Putin cere retragerea forțelor Ucrainei și amenință că Rusia va continua războiul în caz contrar
Ziarul de Garda, 27 noiembrie 2025 17:10
Liderul de la Kremlin susține că Moscova vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care aceasta le controlează și respinge legitimitatea actualei conduceri ucrainene, scrie Reuters. Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 27 noiembrie, că schița unui...
Acum 5 minute
17:30
LIVE TEXT/ Un tribunal rus condamnă opt bărbați la închisoare pe viață pentru atacul din 2022 asupra podului din Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1373 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:24 Un tribunal militar rus a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-ar fi jucat într-un atac mortal cu bombă asupra podului Kerci, care leagă sudul Rusiei de Crimeea, scrie Reuters. Agenția de informații interne a Ucrainei, SBU, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul care, în octombrie 2022, a distrus...
Acum 30 minute
17:10
Acum o oră
17:00
Șapte persoane rămân fără cetățenie: Decretele semnate de Maia Sandu. „Cinci persoane sunt înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse” # Ziarul de Garda
Șefa statului Maia Sandu a semnat două decrete prin care a dispus retragerea cetățeniei a 7 persoane. Potrivit purtătorului de cuvânt al Președinției, acestea sunt înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse. Dintre persoanele cărora li se retrage cetățenie, șase au fost născuți în R. Moldova, iar o persoană – în R. Serbia. „Este vorba...
16:50
Judecătoarea Angela Braga, investigată într-un dosar de corupție, promovează și evaluarea reluată a integrității. Oamenii legii ar fi refuzat să ofere informații Comisiei. Alte două decizii, menținute după procedura repetată # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 27 noiembrie, că a finalizat procedurile de reevaluare pentru judecătoarele Angela Braga, Silvia Cecan și Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În toate cele trei cazuri, Comisia și-a menținut concluziile stabilite în evaluarea inițială, se arată într-un comunicat de...
Acum 2 ore
16:30
Test pe ruta feroviară Chișinău – Revaca: după lucrările de reparație trenul parcurge 10 kilometri în 9 minute # Ziarul de Garda
Călătorie experimentală pe traseul feroviar Chișinău – Revaca după efectuarea lucrărilor de reparație și reabilitare, efectuată pe 25 noiembrie de directorul general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, anunță pe 27 noiembrie CFM. Potrivit unui comunicat, lucrările au inclus înlocuirea traverselor uzate și a...
16:20
Estonia va deschide o ambasadă în R. Moldova: „Moldova se află deja pe calea aderării la Uniunea Europeană, dar putem face și mai mult pentru a o sprijini” # Ziarul de Garda
Estonia va deschide o ambasadă în R. Moldova în anul 2026. Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut joi, 27 noiembrie, o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn. „Moldova se află deja pe calea aderării la Uniunea Europeană, dar putem face și mai...
16:10
Consiliul de Supraveghere al companiei publice de radiodifuziune din Găgăuzia l-a trimis pe Vasili Dermenji în concediu cu demisie ulterioară, arată un document care a ajuns în posesia portalului nokta. Acest lucru se întâmplă după verificarea activității GRT și constatarea caracterului ei nesatisfăcător. Conform hotărârii Consiliului de Supraveghere, directorului executiv al companiei GRT, Vasili Dermenji,...
Acum 4 ore
15:10
La ședința din 27 noiembrie, deputații Adunării Populare, după lungi discuții, au aprobat data alegerilor. Acestea vor avea loc cu circa 4 luni mai târziu decât termenul stabilit de lege, notează Nokta. Data alegerilor a provocat discuții aprinse la ședința de astăzi a Adunării Populare. La vot au fost supuse două date: 22 martie și...
15:00
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale BNM va fi modificată. Proiectul de lege, votat în prima lectură de Parlament # Ziarul de Garda
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați. Conform unui comunicat de presă, documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional și este promovat...
14:10
VIDEO/ Instrumentul financiar care-i permite primăriei Sireți să repare 11 drumuri din localitate. „Este un exemplu pentru toată Moldova” # Ziarul de Garda
Sireți a devenit prima localitate rurală din R. Moldova care a emis obligațiuni municipale. Prin acest instrument financiar, primăria a atras 3 milioane de lei. În total, proiectul prevede modernizarea a 11 străzi. Informarea locuitorilor și implicarea acestora joacă un rol determinant în dezvoltarea localității, afirmă primarul. În procesul de emitere a obligațiunilor municipale, primăria...
14:10
VIDEO/ Urmărire cu final tragic: un bărbat care încerca să fugă de Poliție s-a izbit cu mașina de o stație de așteptare și a decedat # Ziarul de Garda
Un bărbat care era urmărit de un echipaj al Poliției, s-a izbit într-o stație de așteptare a transportului public și a decedat. Cazul a avut loc în dimineața zilei dei 27 noiembrie, pe traseul Ohrincea–Cruglic. Potrivit Poliției, vehiculul fusese observat de un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) în stația din localitatea Ivancea,...
