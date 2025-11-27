LIVE/ Ședința Parlamentului s-a încheiat

16:30

„SIS a oferit o informație, după codurile care sunt pe armament, că traseul armelor duce până la uzina din Tula (oraș din Rusia, n. red.), astfel sunt de producție rusească. Perioada de producere a acestui armament este 2019-2024. De fapt, din 2024 este drona, din 2019-2021 sunt celelalte arme”. Declarațiile au fost făcute de președintele...