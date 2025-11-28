Rectificarea bugetară: mai mulți bani pentru profesori, compensații și ajutoare sociale
Noi.md, 28 noiembrie 2025 09:30
Proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru 2025 prevede majorări semnificative ale alocărilor pentru salariile profesorilor, compensațiile la energie și ajutoarele sociale. Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat la emisiunea „În context”, la Moldova 1, că diferențele dintre rectificarea de primăvară și cea de la final de an țin de schi
Acum 15 minute
09:30
09:30
Este ultima zi, cînd se mai pot face înscrieri pentru a primi compensații pentru luna curentă # Noi.md
Vineri, 28 noiembrie este ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă.Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului.{{850341}}Procesul de înscriere la compensațiile pentru sezonul rece va continua online pe site-ul compensatii.gov.md și în lunile următoare de iarnă. P
09:30
GEELY EX5 EM-i SUPER PLUG-IN HYBRID a ajuns în Moldova și este disponibil pentru test-drive # Noi.md
Piața automobilelor hibride din Republica Moldova are un nou lider incontestabil! Crossoverul GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid, care a atras deja atenția experților și clienților prin combinația dintre tehnologii avansate, design și eficiență economică, este disponibil oficial la GEELY Moldova.Este prima mașină Plug-in Hybrid de la GEELY omologată oficial pe piața moldovenească, echipată cu
09:30
Țara noastră se pregătește să efectueze, în premieră, transplanturi de cord. Autoritățile din sănătate au semnat un memorandum cu Institutul Inimii din Ucraina pentru instruirea echipelor medicale și organizarea întregului proces de prelevare și transplant.Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” dispune deja de infrastructura necesară, iar primele intervenții ar putea avea loc chiar anul
Acum o oră
09:00
Schimbările climatice, defrișările, scăderea recoltelor și accesul dificil la finanțare - toate acestea pun presiune pe pomicultură, un sector agricol extrem de important al Republicii Moldova.Experții spun că sînt necesare politici care să faciliteze accesul la produse de uz fitosanitar, precum și sprijinul pentru irigare și pentru infrastructura post-recoltare. Concluziile au fost prezentate
09:00
Joi a fost o zi specială pentru pici, dar și pentru cei mari, deopotrivă, care iubesc Teatrul de păpuși „Guguță” a ajuns la o aniversare frumoasă - 33 de ani de activitate.Teatrul pentru copii "Guguţă" a fost fondat în 27 noiembrie 1992. De-a lungul timpului au fost puse în scenă zeci de spectacole semnate de autori din literatura națională și universală.{{782365}}Datorită talentului și dă
Acum 2 ore
08:30
Dmitri Constantinov nu mai este oficial președintele Adunării Populare (AP) – organul legislativ local al Găgăuziei.Demisia anunțată de acesta pe 14 noiembrie a fost confirmată pe 27 noiembrie, prin votul deputaților de la Comrat, care au luat act de decizia sa de a renunța la funcție, transmite IPN.În timp ce Constantinov a declarat că se retrage pentru a-și proteja sănătatea, unii depu
08:30
Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocînd moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sînt încă dispăruţi.Pompierii au reuşit, în mare parte, să ţină sub control incendiul care a distrus comeplexul
08:00
Deputatul PSRM Grigore Novac lansează noi acuzații în scandalul camionului cu armament descoperit la frontieră.Potrivit acestuia, vehiculul ar fi trecut vama Republicii Moldova fără sigiliu, iar lipsa unei verificări adecvate ridică semne serioase de întrebare.{{850691}}„Din informațiile apărute în spațiul public, camionul ar fi trecut vama fără sigiliu. Vameșul nostru, dacă avea suspiciun
08:00
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 8 bani, iar de la dolarul american – aproape 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 28 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6913 lei pentru un euro (-8,08 bani) și 16,9958 lei pentr
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 28 noiembrie sînt:28 noiembrie — a 333-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 33 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:15 28 Începutul Postului Crăciunului. Cuv. Paisie. Sf. Mărt. Gurie
Acum 4 ore
07:30
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil. În cea mai mare parte a țării se va forma ceață.Pe alocuri sînt așteptate precipitații slabe. Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +8…+10°C, în raioanele centrale temperatura va fi de +7…+8°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +2…+5°C.
