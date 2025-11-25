Ce caută retailerii din România: concluziile producătorilor după RO Fruits & Vegetables Show 2025
Agrobiznes, 25 noiembrie 2025 06:00
România rămâne una dintre cele mai dinamice piețe pentru exportatorii de fructe și legume din Republica Moldova. În perioada 19–21 noiembrie, Export Agency a organizat o misiune comercială la București pentru un grup de producători interesați de extinderea pieței de export. Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Modern Buyer și Federația Națională a Fermierilor, […]
Acum 30 minute
06:00
Acum 12 ore
20:00
Republica Moldova se pregătește să își desemneze ambasadorii vinului în cadrul Concursului Național „Vinul Moldovei”, desfășurat în perioada 4–6 decembrie 2025. Înaintea acestui moment important pentru sectorul vitivinicol, vinificatorii intră în ultima săptămână de înscrieri, termenul limită fiind 28 noiembrie 2025. Evenimentul reunește comunitatea vitivinicolă într-o competiție dedicată vinurilor produse sub brandul de țară „Vinul […]
Acum 24 ore
15:30
Agrobiznes a fost premiat ieri, 23 noiembrie 2025, în cadrul Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, desfășurată la vinăria „Cricova”. Redacția a fost distinsă la categoria „Excelență în jurnalism agricol”. Evenimentul a reunit fermieri, antreprenori, procesatori și specialiști din toate regiunile țării, fiind dedicat recunoașterii contribuției celor care dezvoltă unul dintre sectoarele strategice ale Republicii […]
12:20
La Chișinău va avea loc un atelier practic dedicat producției hidroponice, un domeniu care capătă tot mai multă importanță în rândul legumicultorilor din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura pe 25 noiembrie, începând cu ora 9:00, la sediul Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, pe Calea Basarabiei 18. Atelierul „Hidroponie: tehnologii, date și decizii inteligente” […]
11:40
Ucraina: Procesatorii de floarea-soarelui majorează norma de aciditate din cauza deficitului # Agrobiznes
În Ucraina au fost recoltate 9 milioane tone de floarea-soarelui de pe 92% din suprafețele semănate, față de 10 milioane tone în aceeași perioadă a anului trecut. Prognoza unui volum total de 9,6 milioane tone devine tot mai realistă, având în vedere cantitatea de floarea-soarelui rămasă în câmp, care riscă să se deterioreze din cauza […]
10:50
140 de fermieri și reprezentanți ai sectorului – premiați de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare # Agrobiznes
Pe 23 noiembrie 2025 a fost marcată Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, o zi dedicată celor care contribuie la dezvoltarea unuia dintre sectoarele strategice ale Republicii Moldova. Evenimentul a reunit fermieri, antreprenori, procesatori și specialiști din toate regiunile țării. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a subliniat importanța efortului depus de agricultori într-un […]
10:00
În sezonul 2025/26, producția de grâu și orz din Turcia, realizată în mare parte fără irigații, este estimată să scadă față de anul precedent, pe fondul unor condiții meteo neobișnuit de secetoase, potrivit USDA. În contrast, producția de porumb este prognozată să crească, deoarece o parte importantă a culturilor beneficiază de irigații, iar suprafața cultivată […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Inflația din zona euro a înregistrat o nouă scădere în octombrie 2025, coborând la 2,1%, față de 2,2% în septembrie. Evoluția menține regiunea în apropierea obiectivului Băncii Centrale Europene, iar datele publicate de Eurostat indică o tendință similară și la nivelul Uniunii Europene. În ansamblul UE, inflația anuală a ajuns la 2,5%, în declin față […]
21 noiembrie 2025
16:20
Vasile Bacal, fermier: „Anul trecut, am aruncat recolta de pe 30 ha din cauza tripsului. Cu Itagritec, avem peste 80 t/ha” # Agrobiznes
Activitatea agricolă a lui Vasile Bacal, fermier din raionul Ștefan Vodă, a început dintr-o întâmplare. După ce a primit solicitarea de a gestiona vechea livadă de măr rămasă în sat, a decis să încerce să reanimeze activitatea. Soiurile de atunci nu se mai vindeau, așa că a abandonat activitatea, iar peste ceva timp s-a implicat […]
15:30
