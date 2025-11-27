Mexicul va construi cel mai puternic supercomputer din America Latină
Guvernul mexican a anunțat miercuri construirea unui supercomputer cu o capacitate de procesare de șapte ori mai mare decît cea a celui mai puternic computer din America Latină, transmite AFP.Numit Coatlicue, după o zeiță din mitologia aztecă reprezentînd sursa puterii și a vieții, acest supercomputer va avea o capacitate de procesare de 314 petaflopi (un petaflop, exprimat ca 10 la puterea 15
Oficiul de Presă al Consiliului de Stat al Chinei a publicat joi Cartea albă privind controlul armelor, dezarmarea și neproliferarea în noua epocă.Documentul subliniază că, China promovează cu fermitate modernizarea cu specific chinezesc și răspunde activ la apelurile comunității internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Țara implementează Inițiativa Globală pentru Dezvoltare, Inițiativa Glo
Luptătorul kazah UFC Shavkat Rakhmonov, care nu a suferit nicio înfrîngere în cariera sa profesională, a declarat că este gata să-l provoace la o luptă pe noul campion la categoria semimijlocie, Islam Makhachev.Potrivit lui Rakhmonov, stilul său este cel mai incomod pentru sportivul rus, care se pregătește pentru prima apărare a titlului în 2026.Principalele teze ale lui RakhmonovDespr
Peste 17.000 de locuitori ai orașului Drochia vor beneficia de condiții mai bune de circulație, siguranță și confort urban, datorită proiectului „Drochia – zona Valea Curechiului”, care aduce modernizări importante în infrastructura locală, informează Noi.md.Proiectul prevede instalarea a 10 stații moderne de așteptare, modernizarea a 1,5 km de drum pe strada Alexandru cel Bun, renovarea trotu
Noi descoperiri realizate în sud-estul Turciei completează imaginea arheologilor despre neolitic # Noi.md
Turcia a anunțat miercuri zeci de noi descoperiri care au fost realizate într-un important sit arheologic din sud-estul țării și care oferă noi informații despre o zonă considerată drept martora tranziției umanității de la vînători-culegători la societăți sedentare, în urmă cu peste 11.000 de ani, transmite Reuters.Pe un platou cu vedere la cîmpiile fertile ale zonei denumite adesea 'leagănul
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii din Cahul, au destructurat un grup de persoane suspectate de comiterea mai multor escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare.Ancheta, desfășurată pe parcursul a trei luni, a scos la iveală că suspecții ar fi obținut în mod fraudulos de la o victimă suma de peste 22.000 de lei.În cadrul perchezi
Fostul campion UFC în două categorii de greutate, John Jones, a povestit despre întîlnirea cu Hamzat Chimaev în timpul vizitei sale în Cecenia.Seara a fost una informală, dar a dezvăluit multe despre caracterul actualului campion UFC la categoria mijlocie.Potrivit lui Jones, cina s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă: Chimaev a lăsat impresia unui om modest și concentrat. Discuțiile
Cinci persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu.Potrivit documentului, celor cinci bărbați li s-a retras cetățenia întrucît s-ar fi înrolat benevol în forțe armate străine, transmite TV8.{{849926}}Astfel, fără cetățenie au rămas:Oleg Boț, născut în 1995 în Republica Moldova;Vladimir Coblai, născut în 1989 în
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat pagina oficială web a Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor (IP CNSAPSA), o platformă menită să îmbunătățească accesul publicului la informații despre activitatea laboratoarelor naționale și serviciile oferite, informează Noi.md.Noul site, disponibil la www.cnsapsa.md, include o interfață modernizată,
Primarul General, Ion Ceban, informează că scuarul cu vedere panoramică din strada Maria Drăgan, sectorul Ciocana, a fost restabilit după ce au avut loc alunecări de teren în preajmă.„Zona care oferă o vedere splendidă asupra orașului Chișinău poate fi din nou vizitată de locuitori și oaspeții Capitalei”, a subliniat edilul.
