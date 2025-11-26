LIVE TEXT/ Merz: Problemele europene pot fi rezolvate numai în acord cu Europa, UE nu este un pion, ci un subiect suveran. Război în Ucraina, ziua 1372
Ziarul de Garda, 26 noiembrie 2025 21:20
UPDATE 21:15 „Putin trebuie să înțeleagă că nu are nicio șansă să câștige acest război în detrimentul ordinii europene, al libertății și al păcii”, a declarat Merz în timpul discursului său în Bundestag, potrivit Unian. Cancelarul german a afirmat că încetarea războiului în Ucraina este posibilă numai fără condiții de capitulare din partea Kievului. Potrivit...
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:50
Încă o persoană a fost reținută în cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat sǎ traverseze hotarul Moldovei spre România. Despre acest lucru a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției IGP, Viorel Cernăuțeanu, după audierile parlamentare la subiect de miercuri, 26 noiembrie. Persoana a fost reținută miercuri, pentru 72 de...
Acum 2 ore
20:10
Citiți joi în ZdG: Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei: Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei și Milioane de lei din buget cheltuiți pentru concedierea ilegală a angajaților statului # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG a examinat modul în care bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, ce au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara...
Acum 4 ore
19:30
Dacă administrația americană își retrage armele americane, pentru Ucraina continuarea luptei ar fi dificilă, dar nu imposibilă, scrie POLITICO. Președintele american Donald Trump a șocat liderii europeni săptămâna trecută cu un ultimatum adresat Kievului: acceptați planul surpriză al Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina sau riscați să pierdeți armele și serviciile de informații americane....
18:40
Modificări la mai mai multe acte în domeniul securității și sănătății în muncă: „Asigură transpunerea integrală a directivelor europene” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat un proiect de modificare a unor acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), care asigură transpunerea integrală a directivelor europene și are ca scop „oferirea unui cadru mai clar pentru angajatori de aplicare a standardelor SSM, reducerea riscurilor de sancțiuni și neconformități, precum și creșterea competitivității companiilor moldovenești, prin...
18:20
Condamnare definitivă pentru fostul președinte francez Nicolas Sarkozy în dosarul finanțării campaniei electorale din 2012 # Ziarul de Garda
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat definitiv în dosarul de finanțare ilegală a campaniei electorale din 2012, după ce cea mai înaltă instanță a țării i-a respins ultimul apel. Sarkozy, care a fost președintele de dreapta al Franței între 2007 și 2012, a fost găsit vinovat de ascunderea unor cheltuieli majore pentru campania...
Acum 6 ore
17:40
Șase cămine studențești, cu suprafață locativă totală de circa 18 000 de m2, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Dintre acestea, trei cămine sunt ale Universității de Stat din Moldova (USM), iar altele trei – ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM), potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Principalele lucrări din...
17:40
Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ pentru a examina posibilitatea de a limita accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani # Ziarul de Garda
Eurodeputații au adoptat astăzi, 26 noiembrie, un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, prin care și-au exprimat profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii în mediul online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și...
17:20
UPDATE/ Șapte blocuri de locuit au luat foc în Hong Kong, într-un complex cu 2000 de apartamente. Cel puțin 13 persoane au decedat. Mai mulți oameni sunt prinși la etajele superioare # Ziarul de Garda
Un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kongului. Serviciile de urgență încă se luptau să stingă flăcările, scrie CNN. Mai multe persoane sunt blocate în interiorul clădirilor cuprinse de flăcări, potrivit informațiilor de la poliție. UPDATE 17:11 Cel puțin 13 persoane au decedat după ce un...
17:20
Comisia Europeană, despre încălcarea spațiului aerian al R. Moldova cu drone: „Este o altă provocare deliberată” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) a subliniat miercuri, 26 noiembrie, că recenta încălcare a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone rusești constituie „o altă provocare deliberată” din partea Moscovei, potrivit agenției EFE. „Această încălcare a spațiului aerian este o altă provocare deliberată din partea Rusiei. Face parte dintr-un model mai amplu de drone rusești...
