Nufarm marchează primul său eveniment oficial în Republica Moldova și anunță direcțiile noi pentru sezonul următor
Agrobiznes, 28 noiembrie 2025 06:10
După un sfert de secol în care a construit o relație constantă cu fermierii din țară, Nufarm a organizat primul său eveniment oficial în Republica Moldova. Întâlnirea a reunit distribuitori, parteneri și agricultori interesați atât de soluțiile deja testate în teren, cât și de produsele noi care vor intra în portofoliu în sezonul următor. În […]
Acum 30 minute
06:10
Acum 12 ore
20:20
Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a participat la conferința internațională organizată de Ambasada Republicii Kazahstan în Republica Moldova, eveniment consacrat perspectivelor politico-economice ale Kazahstanului în raport cu țara noastră și cu statele din Europa de Est. Oficialul a subliniat caracterul strategic al cooperării cu Kazahstanul, bazat pe încredere și angajamentul […]
Acum 24 ore
12:20
Ministerul Agriculturii și asociațiile din sector discută despre instituirea Camerelor Agricole # Agrobiznes
Reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol au participat alături de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, precum și secretarii de stat ai MAIA la o serie de discuții tehnice privind instituirea Camerelor Agricole. În cadrul discuțiilor, ministerul a reiterat că intervenția statului constă în instituirea cadrului legislativ necesar, întrucât camerele agricole sunt […]
11:30
Ferma familiei Obadă de la Nicoreni, construită de la zero prin muncă proprie, gestionată de Iurie Obadă și cei patru fii ai săi, fiecare cu roluri diferite, a fost una dintre cele peste 40 selectate în țară pentru testarea performanței Bayer. Lucrează 280 de hectare într-un asolament bine structurat, cu grâu, orz, rapiță, floarea-soarelui, porumb […]
10:20
Astăzi și mâine, 27–28 noiembrie, are loc cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, cel mai important eveniment pomicol al anului, care reunește circa trei sute de producători și exportatori de fructe, alături de experți naționali și internaționali. Evenimentul este organizat de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Uniunii Europene și al Agenției de Investiții […]
Ieri
20:10
Alfa Smart Agro își actualizează platforma online, cu accent pe conținut tehnic pentru fermieri # Agrobiznes
Compania Alfa Smart Agro a lansat recent o versiune actualizată a site-ului corporativ alfasmartagro.com, împreună cu o variantă localizată pentru Republica Moldova. Noul format pune mai mult accent pe structurarea informațiilor pe tipuri de utilizatori și pe accesul la conținut tehnic, nu doar pe promovarea portofoliului de produse. În locul unei simple liste de produse, […]
18:40
Intrarea în insolvență și executarea silită a agricultorilor: ce măsuri vrea să ia statul și ce pot face fermierii # Agrobiznes
Ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, a vorbit astăzi despre situația fermierilor care riscă să ajungă în insolvență sau se confruntă deja cu executări silite. Mesajul ei atinge două teme importante pentru sector: oprirea ridicării de bunuri de la fidejusori și introducerea unei perioade de protecție în care executarea silită să fie suspendată, cu […]
12:30
Primele patru ferme de ovine din Moldova aprobate pentru granturile AGGRI. Alte dosare pot fi depuse # Agrobiznes
Ședința Comisiei de Evaluare și Selectare a proiectelor din cadrul programului AGGRI a confirmat aprobarea primelor patru exploatații specializate în creșterea ovinelor care au depus dosarele în cadrul apelului III. După prezentarea proiectelor și evaluarea documentației, membrii comisiei au acordat punctaj favorabil tuturor celor patru solicitanți, care urmează să semneze contractele imediat ce prezintă dovada […]
12:10
În primele zece luni ale anului, exporturile rusești de uleiuri vegetale au înregistrat o scădere vizibilă, determinată în special de diminuarea cantităților de ulei de floarea-soarelui. Rusia rămâne un jucător major pe piața mondială a oleaginoaselor, iar modificările din exporturile sale influențează prețurile internaționale. Motivul principal este reducerea bazei de materie primă: recolta de floarea-soarelui […]
09:40
Ucraina: Rusia a atacat portul Ciornomorsk și a avariat echipamentele pentru operațiunile de încărcare-descărcare # Agrobiznes
