Un procuror din cadrul PA a trecut evaluare integrității și a fost propus pentru promovare

17:20

Un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kongului. Serviciile de urgență încă se luptau să stingă flăcările, scrie CNN. Mai multe persoane sunt blocate în interiorul clădirilor cuprinse de flăcări, potrivit informațiilor de la poliție. UPDATE 17:11 Cel puțin 13 persoane au decedat după ce un...