17:10
LIVE TEXT/ UE va accelera împrumutul de 140 de miliarde de euro al Ucrainei, susține Ursula von der Leyen. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri UE că va accelera planul de a utiliza activele statului rus înghețate pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, scrie POLITICO. În timpul unui discurs la Parlamentul European, ea a promis că va prezenta o propunere oficială...
16:50
VIDEO/ Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în renovare ar putea fi obligați să instaleze garduri. Declarațiile lui Lilian Carp după audierile organizate pe marginea incidentului de la Hotelul Național # Ziarul de Garda
Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în renovare din capitală ar putea fi obligați să instaleze garduri, precum și un banner cu proiectul restaurării. Declarația a fost făcută miercuri, 26 noiembrie, de președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, după ce au fost organizate audieri ale autorităților competente privind creșterea consumului și traficului...
16:40
PRO TV Chișinău pierde și la instanța de apel litigiul cu Consiliul Audiovizualului. Postul TV va trebui să achite amenzi în sumă totală de 62 000 de lei # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a respins contestația postului „PRO TV Chișinău” cu referire la decizia Judecătoriei Chișinău din 1 aprilie 2025, prin care s-a menținut decizia Consiliului Audiovizualului (CA) de a sancționa furnizorul de servicii media cu amenzi în sumă totală de 62 000 de lei, anunță CA într-un comunicat. „Curtea de Apel Centru declarat...
16:30
„Traseul armelor duce până la uzina din Tula. Sunt de producție rusească”. Lilian Carp oferă detalii despre armamentul de contrabandă de la vamă. Autoritățile cunosc de unde au intrat armele în țară # Ziarul de Garda
„SIS a oferit o informație, după codurile care sunt pe armament, că traseul armelor duce până la uzina din Tula (oraș din Rusia, n. red.), astfel sunt de producție rusească. Perioada de producere a acestui armament este 2019-2024. De fapt, din 2024 este drona, din 2019-2021 sunt celelalte arme”. Declarațiile au fost făcute de președintele...
16:20
Tusk: Polonia va primi 44 de miliarde de euro din programul de investiții în apărare al UE # Ziarul de Garda
Polonia va primi 44 de miliarde de euro din programul SAFE al Uniunii Europene pentru a-și consolida forțele armate, a declarat miercuri, 26 noiembrie, prim-ministrul polonez Donald Tusk, transmite Reuters. Programul SAFE oferă împrumuturi în valoare de până la 150 de miliarde de euro statelor membre ale UE care solicită asistență financiară pentru investiții în...
16:10
Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie 2025, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova. Joi, 27 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00, se prevede cod galben de ceață, potrivit meteorologilor de la SHS. „Pe arii extinse se prevede ceață cu...
15:50
Două iniţiative paralele încearcă să pună bazele unui acord de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina: un text promovat de Statele Unite (inițial prezentat drept un pachet din 28 de puncte, apoi adaptat), care a stârnit reacții puternice în Ucraina şi în rândul aliaţilor, și o contrapropunere elaborată de statele europene care modifică elemente-cheie...
Acum 8 ore
15:40
Europarlamentar: Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro # Ziarul de Garda
Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro, după ce astăzi, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului European a fost votat bugetul Uniunii Europene, anunță eurodeputatul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, bugetul consolidat răspunde direct provocărilor de securitate la frontierele estice ale UE și tensiunilor generate de Federația Rusă...
15:20
Premieră la nivel național: peste trei mii de elevi și-au evaluat competențele digitale # Ziarul de Garda
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), anunță instituția printr-un comunicat de presă. Examenul a avut loc în 74 de instituții de...
15:10
Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a propus proiectul spre consultări pentru a stabili valoarea creșterii # Ziarul de Garda
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21350 de lei până la 21886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice. După ședința Guvernului de astăzi, 26 noiembrie, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru a declarat că plata se mărește...
14:50
VIDEO/ Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case din Florești. Ministerul de Externe i-a înmânat diplomatului rus o notă de protest: „Acțiuni absolut inadmisibile” # Ziarul de Garda
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea...
14:30
Mai multe oportunități pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii: Executivul a aprobat Acordul dintre R. Moldova și UE # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, anunță într-un comunicat Ministerul Culturii....
