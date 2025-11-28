Azi începe Postul Naşterii Domnului

21:30

Doi deţinuţi au evadat miercuri noaptea din închisoarea din orașul francez Dijon, tăind gratiile de la fereastra celulei.Cei doi se aflau în arest preventiv. Unul dintre ei a lăsat un bilet administrației închisorii, în care a scris că a fost încarcerat timp de doi ani, ceea ce este prea mult timp, informează Noi.md cu referire la Gazeta de Sud.Dubla evadare a fost descoperită la ora 7.00