În noaptea de 25 noiembrie, rușii au atacat regiunea Odesa cu drone. Una dintre lovituri a vizat portul Ciornomorsk. Despre acest fapt au informat ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, și Administrația Porturilor Maritime ale Ucrainei (AMPU). În urma atacurilor cu drone, infrastructura portuară din Ciornomorsk a fost avariată. Au fost afectate clădiri administrative […]
09:30
În primele patru luni ale sezonului 2025–2026, perioada iulie–octombrie, exporturile de porumb ale Republicii Moldova au început cu un ritm mai alert decât anul trecut. Volumul total a ajuns la 31,4 mii de tone, ceea ce reprezintă o creștere de 20,6% față de același interval din 2024, când au fost exportate 26 mii de tone. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) aniversează 25 de ani de activitate în Republica Moldova, perioadă în care, prin investiții și parteneriate pe termen lung, a susținut modernizarea agriculturii, dezvoltarea infrastructurii rurale, creșterea competitivității micilor producători și întărirea capacității de adaptare la schimbările climatice. În acest interval, portofoliul Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare […]
15:40
UTM va prezenta viitorul Agrotek Park – primul parc industrial din Moldova dedicat inovațiilor în agricultură # Agrobiznes
Universitatea Tehnică a Moldovei invită studenții, startup-urile, cercetătorii, antreprenorii și IMM-urile din domeniul agriculturii la o vizită de prezentare a viitorului incubator Agrotek Park. Agrotek Park este o infrastructură aflată în plină dezvoltare, creată pentru a susține inițiative în agricultura digitală, robotică, tehnologii alimentare și agritech. Vizita oferă ocazia de a vedea cum prinde formă […]
11:00
Comisia Europeană intenționează să facă perioada de aprobare pentru substanțele active utilizate în pesticide nelimitată, cu excepția cazurilor specifice care implică substanțe cu grad ridicat de pericol, potrivit unui proiect al pachetului legislativ privind siguranța alimentară, obținut de Euractiv. Pachetul de simplificare, cunoscut sub numele de omnibus, introduce modificări punctuale în reglementarea UE privind pesticidele. […]
06:00
Ce caută retailerii din România: concluziile producătorilor după RO Fruits & Vegetables Show 2025 # Agrobiznes
România rămâne una dintre cele mai dinamice piețe pentru exportatorii de fructe și legume din Republica Moldova. În perioada 19–21 noiembrie, Export Agency a organizat o misiune comercială la București pentru un grup de producători interesați de extinderea pieței de export. Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Modern Buyer și Federația Națională a Fermierilor, […]
24 noiembrie 2025
20:00
Republica Moldova se pregătește să își desemneze ambasadorii vinului în cadrul Concursului Național „Vinul Moldovei”, desfășurat în perioada 4–6 decembrie 2025. Înaintea acestui moment important pentru sectorul vitivinicol, vinificatorii intră în ultima săptămână de înscrieri, termenul limită fiind 28 noiembrie 2025. Evenimentul reunește comunitatea vitivinicolă într-o competiție dedicată vinurilor produse sub brandul de țară „Vinul […]
15:30
Agrobiznes a fost premiat ieri, 23 noiembrie 2025, în cadrul Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, desfășurată la vinăria „Cricova”. Redacția a fost distinsă la categoria „Excelență în jurnalism agricol”. Evenimentul a reunit fermieri, antreprenori, procesatori și specialiști din toate regiunile țării, fiind dedicat recunoașterii contribuției celor care dezvoltă unul dintre sectoarele strategice ale Republicii […]
12:20
La Chișinău va avea loc un atelier practic dedicat producției hidroponice, un domeniu care capătă tot mai multă importanță în rândul legumicultorilor din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura pe 25 noiembrie, începând cu ora 9:00, la sediul Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, pe Calea Basarabiei 18. Atelierul „Hidroponie: tehnologii, date și decizii inteligente” […]
11:40
Ucraina: Procesatorii de floarea-soarelui majorează norma de aciditate din cauza deficitului # Agrobiznes
În Ucraina au fost recoltate 9 milioane tone de floarea-soarelui de pe 92% din suprafețele semănate, față de 10 milioane tone în aceeași perioadă a anului trecut. Prognoza unui volum total de 9,6 milioane tone devine tot mai realistă, având în vedere cantitatea de floarea-soarelui rămasă în câmp, care riscă să se deterioreze din cauza […]
10:50
140 de fermieri și reprezentanți ai sectorului – premiați de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare # Agrobiznes