14:20
DOC/ Dan Perciun, nemulțumit de o circulară emisă de autoritățile municipale: „Sistemul educațional are nevoie de parteneriate reale, nu de bariere birocratice suplimentare”. Reacția Direcției de educație # Ziarul de Garda
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău a transmis școlilor o circulară care obligă instituțiile să ceară aprobări cu cel puțin 10 zile înainte pentru orice activitate extrașcolară — de la ateliere și evenimente culturale, până la activități sportive, artistice sau de voluntariat. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 noiembrie, de către ministrul Educației și...
14:10
CNN: Ucraina a respins trei cerințe cheie ale „planului de pace” în negocierile cu SUA # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump a anunțat progrese în negocierile cu Ucraina pentru a pune capăt războiului, dar Kievul a respins trei puncte cheie ale planului de pace al SUA, a declarat pentru CNN o sursă ucraineană de rang înalt. Potrivit acesteia, Ucraina încă nu este pregătită să predea partea neocupată a Donbasului Rusiei, să limiteze...
14:00
Psihologul chatului 12Plus recomandă: Învață să recunoști și să te aperi de violența digitală # Ziarul de Garda
În contextul campaniei naționale #16zileîmpotrivaviolenței de gen, este important să vorbim despre o formă de abuz tot mai des întâlnită în rândul adolescenților: violența digitală. În mediul online, limitele pot părea difuze, însă impactul emoțional este cât se poate de real. Iar pentru violența digitală există o singură atitudine corectă: #NICIOSCUZĂ, se spune într-un comunicat...
13:50
Ultimul cuvânt al ex-deputatului democrat Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. „Sper să fie dreptate” # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu și-a spus ultimul cuvânt în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Acesta se declară nevinovat și spune că „sper să fie dreptate”. În timp ce Țuțu spune că „aesta este un abuz. Eu n-am încălcat nimic”, iar avocatul său menționează că dosarul este unul...
Acum 12 ore
13:40
Ministra de Interne: Autoritățile iau în calcul ipoteza că lotul de muniții depistat la frontieră ar putea face parte dintr-o tentativă de discreditare a R. Moldova # Ziarul de Garda
Autoritățile și organele de drept investighează ipoteza prin care lotul de arme și muniții depistat la frontiera moldo-română ar putea face parte dintr-o acțiune deliberată, menite să discrediteze R. Moldova, declarațiile au fost făcute astăzi, 26 noiembrie, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului. „A fost creat un grup de investigație comun cu...
13:10
Cinci blocuri de locuit au luat foc în Hong Kong, într-un complex cu 2000 de apartamente. Mai mulți oameni sunt prinși în clădirile cuprinse de flăcări # Ziarul de Garda
Un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kongului. Serviciile de urgență încă se luptau să stingă flăcările, scrie CNN. Cel puțin patru oameni au murit, potrivit primului bilanț, iar mai multe persoane sunt blocate în interiorul turnurilor în flăcări, potrivit informațiilor de la poliție. Două persoane...
13:10
Grant de 21 milioane lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”, acordat de Japonia # Ziarul de Garda
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală, anunță într-un comunicat miercuri, 26 noiembrie, Parlamentul. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor acordului de grant dintre Guvernele R. Moldova și Japoniei. Potrivit Parlamentului, proiectul are drept scop creșterea calității...
13:00
Proprietăți subevaluate și evidență contabilă neconformă: Comisia pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit la Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2024 # Ziarul de Garda
Terenuri și clădiri subevaluate, precum și evidență contabilă neconformă sunt câteva dintre constatările ce se regăsesc în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru anul 2024. Raportul a fost audiat la ședința de astăzi, 26 noiembrie, a Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice, comunică Legislativul. În rezultatul auditului realizat,...
12:50
Negocieri: Cetățenii R. Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale. Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două acorduri în domeniul securității sociale, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Conform sursei citate, odată ratificate, acordurile...