Azi, 27 noiembrie 2025, în premieră pentru Republica Moldova, a fost lansat Registrul garanțiilor de origine, sistemul electronic național pentru certificarea energiei regenerabile.Prin acest pas, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) instituie, pentru prima dată, un registru electronic dedicat emiterii, transferului, utilizării și anulării garanțiilor de origine, care dev
Republica Moldova poate majora de circa două ori volumul şi valoarea exporturilor de fructe # Noi.md
Pînă în anul 2030, Republica Moldova poate majora de circa două ori volumul şi valoarea exporturilor de fructe, a anunţat Iurie Fală, director executiv al asociației Moldova Fruct, în cadrul Conferinței Businessul Fructelor în Moldova. {{850750}}Potrivit lui Iurie Fală, în 2030 exporturile de fructe ar putea ajunge depăşi 520 milioane de dolari, dublu faţă de acest an estimate la 260 milio
Gilberto „Zurdo” Ramirez, campion WBA și WBO la categoria semigrea, a confirmat planurile de a se întîlni cu David Benavidez în mai 2026.Pentru mexican, acesta nu este doar un alt meci - este culmea unei așteptări îndelungate și șansa de a se afirma din nou pe arena mondială.Cuvintele lui Ramirez„Sînt încîntat de acest meci, este ceea ce mi-am dorit de ani de zile. Va fi o confruntare
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, a ieșit cu o reacție după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova.Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că nu sînt de ac
Igor Dodon, despre incendiul din China: „Este o tragedie de proporții care a provocat o durere imensă” # Noi.md
Președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor și liderul PSRM, Igor Dodon, a transmis sincere condoleanțe ambasadorului Republicii Populare Chineze în Republica Moldova în legătură cu incendiul devastator din complexul rezidențial din nordul Hong Kongului.Conform ultimelor date, în urma tragediei au murit 55 de persoane, iar sute sînt date dispărute.{{850655}}În mesajul său, Dodon
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează publicul larg că a publicat pentru consultare două proiecte de hotărîre importante pentru evoluția pieței energiei electrice din Republica Moldova: Proiectul privind aprobarea calendarului de restricționare a accesului la prețuri reglementate pentru energia electrică furnizată altor categorii de consumatori decît cei casni
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de reevaluare pentru judecătoarele Angela Braga, Silvia Cecan și Ana Panov de la Curtea de Apel Centru, stabilind păstrarea concluziilor inițiale ale evaluărilor, dispuse anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).În reevaluarea judecătoarei Angela Braga, s-au analizat circumstanțele legate de începerea unei urmăriri penale
Modernizare în sănătate: electroterapie și oxigenoterapie disponibile pentru pacienții din Ungheni # Noi.md
Cabinetul de fizioterapie al Centrului de Sănătate Ungheni a fost recent dotat cu echipamente medicale moderne, în cadrul unui proiect investițional finanțat din Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Investiția, care depășește 45 de mii de lei, a permis achiziționarea unui dispozitiv de
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură.În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în 1992. Potrivit a
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban # Noi.md
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie.Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, astăzi. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni.{{850420}}Noile vehicu
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost dotat cu un echipament modern - Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere.Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier.Noul echipament va sprijini activitățile de inve
Autoritățile discută posibilitatea unei reforme importante în administrarea sistemului educațional, care ar putea duce la trecerea școlilor din Republica Moldova în gestiunea directă a Ministerului Educației și Cercetării.Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun în cadrul unei emisiuni de la RliveTV, informează Noi.md cu referire la Independent. Potrivit ministrului, modelul ar urma s
Istoria boxului preferă drama, iar uneori sentimentele personale de antipatie alimentează confruntările de anvergură. Așa s-ar putea întîmpla și în cazul unei potențiale lupte între Lawrence Okolie și Dillian Whyte.Un conflict care durează de ani de zileOkolie și Whyte nu ascund de mult timp antipatia reciprocă. Pentru public, aceasta nu este doar o rivalitate sportivă, ci o adevărată duel
Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămîn peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews.Turiștii care vor rămîne peste noapte în Anglia ar putea să aibă parte de o nouă taxă: guvernul britanic propune să le permită primarilor din marile or