Pe 23 noiembrie 2025 a fost marcată Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, o zi dedicată celor care contribuie la dezvoltarea unuia dintre sectoarele strategice ale Republicii Moldova. Evenimentul a reunit fermieri, antreprenori, procesatori și specialiști din toate regiunile țării. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a subliniat importanța efortului depus de agricultori într-un […]
10:00
În sezonul 2025/26, producția de grâu și orz din Turcia, realizată în mare parte fără irigații, este estimată să scadă față de anul precedent, pe fondul unor condiții meteo neobișnuit de secetoase, potrivit USDA. În contrast, producția de porumb este prognozată să crească, deoarece o parte importantă a culturilor beneficiază de irigații, iar suprafața cultivată […]
22 noiembrie 2025
11:10
Inflația din zona euro a înregistrat o nouă scădere în octombrie 2025, coborând la 2,1%, față de 2,2% în septembrie. Evoluția menține regiunea în apropierea obiectivului Băncii Centrale Europene, iar datele publicate de Eurostat indică o tendință similară și la nivelul Uniunii Europene. În ansamblul UE, inflația anuală a ajuns la 2,5%, în declin față […]
21 noiembrie 2025
16:20
Vasile Bacal, fermier: „Anul trecut, am aruncat recolta de pe 30 ha din cauza tripsului. Cu Itagritec, avem peste 80 t/ha” # Agrobiznes
Activitatea agricolă a lui Vasile Bacal, fermier din raionul Ștefan Vodă, a început dintr-o întâmplare. După ce a primit solicitarea de a gestiona vechea livadă de măr rămasă în sat, a decis să încerce să reanimeze activitatea. Soiurile de atunci nu se mai vindeau, așa că a abandonat activitatea, iar peste ceva timp s-a implicat […]
15:30
Consumatorii de cireșe solicită fructe de dimensiuni mari, dulci, aromate și ferme. În același timp, producătorii își doresc livezi care produc recolte înalte în fiecare an care să asigure un venit stabil. Atât calitatea fructelor, cât și productivitatea depind în mare măsură de proiectarea livezii, precum și de tehnologia ulterioară de gestionare. Un element foarte […]
11:30
După raportul USDA de la sfârșitul săptămânii trecute, IGC și-a revizuit ieri în creștere estimarea privind potențialul producției mondiale de grâu. Ajustarea este de +3 milioane tone față de estimarea din luna precedentă. În ciuda acestei creșteri, nivelul stocurilor la final de sezon rămâne anunțat la 73 milioane tone, identic cu raportul anterior, ca urmare […]
09:30
Primele patru luni ale sezonului 2025–2026 aduc Republicii Moldova un rezultat remarcabil în sectorul oleaginoaselor. În perioada iulie–octombrie au fost exportate 279 379 de tone de rapiță, cel mai mare volum livrat vreodată. Nivelul depășește de 3,65 ori performanța din aceeași perioadă a anului trecut și este cu 19% peste maximul atins în sezonul 2023. […]
20 noiembrie 2025
16:20
Certificatul ISTA pentru semințe – instrumentul de siguranță ajuns barieră în importul semințelor # Agrobiznes
Pe măsură ce Republica Moldova înaintează pe drumul preaderării la Uniunea Europeană, legislația privind materialul semincer începe să fie armonizată cu regulile comunitare. În cazul semințelor de legume, acest lucru înseamnă, printre altele, introducerea obligativității certificatului ISTA la import. Pentru marii jucători din piață, această cerință este parte din normalul comerțului internațional. Pentru companiile mici, […]
15:50
Consolidarea capacităților de administrare în sectorul agroalimentar – una dintre urgențele Guvernului Moldovei # Agrobiznes
Consolidarea capacităților de administrare în sectorul agroalimentar este una dintre urgențele Guvernului Republicii Moldova, susțin experții europeni care au analizat experiența statelor membre ale Uniunii Europene aflate anterior în proces de aderare. Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au participat recent la un […]
10:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) desfășoară campania de recepționare a cererilor de subvenționare pentru investițiile în sectorul vegetal, vitivinicol și zootehnic, atât în regimul de plată postinvestiție, cât și în regim de plată a investițiilor pe etape. Totodată, amintim despre desfășurarea apelului de subvenții în avans până pe 1 decembrie 2025. Detalii […]
09:30
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un nou compromis privind directiva menită să limiteze comerțul cu produse asociate defrișărilor, stabilind o amânare până la sfârșitul anului 2026. Decizia, confirmată pentru AFP de mai mulți diplomați europeni, reflectă tensiunile persistente dintre politicile de mediu și îngrijorările economice ale unor state membre. Directiva, cunoscută sub […]