07:30
Creştinii ortodocşi care respectă calendarul bisericesc vechi intră de astăzi, 28 noiembrie, în Postul Naşterii Domnului, cunoscut ca şi Postul Crăciunului. Acesta are o durată fixă, de 40 de zile, şi va ţine pînă pe 6 ianuarie inclusiv, ajunul Sărbătorii Naşterii Domnului.Pe durata postului, creştinii se vor abţine să consume produse de provenienţă animală. Însă, spre deosebire de Postul Mare
07:00
Banari, despre dronele deasupra Moldovei: „Cînd scopul este puterea, sînt necesare povești de groază pentru mulțime” # Noi.md
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari a comentat în cadrul emisiunii „Федорова Show” declarația ministrului Apărării din Moldova potrivit căreia șase drone necunoscute au încălcat spațiul aerian al țării. În opinia lui Banari, autoritățile folosesc tema dronelor și a amenințărilor externe ca instrument politic pe fondul indicatorilor economici slabi.Expertul a remarcat că, în c
06:30
Igor Dodon: „Ar trebui moldovenii să se integreze într-o comunitate care intră în declin moral?” # Noi.md
Cu obligația de a primi migranți din Africa și obligația de a recunoaște căsătoriile dintre homosexuali, Uniunea Europeană își semnează actul de autodistrugere demografică și identitară.Prin angajamentul de a primi migranți din Africa și de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, Uniunea Europeană își semnează singură condamnarea, care va duce la distrugerea demografiei și iden
Acum 6 ore
05:30
Ungheni va avea o piață agroalimentară modernă: 48 de gherete noi și investiții importante în drumurile către ZEL „Ungheni-Business” # Noi.md
La Ungheni au fost lansate două proiecte majore de infrastructură, menite să modernizeze atît comerțul local, cît și accesul către zona economică a municipiului.Vicepremierul Vladimir Bolea a participat astăzi la semnarea contractului de antrepriză pentru construcția pieței agroalimentare, un proiect realizat în colaborare cu ADR Centru și primăria municipiului Ungheni.Noua piață va includ
04:30
Roverul Perseverance al NASA a obținut dovezi că atmosfera planetei Marte este activă din punct de vedere electric, după ce a detectat descărcări electrice, denumite de un cercetător „minifulgere”, asociate adesea cu vîrtejuri de vînt cunoscute drept „diavoli de praf”, care se formează cu regularitate pe suprafața Planetei Roșii.Acest rover american cu șase roți, care explorează Marte din 2021
Acum 8 ore
03:30
Ministerul Finanțelor lansează o nouă rundă de subscriere la valorile mobiliare de stat prin eVMS.md # Noi.md
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi sesiuni de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), care va avea loc în perioada 1–10 decembrie 2025.Procedura este disponibilă online, exclusiv prin platforma eVMS.md. Aceasta reprezintă ultima rundă din cele trei programate pentru trimestrul IV al acestui an.În cadrul noii subscrieri, persoanele fizice pot investi în obligațiun
02:30
Transportul public va fi blocat vineri în Italia, din cauza grevei generale a sindicaliștilor din sectorul public și cel privat, în semn de protest față de planurile bugetare ale Guvernului.Greva este programată pentru 24 de ore și se estimează că va afecta serios transportul public, trenurile de lungă distanță, feriboturile, cursele aeriene și transportul local, transmite ipn.mdSindicatel
02:00
Apare fără să fie invitată – în timpul mesei, al plimbării sau chiar al somnului. Mai întîi o ușoară mîncărime, apoi roșeață, și deja gîndurile aleargă mai repede decît pulsul: ce a fost asta? de ce din nou?Alergia este una dintre cele mai misterioase și imprevizibile afecțiuni ale omului modern. Dar, după cum arată experiența medicilor, logica sa o putem înțelege. Și atunci viața devine din n
Acum 12 ore
01:30
Conferința „Orașe inteligente”: noi contracte de finanțare și direcții de dezvoltare pentru localitățile din Nordul țării # Noi.md