Consumatorii de cireșe solicită fructe de dimensiuni mari, dulci, aromate și ferme. În același timp, producătorii își doresc livezi care produc recolte înalte în fiecare an care să asigure un venit stabil. Atât calitatea fructelor, cât și productivitatea depind în mare măsură de proiectarea livezii, precum și de tehnologia ulterioară de gestionare. Un element foarte […]
11:30
După raportul USDA de la sfârșitul săptămânii trecute, IGC și-a revizuit ieri în creștere estimarea privind potențialul producției mondiale de grâu. Ajustarea este de +3 milioane tone față de estimarea din luna precedentă. În ciuda acestei creșteri, nivelul stocurilor la final de sezon rămâne anunțat la 73 milioane tone, identic cu raportul anterior, ca urmare […]
09:30
Primele patru luni ale sezonului 2025–2026 aduc Republicii Moldova un rezultat remarcabil în sectorul oleaginoaselor. În perioada iulie–octombrie au fost exportate 279 379 de tone de rapiță, cel mai mare volum livrat vreodată. Nivelul depășește de 3,65 ori performanța din aceeași perioadă a anului trecut și este cu 19% peste maximul atins în sezonul 2023. […]
20 noiembrie 2025
16:20
Certificatul ISTA pentru semințe – instrumentul de siguranță ajuns barieră în importul semințelor # Agrobiznes
Pe măsură ce Republica Moldova înaintează pe drumul preaderării la Uniunea Europeană, legislația privind materialul semincer începe să fie armonizată cu regulile comunitare. În cazul semințelor de legume, acest lucru înseamnă, printre altele, introducerea obligativității certificatului ISTA la import. Pentru marii jucători din piață, această cerință este parte din normalul comerțului internațional. Pentru companiile mici, […]
15:50
Consolidarea capacităților de administrare în sectorul agroalimentar – una dintre urgențele Guvernului Moldovei # Agrobiznes
Consolidarea capacităților de administrare în sectorul agroalimentar este una dintre urgențele Guvernului Republicii Moldova, susțin experții europeni care au analizat experiența statelor membre ale Uniunii Europene aflate anterior în proces de aderare. Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au participat recent la un […]
10:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) desfășoară campania de recepționare a cererilor de subvenționare pentru investițiile în sectorul vegetal, vitivinicol și zootehnic, atât în regimul de plată postinvestiție, cât și în regim de plată a investițiilor pe etape. Totodată, amintim despre desfășurarea apelului de subvenții în avans până pe 1 decembrie 2025. Detalii […]
09:30
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un nou compromis privind directiva menită să limiteze comerțul cu produse asociate defrișărilor, stabilind o amânare până la sfârșitul anului 2026. Decizia, confirmată pentru AFP de mai mulți diplomați europeni, reflectă tensiunile persistente dintre politicile de mediu și îngrijorările economice ale unor state membre. Directiva, cunoscută sub […]
19 noiembrie 2025
18:50
La sfârșit de noiembrie, reprezentanții sectorului pomicol se reunesc la Madison Park, pe strada Ghioceilor 1, pentru a participa la ediția a XI-a a Conferinței Naționale „Businessul fructelor în Republica Moldova”. Evenimentul, programat pentru 27 și 28 noiembrie 2025, aduce împreună pomicultori, importatori și exportatori, specialiști în domeniul alimentar, consultanți internaționali și experți în tehnologii […]
15:10
Transportatorii de produse agroalimentare pot economisi timp și reduce costurile logistice prin aplicarea sistemului NCTS # Agrobiznes
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025, iar odată cu aceasta a fost integrat sistemul național de tranzit (NCTS) în rețelele vamale europene și internaționale. Această conectare facilitează desfășurarea schimburilor comerciale într-un mediu mai sigur și mai eficient și contribuie la reducerea timpilor de așteptare la […]
12:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură se apropie de închiderea perioadei de depunere a proiectelor investiționale eligibile pentru subvențiile acordate în avans. Fermierii și antreprenorii din mediul rural mai au la dispoziție câteva zile pentru a transmite dosarele complete, înainte ca apelul să se încheie la 1 decembrie 2025. Subvenția este oferită în baza […]
11:40
Granturi AGGRI pentru ferme de bovine, ovine și caprine: cum să le accesezi și de ce e mai bine depui dosarul acum # Agrobiznes
