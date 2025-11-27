Eveniment de schimburi și discuții între compatrioții de pe ambele maluri ale Strîmtorii Taiwan
Purtătorul de cuvînt al Biroului pentru afaceri taiwaneze al Consiliului de Stat, Peng Qing'en, a prezentat, miercuri, în cadrul conferinței de presă de la Beijing, realizările celei de-a cincea ediții a evenimentului „Mînă în mînă în realizarea visurilor – Activități de schimburi și discuții între compatrioții de pe ambele maluri ale Strîmtorii Taiwan”, scrie romanian.cgtn.com.Peng a declarat
Acum 30 minute
01:00
Autorităţile americane pentru imigraţie au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvînt a Casei Albe # Noi.md
Autorităţile americane pentru imigraţie (ICE) au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt, au anunţat miercuri responsabili de la Washington, semn al amplorii măsurilor luate de preşedintele Donald Trump împotriva imigraţiei. {{850652}}Un purtător de cuvînt al Departamentului Securităţii Interne (DHS) a indicat într-un comunicat că autorităţile d
Acum o oră
00:30
00:30
Fostul campion mondial absolut la categoria semimijlocie, Konstantin Tszyu, și-a exprimat părerea despre cine merită astăzi titlul de cel mai bun boxer, indiferent de categorie.Cuvintele lui Tszyu„Terence Crawford ocupă pe merit primul loc în clasamentul P4P”.„Alexandr Usik ar putea, de asemenea, pretinde la această poziție, dar prestația lui Crawford în lupta împotriva lui Alvarez a f
Acum 2 ore
00:00
Incident la bordul unui avion: Un zbor transatlantic a fost întrerupt din cauza unui laptop # Noi.md
Un zbor transatlantic al companiei aeriene United Airlines a fost întrerupt din cauza unui laptop căzut al unui pasager din clasa business.Potrivit Oxu.Az, cu referire la The Standard, incidentul a avut loc la bordul unui avion care zbura de la Londra (Marea Britanie) la Washington (SUA) pe 19 noiembrie, dar despre care s-a aflat abia acum.{{846649}}După aproximativ două ore de zbor, gad
27 noiembrie 2025
23:30
Conferința pentru inovare științifică și tehnologică 2025 a fost inaugurată la Shanghai, fiind găzduită de China Media Group (CMG) și primăria municipiului Shanghai, scrie romanian.cgtn.comTema evenimentului este „Pionierat în inovația științifică și tehnologică, inspirînd o nouă eră a inteligenței”. La ceremonia de deschidere, ministrul-adjunct al Departamentului de de Publicitate al Comitetu
23:30
Numărul doi în clasamentul UFC la categoria semimijlocie, Ian Garry, a declarat că intenționează să petreacă o parte din cantonament în Georgia, pentru a se pregăti pentru o posibilă luptă cu Islam Makhachev.Cuvintele lui Garry „Școala de lupte, judo și sambo din Georgia este fenomenală. Pentru a mă pregăti pentru un adversar precum Islam, am nevoie de asta”. „Mă adresez tuturor luptăt
Acum 4 ore
23:00
Primăria Chișinău a organizat cea de-a XXVII-a ediție a concursului municipal „O viață nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viață”, desfășurat anual din 1997, cu prilejul Zilei Internaționale de Combatere a HIV/SIDA.Evenimentul are drept scop promovarea unui mod de viață sănătos în rîndul adolescenților. Concursul urmărește promovarea unui stil de viață echilibrat, dezvoltarea cunoștințelo
22:30
La conferința de presă a Biroului pentru Afaceri Taiwaneze al Consiliului de Stat, organizată miercuri la Beijing, purtătorul de cuvînt, Peng Qing'en a reacționat la anunțul Japoniei de a amplasa rachete într-o zonă sensibilă, situată la doar 110 kilometri distanță de Taiwan, scrie romanian.cgtn.com.Peng a declarat că partea japoneză a desfășurat arme ofensive în zonele adiacente ale Taiwanulu
22:00
Creșterea prețului la ouă va ajunge în vizorul Parlamentului, susține deputatul PAS Maxim Potîrniche. Parlamentarul a spus că aleșii poporului urmează să discute și să identifice modalitățile în care pot interveni.Oficialul a menționat că nu va renunța la acest produs, deoarece este unul de bază în alimentația sa. În același timp, Potîrniche a declarat nu știe dacă ar putea fi creată și o comi
22:00
Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie # Noi.md
Anul 2025 marchează o etapă de maturitate în evoluția designului global. Cele mai mari trei evenimente ale anului – Expo 2025 Osaka, Milan Design Week și Melbourne Design Week, au demonstrat că arhitectura, tehnologia și arta pot funcționa împreună nu doar ca expresii estetice, ci ca instrumente de transformare culturală și socială.Expo 2025 OsakaTendințele Expo 2025 Osaka plasează în
21:30
Munteanu, la inspectarea lucrărilor de construcție a podului de la Ungheni: „Este un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova” # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori”. Lucrările au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro.„Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul pod construit după mai bine de 60 ani peste rîul Prut. Proiectul
21:30