Dezvoltarea urbană a regiunii de Nord a fost tema Conferinței „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii”, organizată de ADR Nord, sub egida MIDR, în colaborare cu Centrul de inovare și transfer tehnologic „Nortek”.Vicepremierul Vladimir Bolea a subliniat necesitatea dezvoltării echilibrate a celor trei regiuni – Nord, Centru și Sud, și importanța cooperării dintre ADR-uri și primării pen
01:00
Autorităţile americane pentru imigraţie au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvînt a Casei Albe # Noi.md
Autorităţile americane pentru imigraţie (ICE) au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt, au anunţat miercuri responsabili de la Washington, semn al amplorii măsurilor luate de preşedintele Donald Trump împotriva imigraţiei. {{850652}}Un purtător de cuvînt al Departamentului Securităţii Interne (DHS) a indicat într-un comunicat că autorităţile d
00:30
Eveniment de schimburi și discuții între compatrioții de pe ambele maluri ale Strîmtorii Taiwan # Noi.md
Purtătorul de cuvînt al Biroului pentru afaceri taiwaneze al Consiliului de Stat, Peng Qing'en, a prezentat, miercuri, în cadrul conferinței de presă de la Beijing, realizările celei de-a cincea ediții a evenimentului „Mînă în mînă în realizarea visurilor – Activități de schimburi și discuții între compatrioții de pe ambele maluri ale Strîmtorii Taiwan”, scrie romanian.cgtn.com.Peng a declarat
00:30
Fostul campion mondial absolut la categoria semimijlocie, Konstantin Tszyu, și-a exprimat părerea despre cine merită astăzi titlul de cel mai bun boxer, indiferent de categorie.Cuvintele lui Tszyu„Terence Crawford ocupă pe merit primul loc în clasamentul P4P”.„Alexandr Usik ar putea, de asemenea, pretinde la această poziție, dar prestația lui Crawford în lupta împotriva lui Alvarez a f
00:00
Incident la bordul unui avion: Un zbor transatlantic a fost întrerupt din cauza unui laptop # Noi.md
Un zbor transatlantic al companiei aeriene United Airlines a fost întrerupt din cauza unui laptop căzut al unui pasager din clasa business.Potrivit Oxu.Az, cu referire la The Standard, incidentul a avut loc la bordul unui avion care zbura de la Londra (Marea Britanie) la Washington (SUA) pe 19 noiembrie, dar despre care s-a aflat abia acum.{{846649}}După aproximativ două ore de zbor, gad
27 noiembrie 2025
23:30
Conferința pentru inovare științifică și tehnologică 2025 a fost inaugurată la Shanghai, fiind găzduită de China Media Group (CMG) și primăria municipiului Shanghai, scrie romanian.cgtn.comTema evenimentului este „Pionierat în inovația științifică și tehnologică, inspirînd o nouă eră a inteligenței”. La ceremonia de deschidere, ministrul-adjunct al Departamentului de de Publicitate al Comitetu
23:30
Numărul doi în clasamentul UFC la categoria semimijlocie, Ian Garry, a declarat că intenționează să petreacă o parte din cantonament în Georgia, pentru a se pregăti pentru o posibilă luptă cu Islam Makhachev.Cuvintele lui Garry „Școala de lupte, judo și sambo din Georgia este fenomenală. Pentru a mă pregăti pentru un adversar precum Islam, am nevoie de asta”. „Mă adresez tuturor luptăt
23:00
Primăria Chișinău a organizat cea de-a XXVII-a ediție a concursului municipal „O viață nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viață”, desfășurat anual din 1997, cu prilejul Zilei Internaționale de Combatere a HIV/SIDA.Evenimentul are drept scop promovarea unui mod de viață sănătos în rîndul adolescenților. Concursul urmărește promovarea unui stil de viață echilibrat, dezvoltarea cunoștințelo
22:30
La conferința de presă a Biroului pentru Afaceri Taiwaneze al Consiliului de Stat, organizată miercuri la Beijing, purtătorul de cuvînt, Peng Qing'en a reacționat la anunțul Japoniei de a amplasa rachete într-o zonă sensibilă, situată la doar 110 kilometri distanță de Taiwan, scrie romanian.cgtn.com.Peng a declarat că partea japoneză a desfășurat arme ofensive în zonele adiacente ale Taiwanulu
22:00
Creșterea prețului la ouă va ajunge în vizorul Parlamentului, susține deputatul PAS Maxim Potîrniche. Parlamentarul a spus că aleșii poporului urmează să discute și să identifice modalitățile în care pot interveni.Oficialul a menționat că nu va renunța la acest produs, deoarece este unul de bază în alimentația sa. În același timp, Potîrniche a declarat nu știe dacă ar putea fi creată și o comi