Programul de granturi AGGRI, implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și finanțat de Banca Mondială, este una dintre cele mai avantajoase oportunități de investiție pentru fermierii din zootehnie. Pentru cei care cresc bovine, ovine sau caprine, programul oferă finanțare substanțială, scutire de TVA, posibilitatea combinării cu subvențiile AIPA și o flexibilitate mult mai mare […]
10:10
Producția de in variază considerabil în Ucraina. Totuși, din 2004 până în 2024, suprafața cultivată a crescut de la 15 mii ha la 54 de mii de ha. Producția de in a Ucrainei din 2024 a fost cea mai mare din 2017, odată cu o recuperare a randamentelor. Peste 80% din recoltă a fost exportată, […]
18 noiembrie 2025
10:40
În Republica Moldova a fost lansat Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar (CAPA), o platformă comună care reunește 16 organizații profesionale și patronale din domeniul agroalimentar. Inițiativa urmărește consolidarea reprezentării sectorului și crearea unui mecanism de dialog stabil cu instituțiile responsabile de elaborarea politicilor agricole. Consiliul a fost constituit prin semnarea Acordului de constituire și aprobarea […]
09:40
Livada Moldovei anunță licitație pentru Proiectarea și construirea unei ferme didactice de vaci # Agrobiznes
Proiectul „Livada Moldovei”, inițiat de Guvernul Republicii Moldova și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, continuă procesul de modernizare a bazei tehnico-materiale din învățământul agroindustrial. Programul include reabilitarea și echiparea a treisprezece instituții de studii și cercetare, cu un buget total de optsprezece milioane de euro. În cadrul […]
06:00
Bășicarea frunzelor la piersic și nectarin provoacă cele mai mari daune producătorilor de fructe în livezi comerciale, cât și în curțile de lângă case. Simptomele se manifestă încă de la începutul primăverii: frunzele tinere se deformează, se încrețesc și se îngroașă, capătă o culoare roșiatică până la gălbuie și își pierd vitalitatea. Lăstarii afectați au […]
17 noiembrie 2025
16:30
Iurie Rija: „Taxa Ucrainei a blocat importurile de soia. Autoritățile trebuie să intervină pentru a salva procesatorii” # Agrobiznes
Introducerea de către Ucraina a taxei de export de 10% pentru boabele de soia, în vigoare din 4 septembrie 2025, a schimbat fundamental modul în care funcționează piața regională a oleaginoaselor. Decizia urmărește stimularea procesării interne în Ucraina, însă pentru Republica Moldova consecințele sunt mult mai ample decât simpla scumpire a materiei prime. „Până în […]
14:50
Uniunea Europeană a început să contureze un nou cadrul de control financiar care acoperă operațiunile cu numerar, transferurile cu criptomonede și conceptul de euro digital. Experții subliniază că tendința principală este „digitalizarea banilor” și consolidarea monitorizării fluxurilor financiare, deși schimbările de reglementare includ mai multe componente distincte. Regulile actuale privind transportul de numerar rămân neschimbate: […]
11:00
O companie din cadrul Trans-Oil va investi 43 mil. euro într-o fabrică de procesare în România # Agrobiznes
Global Grain International, companie din cadrul grupului Trans-Oil, planifică o investiție de peste 220 de milioane de lei românești (circa 43 de milioane de euro) în construcţia unei fabrici de procesare a soiei şi rapiţei în România. Noua unitate de procesare urmează a fi dezvolată în județul Ialomița din România și va crea peste 150 […]
10:10
Boabele de soia reprezintă o sursă excelentă de proteine pentru consumul uman și animal. Acestea conțin și inhibitori digestivi sau antinutrienți care trebuie dezactivați prin tratament termic înainte de utilizare, de exemplul inhibitorul tripsinei. Există diferite metode de tratament termic pentru eliminarea acestor antinutrienți pentru a spori digestibilitatea proteinelor. Prăjirea boabelor de soia (toasting-ul) este […]
16 noiembrie 2025
15:20
Conferința AgTech, evenimentul de referință în domeniul agriculturii tehnologizate din Republica Moldova, își pregătește o nouă ediție, care va avea loc pe data de 5 martie 2026, la Chișinău. Evenimentul este organizat de Agrobiznes în parteneriat cu Asociația AgTech Moldova. După ediția din 2025, care a adunat peste 350 de participanți – fermieri, companii de tehnologie, experți și parteneri din […]
10:50
Ziua Ușilor deschise la C.Î. Agrostoc – sute de tineri angajați în cei 25 de ani ai cooperativei # Agrobiznes
