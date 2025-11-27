Rezultatele a 13 hibrizi de porumb Dekalb în ferma familiei Obadă, la Nicoreni

Ferma familiei Obadă de la Nicoreni, construită de la zero prin muncă proprie, gestionată de Iurie Obadă și cei patru fii ai săi, fiecare cu roluri diferite, a fost una dintre cele peste 40 selectate în țară pentru testarea performanței Bayer. Lucrează 280 de hectare într-un asolament bine structurat, cu grâu, orz, rapiță, floarea-soarelui, porumb […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agrobiznes