14:00
13:50
13:40
LIVE/ Deputații au susținut în prima lectură modificarea procedurii de numire a membrilor organelor de conducere ale BNM # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Parlamentului are loc joi, 27 noiembrie. Deputații s-au întrunit pentru a examina 21 de subiecte, printre care proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente (CSI) pe teritoriul membrilor acesteia, dar și inițiativa care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova...
Acum 6 ore
13:20
Guvernul Munteanu, practici noi: denumirile companiilor aflate în vizorul Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului nu mai sunt publice. Explicațiile ASP # Ziarul de Garda
Extrasele proceselor verbale ale ultimelor trei ședințe ale Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, prezidate de către prim-ministrul Alexandru Munteanu, sunt publicate pe site-ul Guvernului fără denumirile companiilor vizate. Documentele publicate anterior, când ședințele erau prezidate de către fostul prim-ministru, Dorin Recean, conțin datele referitoare la firmele a căror activitate a fost...
13:10
LIVE TEXT/ Un copil rănit în urma atacului de acum nouă zile asupra orașului Ternopil a decedat în spital. Cinci persoane rănite în urma unui atac asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1373 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 O fetiță de 12 ani, rănită în urma atacului asupra orașului Ternopil din 19 noiembrie, a murit în spital. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ternopil, Serhii Nadal. Medicii au luptat nouă zile pentru viața fetiței. Mama fetei a murit și ea în urma bombardamentului, iar sora ei se află acum în...
12:40
Votat în lectura a doua: Parlamentul a denunțat Acordul cultural cu Federația Rusă # Ziarul de Garda
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați, în ședința din 27 noiembrie, potrivit unui comunicat al Legislativului. Autorii inițiativei susțin că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul cu Federația...
12:30
Cincisprezece judecători noi în instanțele din țară. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție # Ziarul de Garda
Cincisprezece persoane au fost numite în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. Președinta Maia Sandu a semnat decretul vineri, 21 noiembrie. Judecătoria Chișinău va avea cei mai mulți judecători noi – șase. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a finalizat, în luna iulie, concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în mai multe...
12:00
Împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic: ratificarea acordului cu AFD, susținută de Parlament # Ziarul de Garda
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda R. Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde, se arată într-un comunicat al Legislativului. Parlamentul a ratificat în ședința din 27 noiembrie Acordul de facilitate de credit cu AFD,...
12:00
Note informative ale unui funcționar al băncii letone „ABLV Bank” despre Plahotniuc: avion privat, afaceri înregistrate pe fosta soție, conturi gestionate de Andronachi # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc și-a trecut averea pe numele fostei soții și controla conturi bancare într-o bancă letonă prin intermediul lui Vladimir Andronachi, în timp ce era antrenat în viața politică a R. Moldova. Câteva note informative ce conțin aceste date, făcute de un funcționar al băncii letone „ABLV Bank”, ce a fost implicată în schema privind...
Acum 8 ore
11:30
Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei # Ziarul de Garda
Bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, care au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării. Mai exact, doar în 2025, impozitul anual neperceput ar fi de...
11:00
Cine închide, de fapt, școlile? O radiografie a puterii locale, a votului popular și a manipulărilor politice # Ziarul de Garda
În ultimii cinci ani, peste 50 de instituții de învățământ din R. Moldova au fost închise sau reorganizate. Periodic, fenomenul este exploatat politic, fiind prezentat ca unul „dictat politic” – atribuit guvernărilor centrale, partidelor dominante – sau ca „o încercare de distrugere a satelor moldovenești”. O analiză detaliată a datelor care prezintă închiderile anuale, apartenența...
10:40
VIDEO/ De la pasiunea pentru gătit, la propriul restaurant în Călărași: Cristina Șpac, mama care și-a dospit visul cu răbdare și curaj | Vezi că poți # Ziarul de Garda
Cristina Șpac, mamă a patru copii, a pornit o afacere fiind în concediul de maternitate. Totul a început cu o postare pe rețelele de socializare, în timp ce gătea plăcinte pentru familie. Cristina s-a întrebat: „Ce-ar fi dacă aș face din asta o afacere?” Like-urile și comentariile de susținere au curs, iar odată cu ele...
10:30
10:20
LIVE/ Ședința Parlamentului. Denunțarea unui acord cu CSI și a unui acord cu Rusia, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Parlamentului are loc joi, 27 noiembrie. Deputații s-au întrunit pentru a examina 21 de subiecte, printre care proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente (CSI) pe teritoriul membrilor acesteia, dar și inițiativa care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova...
