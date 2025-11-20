Certificatul ISTA pentru semințe – instrumentul de siguranță ajuns barieră în importul semințelor

10:00

Fluctuațiile mari ale prețurilor la soia pun tot mai multă presiune pe fermierii din Republica Moldova, unde cultura este deja influențată de variabilitatea climatică. În acest context, stabilitatea veniturilor și dezvoltarea procesării locale devin priorități pentru consolidarea sectorului. Cum își pot proteja fermierii veniturile Fermierii pot utiliza o combinație de măsuri economice, tehnologice și organizaționale […]