Doi deţinuţi au evadat miercuri noaptea din închisoarea din orașul francez Dijon, tăind gratiile de la fereastra celulei.Cei doi se aflau în arest preventiv. Unul dintre ei a lăsat un bilet administrației închisorii, în care a scris că a fost încarcerat timp de doi ani, ceea ce este prea mult timp, informează Noi.md cu referire la Gazeta de Sud.Dubla evadare a fost descoperită la ora 7.00
21:30
Primarul General, Ion Ceban, anunță că, pe data de 5 decembrie, Primăria Chișinău va deschide cel mai mare Tîrg de Crăciun și inaugurăm principalul Pom de Crăciun, care sînt amenajate în inima Capitalei.{{850467}}„Vă invităm la evenimentele organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă în Piața Marii Adunări Naționale și în sectoarele Capitalei. Vă așteptăm în Chișinău, să ne bucurăm împreună d
21:30
Fostul campion mondial absolut la categoria semimijlocie, Konstantin Tszyu, și-a exprimat opinia cu privire la un posibil al treilea meci între Artur Beterbiev și Dmitri Bivol – boxer rus de origine moldovenească.Legenda boxului consideră că trilogia ar fi un eveniment important nu numai pentru fani, ci și pentru sportivii înșiși.Cuvintele lui Tszyu„Dacă se va reuși organizarea trilogi
Acum 6 ore
21:00
Guvernul mexican a anunțat miercuri construirea unui supercomputer cu o capacitate de procesare de șapte ori mai mare decît cea a celui mai puternic computer din America Latină, transmite AFP.Numit Coatlicue, după o zeiță din mitologia aztecă reprezentînd sursa puterii și a vieții, acest supercomputer va avea o capacitate de procesare de 314 petaflopi (un petaflop, exprimat ca 10 la puterea 15
20:30
Oficiul de Presă al Consiliului de Stat al Chinei a publicat joi Cartea albă privind controlul armelor, dezarmarea și neproliferarea în noua epocă.Documentul subliniază că, China promovează cu fermitate modernizarea cu specific chinezesc și răspunde activ la apelurile comunității internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Țara implementează Inițiativa Globală pentru Dezvoltare, Inițiativa Glo
20:30
Luptătorul kazah UFC Shavkat Rakhmonov, care nu a suferit nicio înfrîngere în cariera sa profesională, a declarat că este gata să-l provoace la o luptă pe noul campion la categoria semimijlocie, Islam Makhachev.Potrivit lui Rakhmonov, stilul său este cel mai incomod pentru sportivul rus, care se pregătește pentru prima apărare a titlului în 2026.Principalele teze ale lui RakhmonovDespr
20:00
Peste 17.000 de locuitori ai orașului Drochia vor beneficia de condiții mai bune de circulație, siguranță și confort urban, datorită proiectului „Drochia – zona Valea Curechiului”, care aduce modernizări importante în infrastructura locală, informează Noi.md.Proiectul prevede instalarea a 10 stații moderne de așteptare, modernizarea a 1,5 km de drum pe strada Alexandru cel Bun, renovarea trotu
20:00
Noi descoperiri realizate în sud-estul Turciei completează imaginea arheologilor despre neolitic # Noi.md
Turcia a anunțat miercuri zeci de noi descoperiri care au fost realizate într-un important sit arheologic din sud-estul țării și care oferă noi informații despre o zonă considerată drept martora tranziției umanității de la vînători-culegători la societăți sedentare, în urmă cu peste 11.000 de ani, transmite Reuters.Pe un platou cu vedere la cîmpiile fertile ale zonei denumite adesea 'leagănul
19:30
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii din Cahul, au destructurat un grup de persoane suspectate de comiterea mai multor escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare.Ancheta, desfășurată pe parcursul a trei luni, a scos la iveală că suspecții ar fi obținut în mod fraudulos de la o victimă suma de peste 22.000 de lei.În cadrul perchezi
19:30
Fostul campion UFC în două categorii de greutate, John Jones, a povestit despre întîlnirea cu Hamzat Chimaev în timpul vizitei sale în Cecenia.Seara a fost una informală, dar a dezvăluit multe despre caracterul actualului campion UFC la categoria mijlocie.Potrivit lui Jones, cina s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă: Chimaev a lăsat impresia unui om modest și concentrat. Discuțiile
Acum 8 ore
19:00
Cinci persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu.Potrivit documentului, celor cinci bărbați li s-a retras cetățenia întrucît s-ar fi înrolat benevol în forțe armate străine, transmite TV8.{{849926}}Astfel, fără cetățenie au rămas:Oleg Boț, născut în 1995 în Republica Moldova;Vladimir Coblai, născut în 1989 în
19:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat pagina oficială web a Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor (IP CNSAPSA), o platformă menită să îmbunătățească accesul publicului la informații despre activitatea laboratoarelor naționale și serviciile oferite, informează Noi.md.Noul site, disponibil la www.cnsapsa.md, include o interfață modernizată,
19:00
Primarul General, Ion Ceban, informează că scuarul cu vedere panoramică din strada Maria Drăgan, sectorul Ciocana, a fost restabilit după ce au avut loc alunecări de teren în preajmă.„Zona care oferă o vedere splendidă asupra orașului Chișinău poate fi din nou vizitată de locuitori și oaspeții Capitalei”, a subliniat edilul.