19 noiembrie 2025
18:50
La sfârșit de noiembrie, reprezentanții sectorului pomicol se reunesc la Madison Park, pe strada Ghioceilor 1, pentru a participa la ediția a XI-a a Conferinței Naționale „Businessul fructelor în Republica Moldova”. Evenimentul, programat pentru 27 și 28 noiembrie 2025, aduce împreună pomicultori, importatori și exportatori, specialiști în domeniul alimentar, consultanți internaționali și experți în tehnologii […]
15:10
Transportatorii de produse agroalimentare pot economisi timp și reduce costurile logistice prin aplicarea sistemului NCTS # Agrobiznes
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, iar odată cu aceasta a fost integrat sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale. Această conectare facilitează desfășurarea schimburilor comerciale într-un mediu mai sigur și mai eficient și contribuie la reducerea timpilor de așteptare la […]
12:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură se apropie de închiderea perioadei de depunere a proiectelor investiționale eligibile pentru subvențiile acordate în avans. Fermierii și antreprenorii din mediul rural mai au la dispoziție câteva zile pentru a transmite dosarele complete, înainte ca apelul să se încheie la 1 decembrie 2025. Subvenția este oferită în baza […]
11:40
Granturi AGGRI pentru ferme de bovine, ovine și caprine: cum să le accesezi și de ce e mai bine depui dosarul acum # Agrobiznes
Programul de granturi AGGRI, implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și finanțat de Banca Mondială, este una dintre cele mai avantajoase oportunități de investiție pentru fermierii din zootehnie. Pentru cei care cresc bovine, ovine sau caprine, programul oferă finanțare substanțială, scutire de TVA, posibilitatea combinării cu subvențiile AIPA și o flexibilitate mult mai mare […]
10:10
Producția de in variază considerabil în Ucraina. Totuși, din 2004 până în 2024, suprafața cultivată a crescut de la 15 mii ha la 54 de mii de ha. Producția de in a Ucrainei din 2024 a fost cea mai mare din 2017, odată cu o recuperare a randamentelor. Peste 80% din recoltă a fost exportată, […]
18 noiembrie 2025
10:40
În Republica Moldova a fost lansat Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar (CAPA), o platformă comună care reunește 16 organizații profesionale și patronale din domeniul agroalimentar. Inițiativa urmărește consolidarea reprezentării sectorului și crearea unui mecanism de dialog stabil cu instituțiile responsabile de elaborarea politicilor agricole. Consiliul a fost constituit prin semnarea Acordului de constituire și aprobarea […]
09:40
Livada Moldovei anunță licitație pentru Proiectarea și construirea unei ferme didactice de vaci # Agrobiznes
Proiectul „Livada Moldovei”, inițiat de Guvernul Republicii Moldova și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, continuă procesul de modernizare a bazei tehnico-materiale din învățământul agroindustrial. Programul include reabilitarea și echiparea a treisprezece instituții de studii și cercetare, cu un buget total de optsprezece milioane de euro. În cadrul […]
06:00
Bășicarea frunzelor la piersic și nectarin provoacă cele mai mari daune producătorilor de fructe în livezi comerciale, cât și în curțile de lângă case. Simptomele se manifestă încă de la începutul primăverii: frunzele tinere se deformează, se încrețesc și se îngroașă, capătă o culoare roșiatică până la gălbuie și își pierd vitalitatea. Lăstarii afectați au […]
17 noiembrie 2025
16:30
Iurie Rija: „Taxa Ucrainei a blocat importurile de soia. Autoritățile trebuie să intervină pentru a salva procesatorii” # Agrobiznes
Introducerea de către Ucraina a taxei de export de 10% pentru boabele de soia, în vigoare din 4 septembrie 2025, a schimbat fundamental modul în care funcționează piața regională a oleaginoaselor. Decizia urmărește stimularea procesării interne în Ucraina, însă pentru Republica Moldova consecințele sunt mult mai ample decât simpla scumpire a materiei prime. „Până în […]
14:50
Uniunea Europeană a început să contureze un nou cadrul de control financiar care acoperă operațiunile cu numerar, transferurile cu criptomonede și conceptul de euro digital. Experții subliniază că tendința principală este „digitalizarea banilor” și consolidarea monitorizării fluxurilor financiare, deși schimbările de reglementare includ mai multe componente distincte. Regulile actuale privind transportul de numerar rămân neschimbate: […]
