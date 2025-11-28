Conferința Businessul Fructelor: soluțiile producătorilor pentru livezile moderne și acces pe piețele externe

15:20

Conferința AgTech, evenimentul de referință în domeniul agriculturii tehnologizate din Republica Moldova, își pregătește o nouă ediție, care va avea loc pe data de 5 martie 2026, la Chișinău. Evenimentul este organizat de Agrobiznes în parteneriat cu Asociația AgTech Moldova. După ediția din 2025, care a adunat peste 350 de participanți – fermieri, companii de tehnologie, experți și parteneri din […]