Ziua ușilor deschise organizată de C.Î. Agrostoc a adus în prim-plan generația tânără care se pregătește să intre în agricultură. Studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, specialitatea protecția plantelor, au avut ocazia să vadă din interior ce înseamnă o cooperativă cu douăzeci și cinci de ani […]
15 noiembrie 2025
13:20
Raportul USDA pentru noiembrie oferă o imagine actualizată asupra pieței cerealelor grosiere pentru sezonul 2025/2026. Documentul aduce modificări importante în ceea ce privește oferta de porumb din Statele Unite, echilibrul comerțului internațional și nivelul stocurilor globale. Producția globală crește ușor datorită unor revizuiri în Mexic și Uniunea Europeană La nivel global, producția de cereale grosiere […]
12:30
Raportul USDA publicat în noiembrie aduce o actualizare amplă și foarte așteptată privind producția, consumul și comerțul global cu semințe oleaginoase. Cele mai importante modificări apar la soia, floarea-soarelui și rapiță, iar dinamica schimburilor comerciale dintre Statele Unite, Brazilia, Argentina și China influențează semnificativ balanța mondială. Floarea-soarelui – producție globală în scădere Producția globală de […]
14 noiembrie 2025
19:00
Potrivit datelor oficiale, în perioada 2021-2025, Fondul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FNDAMR) a însumat peste 8 miliarde de lei, de care au beneficiat circa 8,2 mii de fermieri. Datele oferite de AIPA pentru ultimii trei ani arată o următoare distribuție a subvențiilor pe categorii de fermieri: Datele arată o tendință de concentrare a […]
15:50
Peste 300 de fermieri și cercetători participă la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe” # Agrobiznes
La Chișinău a avut loc prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – fermierii și inovația în parteneriat”, organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în colaborare cu instituțiile publice din domeniul semințelor și al cercetării agricole. Peste 300 de fermieri, cercetători și consultanți au participat la discuții, fiind […]
13:40
Timac Agro anunță Tombola „Pariul Seactiv” – câștigă Oportunitatea de Aur pentru recolta ta! # Agrobiznes
Timac Agro East anunță o tombolă dedicată fermierilor din Republica Moldova, creată pentru a susține parteneriatul comercial și pentru a încuraja utilizarea biostimulatorilor în pregătirea sezonului agricol 2026. Reprezentanții companiei spun că această campanie este o invitație directă către fermieri de a-și optimiza tehnologiile și de a obține un avantaj suplimentar. „Ne dorim să oferim […]
10:20
Marți, 18 noiembrie 2025, Agrotek Arena organizează prima sesiune din programul „Ferma profitabilă: elimină 3 pierderi ascunse din managementul fermei moderne”. Instructoare: Ana Pancrat, „Millstream Trade” SRL. Evenimentul se adresează studenților, profesorilor și fermierilor. Sesiunea urmărește identificarea pierderilor ascunse din producție, logistică și organizarea resurselor umane, elemente care pot afecta profitabilitatea unei ferme moderne. Participanții […]
09:50
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei intenționează să mențină și în 2026 regimul de licențiere pentru exportul unor produse agricole către cinci state membre ale Uniunii Europene. Potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii, guvernul propune aprobarea listei de mărfuri supuse licențierii la export și import, precum și a cotelor aferente […]
06:00
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a lansat a doua fază a Programului pentru Piețe Reziliente și Incluzive, o inițiativă menită să sprijine micii fermieri din Republica Moldova în procesul de adaptare la schimbările climatice și la cerințele piețelor moderne. Proiectul, implementat în comun de FAO și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), […]
13 noiembrie 2025
19:30
Pentru mulți fermieri, o întrebare rămâne mereu deschisă: „Cum se distribuie subvențiile în țară? Ce se întâmplă în raionul meu, dar și în raioanele vecine?” Imaginea de ansamblu realizată datorită datelor disponibile la AIPA pentru anul 2024 arată diferențe între raioane și structura categoriilor de întreprinderi beneficiare – micro, mici, mijlocii și mari. În total, […]
15:20
Potrivit datelor prezentate de Mundus Agri, livrările de miez de nucă din Republica Moldova către piața europeană s-au menținut la nivelul anului trecut, fapt care permite țării să păstreze locul al cincilea în clasamentul celor mai mari exportatori către UE. În fața Moldovei se situează Ucraina (13,87 mii tone în primele trei trimestre ale anului […]
