Nufarm marchează primul său eveniment oficial în Republica Moldova și anunță direcțiile noi pentru sezonul următor

11:30

Ferma familiei Obadă de la Nicoreni, construită de la zero prin muncă proprie, gestionată de Iurie Obadă și cei patru fii ai săi, fiecare cu roluri diferite, a fost una dintre cele peste 40 selectate în țară pentru testarea performanței Bayer. Lucrează 280 de hectare într-un asolament bine structurat, cu grâu, orz, rapiță, floarea-soarelui, porumb […]