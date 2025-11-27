Maxim Potîrniche: Creșterea prețului la ouă va ajunge în vizorul Parlamentului

13:30

Concetățenul nostru, talentatul și cel mai titrat armwrestler din Moldova, se pregătește pentru o nouă provocare.Pe 13 decembrie, în Atlantic City (statul New Jersey), Daniel Procopciuc va participa la un turneu prestigios, la care se vor aduna cei mai buni profesioniști din lume. Pentru el, aceasta nu este doar o nouă competiție, ci o trecere la o nouă categorie de greutate și o verificare a