Premierul Alexandru Munteanu: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct.Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții co
Consiliul raional Telenești informează că, lucrările de reparație a unei porțiuni de drum Ratuș – Chițcanii Noi au fost finalizate cu succes.„A fost reparată porțiunea de drum deteriorată, care crea dificultăți în trafic. Deși expertizele tehnice repetate nu au evidențiat abateri de la respectarea caietului de sarcini, drumul a prezentat totuși deteriorări premature.{{848074}}Astfel, tehno
În box, ambițiile au întotdeauna un loc, dar în cazul lui David Benavidez, acestea sînt deosebit de puternice.Campionul WBC la categoria semigrea a declarat că este gata să riște pentru a obține statutul de „dublu campion” — să urce în prima categorie grea pentru a lupta cu Gilberto Ramirez, iar apoi să se întoarcă pentru a continua vînătoarea de titluri.Cuvintele lui Benavidez„Vreau s
Elena Mărgineanu: Guvernul Republicii Moldova se mișcă în direcția opusă oportunităților economice # Noi.md
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova ar trebui să fie prioritatea noului Guvern.În condițiile unei balanțe comerciale negative, în care valoarea importurilor depășește substanțial valoarea exporturilor, dezvoltarea economică devine oricum dificilă. În realitatea actuală, marcată de recesiune economică, statul ar trebui să acționeze pragmatic și chibzuit.{{849953}}Potrivit analizei re
Vizita unei delegații de carabinieri în orașul Sofia: Moldova pregătește noi proiecte de securitate cu Bulgaria # Noi.md
O delegație a Inspectoratului General de Carabinieri, condusă de Comandantul general, a efectuat o vizită de lucru în orașul Sofia, Republica Bulgaria, în perioada 24–26 noiembrie 2025. Aceasta a inclus vizită la Direcția Generală a Jandarmeriei, Operațiuni Speciale și Antiterorism (JOSA) din cadrul MAI al Bulgariei.Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor moldo-bulgare și dezvoltarea coo
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat proiectul Raportului de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova, în anii 2023-2025.Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat în perioada 20
În Polonia, peste 41.000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor abundente.Compania poloneză de distribuție a energiei electrice Energa a declarat că întreruperile de energie electrică au legătură exclusiv cu condițiile meteorologice nefavorabile. {{849828}}În multe regiuni din Polonia, serviciile speciale înlătură consecințele viscolului din seara și noaptea tr
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Documentul, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a fost votat de 56 de deputați, informează Noi.md.Autorii menționează că, în prezent, procedurile de administrare și deetatizare sînt considerate excesiv de birocratice și lente. Or, în lipsa unor clarifi
Facturile îi uimesc pe toți, mai puțin pe deputați: ce au recunoscut cînd au fost întrebați # Noi.md
Sezonul rece a readus facturile mari la energie în atenția publicului, însă deputații afirmă că nu au cerut și nici nu intenționează să ceară compensații pentru încălzire.Unii dintre ei susțin că nu au văzut facturile, pe cînd alții au dezvăluit că soțiile le plătesc, însă nu au putut spune ce sumă este indicată în chitanță, informează Noi.md cu referire la Realitatea. Astfel, liderul soci
Intervențiile neautorizate asupra Punctelor Termice Individuale (PTI) sau a instalațiilor de branșament pot afecta întregul bloc și pot genera costuri suplimentare pentru energia termică consumată, informează Noi.md.Avertizarea vine din partea SA Termoelectrica, care subliniază că respectarea regulilor de operare a sistemelor interioare de încălzire și apă caldă menajeră este esențială pentru
15:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei urmează să aibă loc pe 22 martie 2026. Data scrutinului a fost stabilită de deputații de la Comrat în ședința de astăzi a Adunării Populare. Însă, Găgăuzia încă nu are un organ electoral, care urmează să desfășoare alegerile.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Curtea de Apel continuă să examineze legalitatea creării unui organ electoral
Un cutremur puternic, de 6,6 grade pe scara Richter, s-a produs în această dimineață, în zona de vest a Indoneziei. Nu a fost dată alertă de tsunami.Un seism de magnitudinea 6,6 a avut loc pe o insuliţă situată la nord-vest de Sumatra, în Indonezia, potrivit Institutului american de geofizică USGS, în urma căruia autorităţile nu au anunţat imediat pagube, relatează Noi.md cu referire la Newswe
Partidul Nostru cere suplimentarea fondului de subvenții pentru fermieri. PAS respinge proiectul # Noi.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a cerut suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol.Amendamentul la proiect