14:40
Piața internă a utilajelor agricole din Rusia traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Datele prezentate în Duma de Stat și confirmate de asociația „ROSSPETSMASH” arată o reducere accentuată a vânzărilor în perioada ianuarie-septembrie. Achizițiile de tehnică s-au prăbușit: minus 26,5% în nouă luni Vânzările de utilaje agricole au scăzut cu 26,5%, […]
13:10
AIPA dă start plăților pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvara 2025 și furtuna din Cahul # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a început procesul de achitare a ajutorului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 594/2025. Acesta stabilește mecanismul de compensare pentru fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara 2025 la plantațiile perene, precum și pentru pagubele înregistrate la vița-de-vie lovită de furtuna din raionul Cahul de pe 21 […]
12:30
UE și PNUD lansează un proiect de 3 mln € pentru crearea Registrului Digital Național al Fermierilor și modernizarea ANOFM # Agrobiznes
Uniunea Europeană (UE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au anunțat lansarea unui proiect de 3 milioane de euro, cu o durată de trei ani, axat pe consolidarea guvernanței digitale în agricultură și extinderea oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din mediul rural. Inițiativa va sprijini crearea Registrului Digital Național al Fermierilor și modernizarea sistemelor de […]
09:30
Producția de grâu din Statele Unite în 2025 a atins cel mai ridicat nivel din 2016, potrivit U.S. Wheat Associates, organizația care reprezintă industria pe piețele internaționale. În pofida unor dificultăți locale de producție în anumite state, calitatea grânelor se menține ridicată. „Recolta națională de anul acesta arată rezultate excelente, fără probleme majore de calitate”, […]
12 noiembrie 2025
19:20
Ministrul finanțelor: „Statul datorează fermierilor 11 miliarde de lei din rambursarea TVA. E o problemă dureroasă” # Agrobiznes
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat că statul are restanțe față de producătorii agricoli. Este vorba de circa 11 miliarde de lei din rambursarea TVA. Oficialul a declarat că situația este „dureroasă” și necesită soluții urgente și sustenabile. „Este o sumă impunătoare. Este o problemă care este dureroasă, cu siguranță trebuie rezolvată”, a spus Adrian […]
18:00
Iurie Fală: „Armonizarea legislației agricole trebuie realizată complex, în concordanță cu noile norme europene” # Agrobiznes
Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, a participat la conferința „Raportul de extindere 2025”, în cadrul panelului „Resurse naturale, Agricultură și Coeziune”. Evenimentul a fost organizat de Biroul pentru Integrare Europeană și a reunit reprezentanți ai autorităților, organizațiilor de profil și partenerilor internaționali implicați în procesul de aderare. În intervenția sa, Iurie Fală […]
11:20
Chișinău se pregătește să găzduiască prima ediție a forumului „AgroCunoștințe – fermierii și inovația în parteneriat”, un eveniment care aduce la aceeași masă cercetători, fermieri și consultanți agricoli. Dialogul dintre știință și practică va prinde contur vineri, 14 noiembrie 2025, la Institutul Muncii, Sala Polivalentă. Organizat sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a […]
10:20
Creșterea cererii pentru produse alimentare pe bază de proteine vegetale – de la băuturi din soia până la tofu – deschide o direcție nouă și promițătoare pentru fermierii din Republica Moldova. Dacă până acum soia era cultivată mai ales pentru furaje și uleiuri, orientarea spre producția alimentară poate aduce un plus de valoare și stabilitate […]
06:00
68 de companii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil în valoare totală de 28,9 milioane de lei, prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Investițiile generate prin aceste proiecte vor depăși 45 de milioane de lei, contribuind direct la creșterea competitivității economiei […]
11 noiembrie 2025
16:50
În ultimul deceniu, agricultura Moldovei s-a modernizat vizibil – tractoare noi, sisteme de irigație, fertilizanți de generație nouă, dar în spatele acestor investiții, un factor critic a fost adesea neglijat: starea reală a solului. Solul nu este un material inert, ci un organism viu care respiră, transformă și hrănește plantele, iar ca orice organism, el […]