22:00
Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie # Noi.md
Anul 2025 marchează o etapă de maturitate în evoluția designului global. Cele mai mari trei evenimente ale anului – Expo 2025 Osaka, Milan Design Week și Melbourne Design Week, au demonstrat că arhitectura, tehnologia și arta pot funcționa împreună nu doar ca expresii estetice, ci ca instrumente de transformare culturală și socială.Expo 2025 OsakaTendințele Expo 2025 Osaka plasează în
21:30
Munteanu, la inspectarea lucrărilor de construcție a podului de la Ungheni: „Este un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova” # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori”. Lucrările au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro.„Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul pod construit după mai bine de 60 ani peste rîul Prut. Proiectul
21:30
Doi deţinuţi au evadat miercuri noaptea din închisoarea din orașul francez Dijon, tăind gratiile de la fereastra celulei.Cei doi se aflau în arest preventiv. Unul dintre ei a lăsat un bilet administrației închisorii, în care a scris că a fost încarcerat timp de doi ani, ceea ce este prea mult timp, informează Noi.md cu referire la Gazeta de Sud.Dubla evadare a fost descoperită la ora 7.00
21:30
Primarul General, Ion Ceban, anunță că, pe data de 5 decembrie, Primăria Chișinău va deschide cel mai mare Tîrg de Crăciun și inaugurăm principalul Pom de Crăciun, care sînt amenajate în inima Capitalei.{{850467}}„Vă invităm la evenimentele organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale și în sectoarele Capitalei. Vă așteptăm în Chișinău, să ne bucurăm împreună d
21:30
Fostul campion mondial absolut la categoria semimijlocie, Konstantin Tszyu, și-a exprimat opinia cu privire la un posibil al treilea meci între Artur Beterbiev și Dmitri Bivol – boxer rus de origine moldovenească.Legenda boxului consideră că trilogia ar fi un eveniment important nu numai pentru fani, ci și pentru sportivii înșiși.Cuvintele lui Tszyu„Dacă se va reuși organizarea trilogi
21:00
Guvernul mexican a anunțat miercuri construirea unui supercomputer cu o capacitate de procesare de șapte ori mai mare decît cea a celui mai puternic computer din America Latină, transmite AFP.Numit Coatlicue, după o zeiță din mitologia aztecă reprezentînd sursa puterii și a vieții, acest supercomputer va avea o capacitate de procesare de 314 petaflopi (un petaflop, exprimat ca 10 la puterea 15
Acum 24 ore
20:30
Oficiul de Presă al Consiliului de Stat al Chinei a publicat joi Cartea albă privind controlul armelor, dezarmarea și neproliferarea în noua epocă.Documentul subliniază că, China promovează cu fermitate modernizarea cu specific chinezesc și răspunde activ la apelurile comunității internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Țara implementează Inițiativa Globală pentru Dezvoltare, Inițiativa Glo
20:30
Luptătorul kazah UFC Shavkat Rakhmonov, care nu a suferit nicio înfrîngere în cariera sa profesională, a declarat că este gata să-l provoace la o luptă pe noul campion la categoria semimijlocie, Islam Makhachev.Potrivit lui Rakhmonov, stilul său este cel mai incomod pentru sportivul rus, care se pregătește pentru prima apărare a titlului în 2026.Principalele teze ale lui RakhmonovDespr
20:00
Peste 17.000 de locuitori ai orașului Drochia vor beneficia de condiții mai bune de circulație, siguranță și confort urban, datorită proiectului „Drochia – zona Valea Curechiului”, care aduce modernizări importante în infrastructura locală, informează Noi.md.Proiectul prevede instalarea a 10 stații moderne de așteptare, modernizarea a 1,5 km de drum pe strada Alexandru cel Bun, renovarea trotu
20:00
Noi descoperiri realizate în sud-estul Turciei completează imaginea arheologilor despre neolitic # Noi.md