09:40
Operatorul platformei Yandex Go, sancționat cu circa 800 de mii de lei. Și-a amintit Consiliul Concurenței de o investigație inițiată acum doi ani, după ce ZdG a solicitat informații? # Ziarul de Garda
La câteva zile după ce ZdG a întrebat Consiliul Concurenței dacă a fost sesizat și investighează practicile neloiale în domeniul taximetriei, instituția a anunțat joi, 27 noiembrie, după aproape doi ani de la inițierea investigației, că firma olandeză care operează aplicația Yandex Go a refuzat să ofere informațiile solicitate, fiind amendată cu aproape 800 de...
Acum 12 ore
09:30
09:00
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # Ziarul de Garda
Sărbătorile de iarnă încep cu momente care ne adună în jurul bradului, cu seri lungi în familie, cu miros de portocale și lumini calde. În acest spirit, Moldtelecom aduce cea mai generoasă campanie de Crăciun de până acum — oferte pentru internet, televiziune și telefonie mobilă, gândite să conecteze oamenii care contează cel mai mult....
08:40
LIVE TEX/ Trei persoane, rănite în urma atacurilor rusești nocturne din regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1373 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 În urma atacurilor rusești nocturne din regiunea Dnipropetrovsk, mai multe persoane au fost rănite. „Agresorul a atacat comunitățile Mikolaivska și Dubovikivska din districtul Sinelnikivskii cu drone. O femeie de 67 de ani și un bărbat de 71 de ani au fost răniți. În urma loviturilor, au luat foc un magazin, o anexă a...
Acum 24 ore
22:00
Rutte exclude veto-ul Moscovei asupra aderării Ucrainei la NATO: „Rusia nu are niciun drept de vot” # Ziarul de Garda
Rusia nu are drept de veto asupra demersului Kievului de a adera la NATO, a declarat miercuri, 26 noiembrie, șeful alianței, Mark Rutte, respingând astfel propunerea de acord de pace avansată de Moscova și Washington care ar bloca Ucraina să intre în alianță, scrie Politico. „Rusia nu are niciun drept de vot, niciun drept de...
21:20
LIVE TEXT/ Merz: Problemele europene pot fi rezolvate numai în acord cu Europa, UE nu este un pion, ci un subiect suveran. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:15 „Putin trebuie să înțeleagă că nu are nicio șansă să câștige acest război în detrimentul ordinii europene, al libertății și al păcii”, a declarat Merz în timpul discursului său în Bundestag, potrivit Unian. Cancelarul german a afirmat că încetarea războiului în Ucraina este posibilă numai fără condiții de capitulare din partea Kievului. Potrivit...
20:50
Încă o persoană a fost reținută în cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat sǎ traverseze hotarul Moldovei spre România. Despre acest lucru a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției IGP, Viorel Cernăuțeanu, după audierile parlamentare la subiect de miercuri, 26 noiembrie. Persoana a fost reținută miercuri, pentru 72 de...
20:10
Citiți joi în ZdG: Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei: Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei și Milioane de lei din buget cheltuiți pentru concedierea ilegală a angajaților statului # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG a examinat modul în care bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, ce au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara...
19:30
Dacă administrația americană își retrage armele americane, pentru Ucraina continuarea luptei ar fi dificilă, dar nu imposibilă, scrie POLITICO. Președintele american Donald Trump a șocat liderii europeni săptămâna trecută cu un ultimatum adresat Kievului: acceptați planul surpriză al Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina sau riscați să pierdeți armele și serviciile de informații americane....
18:40
Modificări la mai mai multe acte în domeniul securității și sănătății în muncă: „Asigură transpunerea integrală a directivelor europene” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat un proiect de modificare a unor acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), care asigură transpunerea integrală a directivelor europene și are ca scop „oferirea unui cadru mai clar pentru angajatori de aplicare a standardelor SSM, reducerea riscurilor de sancțiuni și neconformități, precum și creșterea competitivității companiilor moldovenești, prin...
18:20
Condamnare definitivă pentru fostul președinte francez Nicolas Sarkozy în dosarul finanțării campaniei electorale din 2012 # Ziarul de Garda
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat definitiv în dosarul de finanțare ilegală a campaniei electorale din 2012, după ce cea mai înaltă instanță a țării i-a respins ultimul apel. Sarkozy, care a fost președintele de dreapta al Franței între 2007 și 2012, a fost găsit vinovat de ascunderea unor cheltuieli majore pentru campania...
17:40
Șase cămine studențești, cu suprafață locativă totală de circa 18 000 de m2, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Dintre acestea, trei cămine sunt ale Universității de Stat din Moldova (USM), iar altele trei – ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM), potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Principalele lucrări din...
17:40
Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ pentru a examina posibilitatea de a limita accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani # Ziarul de Garda
Eurodeputații au adoptat astăzi, 26 noiembrie, un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, prin care și-au exprimat profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii în mediul online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și...
