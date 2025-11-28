Cine este suspectul care a împușcat cei doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington

19:30

Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii din Cahul, au destructurat un grup de persoane suspectate de comiterea mai multor escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare.Ancheta, desfășurată pe parcursul a trei luni, a scos la iveală că suspecții ar fi obținut în mod fraudulos de la o victimă suma de peste 22.000 de lei.În cadrul perchezi