Turcia a anunțat miercuri zeci de noi descoperiri care au fost realizate într-un important sit arheologic din sud-estul țării și care oferă noi informații despre o zonă considerată drept martora tranziției umanității de la vînători-culegători la societăți sedentare, în urmă cu peste 11.000 de ani, transmite Reuters.Pe un platou cu vedere la cîmpiile fertile ale zonei denumite adesea 'leagănul
19:30
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii din Cahul, au destructurat un grup de persoane suspectate de comiterea mai multor escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare.Ancheta, desfășurată pe parcursul a trei luni, a scos la iveală că suspecții ar fi obținut în mod fraudulos de la o victimă suma de peste 22.000 de lei.În cadrul perchezi
19:30
Fostul campion UFC în două categorii de greutate, John Jones, a povestit despre întîlnirea cu Hamzat Chimaev în timpul vizitei sale în Cecenia.Seara a fost una informală, dar a dezvăluit multe despre caracterul actualului campion UFC la categoria mijlocie.Potrivit lui Jones, cina s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă: Chimaev a lăsat impresia unui om modest și concentrat. Discuțiile
19:00
Cinci persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu.Potrivit documentului, celor cinci bărbați li s-a retras cetățenia întrucît s-ar fi înrolat benevol în forțe armate străine, transmite TV8.{{849926}}Astfel, fără cetățenie au rămas:Oleg Boț, născut în 1995 în Republica Moldova;Vladimir Coblai, născut în 1989 în
19:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat pagina oficială web a Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor (IP CNSAPSA), o platformă menită să îmbunătățească accesul publicului la informații despre activitatea laboratoarelor naționale și serviciile oferite, informează Noi.md.Noul site, disponibil la www.cnsapsa.md, include o interfață modernizată,
19:00
Primarul General, Ion Ceban, informează că scuarul cu vedere panoramică din strada Maria Drăgan, sectorul Ciocana, a fost restabilit după ce au avut loc alunecări de teren în preajmă.„Zona care oferă o vedere splendidă asupra orașului Chișinău poate fi din nou vizitată de locuitori și oaspeții Capitalei”, a subliniat edilul.
18:30
Azi, 27 noiembrie 2025, în premieră pentru Republica Moldova, a fost lansat Registrul garanțiilor de origine, sistemul electronic național pentru certificarea energiei regenerabile.Prin acest pas, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) instituie, pentru prima dată, un registru electronic dedicat emiterii, transferului, utilizării și anulării garanțiilor de origine, care dev
18:30
Republica Moldova poate majora de circa două ori volumul şi valoarea exporturilor de fructe # Noi.md
Pînă în anul 2030, Republica Moldova poate majora de circa două ori volumul şi valoarea exporturilor de fructe, a anunţat Iurie Fală, director executiv al asociației Moldova Fruct, în cadrul Conferinței Businessul Fructelor în Moldova. {{850750}}Potrivit lui Iurie Fală, în 2030 exporturile de fructe ar putea ajunge depăşi 520 milioane de dolari, dublu faţă de acest an estimate la 260 milio
18:30
Gilberto „Zurdo” Ramirez, campion WBA și WBO la categoria semigrea, a confirmat planurile de a se întîlni cu David Benavidez în mai 2026.Pentru mexican, acesta nu este doar un alt meci - este culmea unei așteptări îndelungate și șansa de a se afirma din nou pe arena mondială.Cuvintele lui Ramirez„Sînt încîntat de acest meci, este ceea ce mi-am dorit de ani de zile. Va fi o confruntare
18:30
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, a ieșit cu o reacție după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova.Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că nu sînt de ac
18:00
Igor Dodon, despre incendiul din China: „Este o tragedie de proporții care a provocat o durere imensă” # Noi.md
Președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor și liderul PSRM, Igor Dodon, a transmis sincere condoleanțe ambasadorului Republicii Populare Chineze în Republica Moldova în legătură cu incendiul devastator din complexul rezidențial din nordul Hong Kongului.Conform ultimelor date, în urma tragediei au murit 55 de persoane, iar sute sînt date dispărute.{{850655}}În mesajul său, Dodon