11:00
O companie din cadrul Trans-Oil va investi 43 mil. euro într-o fabrică de procesare în România # Agrobiznes
Global Grain International, companie din cadrul grupului Trans-Oil, planifică o investiție de peste 220 de milioane de lei românești (circa 43 de milioane de euro) în construcţia unei fabrici de procesare a soiei şi rapiţei în România. Noua unitate de procesare urmează a fi dezvolată în județul Ialomița din România și va crea peste 150 […]
10:10
Boabele de soia reprezintă o sursă excelentă de proteine pentru consumul uman și animal. Acestea conțin și inhibitori digestivi sau antinutrienți care trebuie dezactivați prin tratament termic înainte de utilizare, de exemplul inhibitorul tripsinei. Există diferite metode de tratament termic pentru eliminarea acestor antinutrienți pentru a spori digestibilitatea proteinelor. Prăjirea boabelor de soia (toasting-ul) este […]
16 noiembrie 2025
15:20
Conferința AgTech, evenimentul de referință în domeniul agriculturii tehnologizate din Republica Moldova, își pregătește o nouă ediție, care va avea loc pe data de 5 martie 2026, la Chișinău. Evenimentul este organizat de Agrobiznes în parteneriat cu Asociația AgTech Moldova. După ediția din 2025, care a adunat peste 350 de participanți – fermieri, companii de tehnologie, experți și parteneri din […]
10:50
Ziua Ușilor deschise la C.Î. Agrostoc – sute de tineri angajați în cei 25 de ani ai cooperativei # Agrobiznes
Ziua ușilor deschise organizată de C.Î. Agrostoc a adus în prim-plan generația tânără care se pregătește să intre în agricultură. Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, specialitatea protecția plantelor, au avut ocazia să vadă din interior ce înseamnă o cooperativă cu douăzeci și cinci de ani […]
15 noiembrie 2025
13:20
Raportul USDA pentru noiembrie oferă o imagine actualizată asupra pieței cerealelor grosiere pentru sezonul 2025/2026. Documentul aduce modificări importante în ceea ce privește oferta de porumb din Statele Unite, echilibrul comerțului internațional și nivelul stocurilor globale. Producția globală crește ușor datorită unor revizuiri în Mexic și Uniunea Europeană La nivel global, producția de cereale grosiere […]
12:30
Raportul USDA publicat în noiembrie aduce o actualizare amplă și foarte așteptată privind producția, consumul și comerțul global cu semințe oleaginoase. Cele mai importante modificări apar la soia, floarea-soarelui și rapiță, iar dinamica schimburilor comerciale dintre Statele Unite, Brazilia, Argentina și China influențează semnificativ balanța mondială. Floarea-soarelui – producție globală în scădere Producția globală de […]
14 noiembrie 2025
19:00
Potrivit datelor oficiale, în perioada 2021-2025, Fondul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FNDAMR) a însumat peste 8 miliarde de lei, de care au beneficiat circa 8,2 mii de fermieri. Datele oferite de AIPA pentru ultimii trei ani arată o următoare distribuție a subvențiilor pe categorii de fermieri: Datele arată o tendință de concentrare a […]
15:50
Peste 300 de fermieri și cercetători participă la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe” # Agrobiznes
La Chișinău a avut loc prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – fermierii și inovația în parteneriat”, organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în colaborare cu instituțiile publice din domeniul semințelor și al cercetării agricole. Peste 300 de fermieri, cercetători și consultanți au participat la discuții, fiind […]
13:40
Timac Agro anunță Tombola „Pariul Seactiv” – câștigă Oportunitatea de Aur pentru recolta ta! # Agrobiznes
Timac Agro East anunță o tombolă dedicată fermierilor din Republica Moldova, creată pentru a susține parteneriatul comercial și pentru a încuraja utilizarea biostimulatorilor în pregătirea sezonului agricol 2026. Reprezentanții companiei spun că această campanie este o invitație directă către fermieri de a-și optimiza tehnologiile și de a obține un avantaj suplimentar. „Ne dorim să oferim […]
10:20
Marți, 18 noiembrie 2025, Agrotek Arena organizează prima sesiune din programul „Ferma profitabilă: elimină 3 pierderi ascunse din managementul fermei moderne”. Instructoare: Ana Pancrat, „Millstream Trade” SRL. Evenimentul se adresează studenților, profesorilor și fermierilor. Sesiunea urmărește identificarea pierderilor ascunse din producție, logistică și organizarea resurselor umane, elemente care pot afecta profitabilitatea unei ferme moderne. Participanții […]