Angajații Inspectoratului de Poliție Botanica, în comun cu procurorii din Chișinău, Oficiul Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat, cetățean străin, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei.La data de 25 noiembrie, în timpul desfășurării măsurilor speciale de investigație, polițiștii au observat o persoană cu comportament suspect în f
Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova” (CFM) a finalizat cu succes testarea tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, în urma lucrărilor recente de reparație și reabilitare.Testarea a avut loc pe 25 noiembrie 2025, sub conducerea Directorului General al CFM, Serghei Cotelinic, însoțit de o echipă de specialiști, scrie telegraph.md.Călătoria experimentală a urmat înlocuirea
Serviciul Vamal va beneficia de asistență în cadrul unui nou proiect finanțat de Uniunea Europeană # Noi.md
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a avut o întrevedere cu echipa de management a proiectului EU4Borders Security - Moldova, inițiativă recent lansată, finanțată de Uniunea Europeană.Proiectul are drept scop consolidarea capacităților autorităților naționale responsabile de gestionarea frontierelor și migrației, în conformitate cu standardele Schengen și ale Uniunii Europene.În cad
Noi indici despre locuirea străveche în zona centrală a Moldovei. Ce au descoperit arheologii # Noi.md
La Bălceana, raionul Hîncești, pe malul drept al unui afluent de stînga al rîului Lăpușna, au fost descoperite trei vase ceramice vechi de mii de ani, în timpul săpării unui beci în zona centrală a satului. Recipientele au formă bitronconică, cel mai mare fiind prevăzut cu un brîu dispus sub buza evazată a vasului, informează Noi.md.Potrivit specialiștilor Agenției Naționale Arheologice, inspe
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide ambasada Estoniei în Republica Moldova.„O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cît de bune sînt relațiile dintre țările noastre ș
Concetățenul nostru, talentatul și cel mai titrat armwrestler din Moldova, se pregătește pentru o nouă provocare.Pe 13 decembrie, în Atlantic City (statul New Jersey), Daniel Procopciuc va participa la un turneu prestigios, la care se vor aduna cei mai buni profesioniști din lume. Pentru el, aceasta nu este doar o nouă competiție, ci o trecere la o nouă categorie de greutate și o verificare a
Scandal la Agricultură: Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriile la subvenții depășesc un miliard de lei # Noi.md
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocajeîn finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024. {{850556}}Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane ca
Rectificările la bugetul de stat pentru 2025 au fost aprobate cu votul a 57 de deputați, în cadrul ședinței Parlamentului. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, dar și alocarea banilor pentru compensarea facturilor la energie electrică.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, compa
Specialiștii din nordul țării, instruiți în diagnosticarea timpurie a tulburărilor de spectru autist # Noi.md
O instruire regională dedicată diagnosticării timpurii a tulburărilor de spectru autist (TSA) a avut loc recent în incinta Centrului de Sănătate Soroca. La eveniment au participat medici de familie și pediatri din raioanele Soroca, Drochia, Florești și Șoldănești, care și-au consolidat competențele în evaluarea și identificarea precoce a TSA.Pe parcursul sesiunilor, specialiștii au discutat de
Cum se schimbă puterea în BNM? Parlamentul începe reformarea procedurii de numire a conducerii # Noi.md
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care schimbă fundamental procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).Proiectul, elaborat de BNM sub egida Fondului Monetar Internațional și promovat de Ministerul Finanțelor, urmărește consolidarea independenței instituției și creșterea garanțiilor de exercitare imparțială a atribuțiilor de
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 27 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 28 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,28 lei/litru (-3 bani), iar al motorinei standard – 20,88 lei/litru (-11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
La Salonul Auto Guangzhou 2025, brandul GEELY GALAXY a prezentat oficial modelul V900 – versiunea EREV (cu extensor de autonomie) derivată din modelul LEVC L380. Noul V900 păstrează arhitectura generoasă a lui L380, dar adaugă un sistem hibrid, devenind o opțiune mai practică pentru clienții din China.La scurt timp după lansare, producătorul a confirmat că V900 a obținut un Record Guinness
Audit cu rezerve: ce s-a descoperit în rapoartele Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne # Noi.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2024 și rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) înc
