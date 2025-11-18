Soiuri de piersic rezistente la bășicarea frunzelor

06:20

Grădinăritul este mai mult decât o activitate necesară într-o gospodărie – este o formă de relaxare și grijă față de natură, dar și față de sănătatea noastră. Tot mai mulți pasionați de plante și legume caută soluții pentru a se bucura de roade proaspete o perioadă mai lungă din an, fără a depinde de condițiile […]