES, dar cu stocuri de gaz și kerosen asigurat. Interviu IPN cu ministrul energiei apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de […] Articolul Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi. apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis la Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău până la sfârșitul anului 2025 # Realitatea.md
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din capitală. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă și spații special amenajate unde personalul medical își schimbă hainele de stradă cu echipamentul propriu-zis. Noul […] Articolul Un nou bloc operator centralizat va fi deschis la Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău până la sfârșitul anului 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
O grupare implicată în contrabandă cu automobile și piese auto, în valoare de peste 1,2 milioane de lei, dar și în trafic de droguri, a fost destructurată Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS. În timpul operațiunii, a fost reținut un bărbat de 41 de ani, considerat organizatorul rețelei, iar un complice de aceeași vârstă din […] Articolul Mașini de lux și cocaină, descoperite într-o schemă de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
O întâlnire surpriză are loc astăzi, 28 noiembrie, la Moscova, unde prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să îl viziteze pe președintele rus Vladimir Putin. Vizita intervine în contextul tensiunilor crescute din Ucraina, generate de planul de pace promovat de Donald Trump. Potrivit relatărilor, decizia lui Orbán rupe poziția existentă între liderii europeni, care insistă pe […] Articolul Întâlnire-șoc la Kremlin: Orbán, în vizită controversată la Putin apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, avansează și sunt la etapa de realizare a circa 20% de lucrări pe malul stâng și 25% pe malul drept. Podul urmează a fi finalizat și dat în exploatare în toamna anului 2026. Despre aceasta a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în […] Articolul Podul de la Ungheni va fi dat în exploatare în septembrie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Percheziții în toată țara în cadrul cauzei penale „Tux” efectuate de oamenii legii. Inspectoratul General al Poliției precizează că descinderile au loc la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Acțiunile sunt desfășurate de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul mascaților din […] Articolul Percheziții în toată țara în cadrul cauzei penale „Tux” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Percheziții la biroul șefului Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, efectuate de angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Procuraturii Specializate Anticorupție. Perchezițiile au loc în cartierul guvernamental. Informația este raportată de publicația „Ukrainska Pravda” și de deputatul fracțiunii „Golos”, Iaroslav Jeleznâk. Potrivit publicației, aproximativ 10 angajați ai NABU și SAP au intrat pe teritoriul cartierului guvernamental. […] Articolul FOTO Percheziții la biroul șefului Oficiului Președintelui Andrii Ermak apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații pentru luna curentă # Realitatea.md
Vineri, 28 noiembrie 2025, este ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului. Procesul de înscriere la compensațiile pentru sezonul rece va continua online pe site-ul compensatii.gov.md și în lunile […] Articolul Ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații pentru luna curentă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:40
VIDEO Ministrul Apărării al României, surprins sorbind cafea în Parlament, în timpul intonării imnului național # Realitatea.md
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, sorbind din cafea chiar în momentul intonării imnului național. Incidentul a avut loc înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare a țării. Ionuț Moșteanu se afla alături de vicepremierul român Cătălin Predoiu și ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, când, potrivit imaginilor […] Articolul VIDEO Ministrul Apărării al României, surprins sorbind cafea în Parlament, în timpul intonării imnului național apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Trei astronauţi europeni vor lua parte la viitoarele misiuni ale programului Artemis al NASA, care urmărește revenirea și menținerea unei prezențe umane pe Lună, a anunțat joi Agenția Spațială Europeană. „Am decis ca primii europeni care vor participa la misiunile lunare să fie astronauți germani, francezi și italieni”, a declarat directorul general al ESA, Josef […] Articolul NASA va avea astronauți europeni în misiunile lunare Artemis apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Creștinii ortodocși de stil vechi intră pe 28 noiembrie în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile de pregătire spirituală care se va încheia pe 7 ianuarie, odată cu sărbătoarea Crăciunului. Postul este marcat prin abținerea de la carne, lactate și ouă, iar în zilele de sâmbătă și duminică, până pe 31 decembrie, […] Articolul Începe Postul Crăciunului pe stil vechi apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
O turistă elvețiană de 25 de ani și-a pierdut viața după un atac de rechin pe o plajă din New South Wales, Australia, iar partenerul ei a fost rănit. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur de trei metri a atacat-o […] Articolul Tragedie în Australia: Turistă elvețiană ucisă de rechin, partenerul rănit apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 28 noiembrie, local vor cădea ploi slabe, iar pe alocuri se va forma ceață. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +16°C ziua și minime de aproximativ +8°C noaptea. În Nord, maximele vor atinge +8°C, iar noaptea valorile vor coborî până la +5°C. În Centru, temperatura diurnă va urca până la +9°C, iar noaptea va […] Articolul Ploi izolate și ceață pe 28 noiembrie: Temperaturi de până la 16°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Nativii resimt o energie specială astăzi. Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025 aduce provocări, mai ales pentru Tauri, care pot avea dificultăți la locul de muncă. Mulți își doresc să-și reîncarce bateriile, însă nu găsesc încă modalitatea potrivită pentru a o face. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Primești susținere și recunoștință din partea celor […] Articolul Horoscop 28 noiembrie: Zodia care va avea parte de oportunităţi neaşteptate apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a anunțat cotațiile oficiale ale valutelor pentru ziua de 28 noiembrie. Euro scade la 19,69 lei, înregistrând o depreciere de 8 bani. Dolarul american ajunge la 16,99 lei, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc se reduce la 3,86 lei, în scădere cu 2 bani, iar hrivna ucraineană rămâne neschimbată, la […] Articolul Curs valutar 28 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Numărul victimelor incendiului din blocurile-turn din Hong Kong ajunge la 94. Operațiunile de salvare sunt pe final # Realitatea.md
Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sunt încă dispăruţi. Pompierii au reuşit, […] Articolul Numărul victimelor incendiului din blocurile-turn din Hong Kong ajunge la 94. Operațiunile de salvare sunt pe final apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Cine este suspectul care a împușcat cei doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington? A lucrat cu CIA în Afganistan # Realitatea.md
Șeful CIA, John Ratcliffe, susține că suspectul care ar fi împușcat doi membri ai Gărzii Naționale în Washington este „un afgan care a lucrat anterior cu CIA, în Afganistan”. Autoritățile au publicat numele și fotografia sa. El se numește Rahmanullah Lakanwal, este de origine afgană și locuia în statul Washington, în Bellingham, împreună cu soția […] Articolul Cine este suspectul care a împușcat cei doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington? A lucrat cu CIA în Afganistan apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Șase români, arestați în Marea Britanie. Au furat circa 700 sute de mii de lire de la bancomate din toată țară # Realitatea.md
Șase români, membri ai unei rețele infracționale care au furat 700.000 de lire sterline de la bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare, scrie adevărul.ro. Între februarie și decembrie 2024, banda, care avea baza în România, dar opera din orașul britanic Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale […] Articolul Șase români, arestați în Marea Britanie. Au furat circa 700 sute de mii de lire de la bancomate din toată țară apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Franța lansează serviciul militar voluntar pentru tineri. Macron anunță recrutări masive: „Avem nevoie de mobilizare” # Realitatea.md
Franța va lansa în 2026 un program de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 și 19 ani, cu scopul de a recruta inițial 3.000 de participanți și până la 50.000 până în 2035, a anunțat președintele francez, scrie antena3.ro. Programul va începe în vara lui 2026, a spus președintele Emmanuel Macron, în timpul unui discurs […] Articolul Franța lansează serviciul militar voluntar pentru tineri. Macron anunță recrutări masive: „Avem nevoie de mobilizare” apare prima dată în Realitatea.md.
