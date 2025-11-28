Șase școli speciale încă funcționează în Moldova. Majoritatea copiilor cu dizabilități sunt integrați în cele obișnuite

07:00

Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sunt încă dispăruţi. Pompierii au reuşit, […]