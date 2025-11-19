AIPA: Câteva zile rămase pentru depunerea cererilor de subvenții în avans

08:20

Cea mai mare expoziție mondială de utilaje agricole își deschide porțile duminică, 9 noiembrie, la Hanovra, Germania. Peste 2.800 de expozanți din 52 de țări, inclusiv 234 de premiere mondiale, vor prezenta cele mai noi tehnologii și soluții pentru agricultură. Organizatorii estimează prezența a aproximativ 430.000 de vizitatori, iar toate cele 23 de hale sunt complet rezervate. Agrobiznes este partener media […]