Ieri
17:20
UPDATE/ Șapte blocuri de locuit au luat foc în Hong Kong, într-un complex cu 2000 de apartamente. Cel puțin 13 persoane au decedat. Mai mulți oameni sunt prinși la etajele superioare # Ziarul de Garda
Un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kongului. Serviciile de urgență încă se luptau să stingă flăcările, scrie CNN. Mai multe persoane sunt blocate în interiorul clădirilor cuprinse de flăcări, potrivit informațiilor de la poliție. UPDATE 17:11 Cel puțin 13 persoane au decedat după ce un...
17:20
Comisia Europeană, despre încălcarea spațiului aerian al R. Moldova cu drone: „Este o altă provocare deliberată” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) a subliniat miercuri, 26 noiembrie, că recenta încălcare a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone rusești constituie „o altă provocare deliberată” din partea Moscovei, potrivit agenției EFE. „Această încălcare a spațiului aerian este o altă provocare deliberată din partea Rusiei. Face parte dintr-un model mai amplu de drone rusești...
17:10
LIVE TEXT/ UE va accelera împrumutul de 140 de miliarde de euro al Ucrainei, susține Ursula von der Leyen. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri UE că va accelera planul de a utiliza activele statului rus înghețate pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, scrie POLITICO. În timpul unui discurs la Parlamentul European, ea a promis că va prezenta o propunere oficială...
16:50
VIDEO/ Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în renovare ar putea fi obligați să instaleze garduri. Declarațiile lui Lilian Carp după audierile organizate pe marginea incidentului de la Hotelul Național # Ziarul de Garda
Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în renovare din capitală ar putea fi obligați să instaleze garduri, precum și un banner cu proiectul restaurării. Declarația a fost făcută miercuri, 26 noiembrie, de președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, după ce au fost organizate audieri ale autorităților competente privind creșterea consumului și traficului...
16:40
PRO TV Chișinău pierde și la instanța de apel litigiul cu Consiliul Audiovizualului. Postul TV va trebui să achite amenzi în sumă totală de 62 000 de lei # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a respins contestația postului „PRO TV Chișinău” cu referire la decizia Judecătoriei Chișinău din 1 aprilie 2025, prin care s-a menținut decizia Consiliului Audiovizualului (CA) de a sancționa furnizorul de servicii media cu amenzi în sumă totală de 62 000 de lei, anunță CA într-un comunicat. „Curtea de Apel Centru declarat...
16:30
„Traseul armelor duce până la uzina din Tula. Sunt de producție rusească”. Lilian Carp oferă detalii despre armamentul de contrabandă de la vamă. Autoritățile cunosc de unde au intrat armele în țară # Ziarul de Garda
„SIS a oferit o informație, după codurile care sunt pe armament, că traseul armelor duce până la uzina din Tula (oraș din Rusia, n. red.), astfel sunt de producție rusească. Perioada de producere a acestui armament este 2019-2024. De fapt, din 2024 este drona, din 2019-2021 sunt celelalte arme”. Declarațiile au fost făcute de președintele...
16:20
Tusk: Polonia va primi 44 de miliarde de euro din programul de investiții în apărare al UE # Ziarul de Garda
Polonia va primi 44 de miliarde de euro din programul SAFE al Uniunii Europene pentru a-și consolida forțele armate, a declarat miercuri, 26 noiembrie, prim-ministrul polonez Donald Tusk, transmite Reuters. Programul SAFE oferă împrumuturi în valoare de până la 150 de miliarde de euro statelor membre ale UE care solicită asistență financiară pentru investiții în...
16:10
Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie 2025, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova. Joi, 27 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00, se prevede cod galben de ceață, potrivit meteorologilor de la SHS. „Pe arii extinse se prevede ceață cu...
15:50
Două iniţiative paralele încearcă să pună bazele unui acord de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina: un text promovat de Statele Unite (inițial prezentat drept un pachet din 28 de puncte, apoi adaptat), care a stârnit reacții puternice în Ucraina şi în rândul aliaţilor, și o contrapropunere elaborată de statele europene care modifică elemente-cheie...
15:40
Europarlamentar: Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro # Ziarul de Garda
Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro, după ce astăzi, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului European a fost votat bugetul Uniunii Europene, anunță eurodeputatul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, bugetul consolidat răspunde direct provocărilor de securitate la frontierele estice ale UE și tensiunilor generate de Federația Rusă...
15:20
Premieră la nivel național: peste trei mii de elevi și-au evaluat competențele digitale # Ziarul de Garda
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), anunță instituția printr-un comunicat de presă. Examenul a avut loc în 74 de instituții de...
15:10
Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a propus proiectul spre consultări pentru a stabili valoarea creșterii # Ziarul de Garda
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21350 de lei până la 21886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice. După ședința Guvernului de astăzi, 26 noiembrie, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru a declarat că plata se mărește...