18:30
Azi, 27 noiembrie 2025, în premieră pentru Republica Moldova, a fost lansat Registrul garanțiilor de origine, sistemul electronic național pentru certificarea energiei regenerabile.Prin acest pas, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) instituie, pentru prima dată, un registru electronic dedicat emiterii, transferului, utilizării și anulării garanțiilor de origine, care dev
18:30
Republica Moldova poate majora de circa două ori volumul şi valoarea exporturilor de fructe # Noi.md
Pînă în anul 2030, Republica Moldova poate majora de circa două ori volumul şi valoarea exporturilor de fructe, a anunţat Iurie Fală, director executiv al asociației Moldova Fruct, în cadrul Conferinței Businessul Fructelor în Moldova. {{850750}}Potrivit lui Iurie Fală, în 2030 exporturile de fructe ar putea ajunge depăşi 520 milioane de dolari, dublu faţă de acest an estimate la 260 milio
18:30
Gilberto „Zurdo” Ramirez, campion WBA și WBO la categoria semigrea, a confirmat planurile de a se întîlni cu David Benavidez în mai 2026.Pentru mexican, acesta nu este doar un alt meci - este culmea unei așteptări îndelungate și șansa de a se afirma din nou pe arena mondială.Cuvintele lui Ramirez„Sînt încîntat de acest meci, este ceea ce mi-am dorit de ani de zile. Va fi o confruntare
18:30
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, a ieșit cu o reacție după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova.Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că nu sînt de ac
18:00
Igor Dodon, despre incendiul din China: „Este o tragedie de proporții care a provocat o durere imensă” # Noi.md
Președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor și liderul PSRM, Igor Dodon, a transmis sincere condoleanțe ambasadorului Republicii Populare Chineze în Republica Moldova în legătură cu incendiul devastator din complexul rezidențial din nordul Hong Kongului.Conform ultimelor date, în urma tragediei au murit 55 de persoane, iar sute sînt date dispărute.{{850655}}În mesajul său, Dodon
18:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează publicul larg că a publicat pentru consultare două proiecte de hotărîre importante pentru evoluția pieței energiei electrice din Republica Moldova: Proiectul privind aprobarea calendarului de restricționare a accesului la prețuri reglementate pentru energia electrică furnizată altor categorii de consumatori decît cei casni
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de reevaluare pentru judecătoarele Angela Braga, Silvia Cecan și Ana Panov de la Curtea de Apel Centru, stabilind păstrarea concluziilor inițiale ale evaluărilor, dispuse anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).În reevaluarea judecătoarei Angela Braga, s-au analizat circumstanțele legate de începerea unei urmăriri penale
18:00
Modernizare în sănătate: electroterapie și oxigenoterapie disponibile pentru pacienții din Ungheni # Noi.md
Cabinetul de fizioterapie al Centrului de Sănătate Ungheni a fost recent dotat cu echipamente medicale moderne, în cadrul unui proiect investițional finanțat din Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Investiția, care depășește 45 de mii de lei, a permis achiziționarea unui dispozitiv de
17:30
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură.În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în 1992. Potrivit a
17:30
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban # Noi.md
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie.Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, astăzi. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni.{{850420}}Noile vehicu
17:30
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost dotat cu un echipament modern - Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere.Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier.Noul echipament va sprijini activitățile de inve
17:30
Autoritățile discută posibilitatea unei reforme importante în administrarea sistemului educațional, care ar putea duce la trecerea școlilor din Republica Moldova în gestiunea directă a Ministerului Educației și Cercetării.Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun în cadrul unei emisiuni de la RliveTV, informează Noi.md cu referire la Independent. Potrivit ministrului, modelul ar urma s
17:30
Istoria boxului preferă drama, iar uneori sentimentele personale de antipatie alimentează confruntările de anvergură. Așa s-ar putea întîmpla și în cazul unei potențiale lupte între Lawrence Okolie și Dillian Whyte.Un conflict care durează de ani de zileOkolie și Whyte nu ascund de mult timp antipatia reciprocă. Pentru public, aceasta nu este doar o rivalitate sportivă, ci o adevărată duel
Acum 12 ore
17:00
Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămîn peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews.Turiștii care vor rămîne peste noapte în Anglia ar putea să aibă parte de o nouă taxă: guvernul britanic propune să le permită primarilor din marile or
17:00
Premierul Alexandru Munteanu: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct.Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții co
16:30
Consiliul raional Telenești informează că, lucrările de reparație a unei porțiuni de drum Ratuș – Chițcanii Noi au fost finalizate cu succes.„A fost reparată porțiunea de drum deteriorată, care crea dificultăți în trafic. Deși expertizele tehnice repetate nu au evidențiat abateri de la respectarea caietului de sarcini, drumul a prezentat totuși deteriorări premature.{{848074}}Astfel, tehno
16:30
În box, ambițiile au întotdeauna un loc, dar în cazul lui David Benavidez, acestea sînt deosebit de puternice.Campionul WBC la categoria semigrea a declarat că este gata să riște pentru a obține statutul de „dublu campion” — să urce în prima categorie grea pentru a lupta cu Gilberto Ramirez, iar apoi să se întoarcă pentru a continua vînătoarea de titluri.Cuvintele lui Benavidez„Vreau s
16:30
Elena Mărgineanu: Guvernul Republicii Moldova se mișcă în direcția opusă oportunităților economice # Noi.md
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova ar trebui să fie prioritatea noului Guvern.În condițiile unei balanțe comerciale negative, în care valoarea importurilor depășește substanțial valoarea exporturilor, dezvoltarea economică devine oricum dificilă. În realitatea actuală, marcată de recesiune economică, statul ar trebui să acționeze pragmatic și chibzuit.{{849953}}Potrivit analizei re
16:00
Vizita unei delegații de carabinieri în orașul Sofia: Moldova pregătește noi proiecte de securitate cu Bulgaria # Noi.md
O delegație a Inspectoratului General de Carabinieri, condusă de Comandantul general, a efectuat o vizită de lucru în orașul Sofia, Republica Bulgaria, în perioada 24–26 noiembrie 2025. Aceasta a inclus vizită la Direcția Generală a Jandarmeriei, Operațiuni Speciale și Antiterorism (JOSA) din cadrul MAI al Bulgariei.Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor moldo-bulgare și dezvoltarea coo
16:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat proiectul Raportului de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova, în anii 2023-2025.Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat în perioada 20
16:00
În Polonia, peste 41.000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor abundente.Compania poloneză de distribuție a energiei electrice Energa a declarat că întreruperile de energie electrică au legătură exclusiv cu condițiile meteorologice nefavorabile. {{849828}}În multe regiuni din Polonia, serviciile speciale înlătură consecințele viscolului din seara și noaptea tr
16:00
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Documentul, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a fost votat de 56 de deputați, informează Noi.md.Autorii menționează că, în prezent, procedurile de administrare și deetatizare sînt considerate excesiv de birocratice și lente. Or, în lipsa unor clarifi
15:30
Facturile îi uimesc pe toți, mai puțin pe deputați: ce au recunoscut cînd au fost întrebați # Noi.md
Sezonul rece a readus facturile mari la energie în atenția publicului, însă deputații afirmă că nu au cerut și nici nu intenționează să ceară compensații pentru încălzire.Unii dintre ei susțin că nu au văzut facturile, pe cînd alții au dezvăluit că soțiile le plătesc, însă nu au putut spune ce sumă este indicată în chitanță, informează Noi.md cu referire la Realitatea. Astfel, liderul soci
15:30
Intervențiile neautorizate asupra Punctelor Termice Individuale (PTI) sau a instalațiilor de branșament pot afecta întregul bloc și pot genera costuri suplimentare pentru energia termică consumată, informează Noi.md.Avertizarea vine din partea SA Termoelectrica, care subliniază că respectarea regulilor de operare a sistemelor interioare de încălzire și apă caldă menajeră este esențială pentru
15:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei urmează să aibă loc pe 22 martie 2026. Data scrutinului a fost stabilită de deputații de la Comrat în ședința de astăzi a Adunării Populare. Însă, Găgăuzia încă nu are un organ electoral, care urmează să desfășoare alegerile.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Curtea de Apel continuă să examineze legalitatea creării unui organ electoral
15:00
Un cutremur puternic, de 6,6 grade pe scara Richter, s-a produs în această dimineață, în zona de vest a Indoneziei. Nu a fost dată alertă de tsunami.Un seism de magnitudinea 6,6 a avut loc pe o insuliţă situată la nord-vest de Sumatra, în Indonezia, potrivit Institutului american de geofizică USGS, în urma căruia autorităţile nu au anunţat imediat pagube, relatează Noi.md cu referire la Newswe
