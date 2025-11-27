Konstantin Tszyu a numit cel mai bun boxer din lume

15:30

Sezonul rece a readus facturile mari la energie în atenția publicului, însă deputații afirmă că nu au cerut și nici nu intenționează să ceară compensații pentru încălzire.Unii dintre ei susțin că nu au văzut facturile, pe cînd alții au dezvăluit că soțiile le plătesc, însă nu au putut spune ce sumă este indicată în chitanță, informează Noi.md cu referire la Realitatea. Astfel, liderul soci