12:40
LIVE TEXT/ Mai multe drone au atacat Ceboksari din Rusia, rapoartele arată că o centrală de război electronic a fost lovită din nou. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 Drone neidentificate au lovit orașul rusesc Ceboksari în primele ore ale zilei de 26 noiembrie, canalele rusești Telegram sugerând că o instalație locală legată de armată ar fi putut fi din nou vizată, scrie presa ucraineană. Potrivit canalului Telegram SHOT, prima explozie a fost auzită în jurul orei 2:40 dimineața, ora locală. Locuitorii...
12:30
Cărți de identitate și permise de conducere românești, falsificate în R. Moldova. Percheziții la Chișinău și Strășeni # Ziarul de Garda
Percheziții desfășurate la două persoane din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești, anunță miercuri, 26 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Astfel, au fost desfășurate percheziții în mai multe localități din R. Moldova și România pentru consolidarea probatoriului acumulat până acum. PCCOCS...
12:10
Miniștrii au aprobat: negocierile asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu va fi inițiat # Ziarul de Garda
Inițierea negocierilor Acordul interguvernamental dintre R. Moldova și România privind scutirea de vize pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, a fost aprobată miercuri, 26 noiembrie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), inițiativa semnării Acordului aparține părții române, având în vedere faptul că, începând cu 31 martie 2024, România...
11:40
Țuțu, escortat în fața instanței. Urmează să își prezinte ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență # Ziarul de Garda
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost escortat de mascați în fața instanței în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Miercuri, 26 noiembrie 2025, Țuțu urmează să-și pronunțe ultimul cuvânt în dosar. Dosarele lui Țuțu Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut...
11:30
A fost aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030: Reorganizarea poliției, reducerea timpului de reacție la apelurile 112 și majorarea numărului echipelor de patrulare # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat, astăzi, 26 noiembrie, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea poliției pe regiuni pentru a reduce costurile administrative și a...
11:20
Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova: Avocații din Republica Moldova au participat la cursuri de formare continuă în cadrul a trei seminare tematice # Ziarul de Garda
În anul 2025, în colaborare cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova, echipa Ambasadei Drepturilor Omului a susținut trei lecții publice pentru avocați, care au avut loc în format mixt (offline – la Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, și online – prin platforma Zoom) și au reunit peste o 100...
11:20
A fost extins programul „Curtea Europeană”. Noua listă cuprinde 381 de curți eligibile din capitală, cu un buget de până la cinci milioane de lei pentru fiecare curte # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 noiembrie, Guvernul a aprobat extinderea programului național „Curtea Europeană”, care va fi implementat în mai multe orașe ale R. Moldova începând cu anul 2026. Conform proiectului, pentru fiecare curte reabilitată va fi alocat un buget de până la cinci milioane de lei, măsură care urmărește modernizarea spațiilor dintre blocuri și crearea unor zone...
11:10
Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG
10:50
Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, și-a vândut participația de aproximativ 10% din companie, care valorează circa 7 miliarde de dolari # Ziarul de Garda
Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondator al Lukoil, a vândut participația sa de aproximativ 7 miliarde de dolari în compania rusă. După luni în care a evitat sancțiunile occidentale impuse din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, Lukoil a fost puternic afectată în octombrie și își vinde acum activele externe, informează Reuters. Compania a fost mult timp...
10:30
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție la un operator de gaze pentru refuz nejustificat de prestare a serviciilor # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale. Potrivit unui comunicat, investigația a fost inițiată în urma depistării unor semne de acțiuni abuzive din partea operatorului, „manifestate prin refuzul nejustificat de a presta servicii de sigilare/desigilare a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ce aparțin consumatorilor noncasnici racordați...
10:10
Transportul școlar va fi monitorizat prin intermediul unei platforme digitale, anunță Ministerul Educației # Ziarul de Garda
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, anunță miercuri, 26 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Astfel, potrivit instituției, fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web,...
10:00
LIVE TEXT/ Ședința Guvernului: Aprobarea Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 și avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului pentru anul 2025, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 noiembrie, are loc ședința Guvernului. Pe agenda Executivului sunt 22 de subiecte, inclusiv avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025. La fel, miniștrii urmează să aprobe Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. La ședința Guvernului urmează să fie aprobat proiectul...
09:30
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacat noaptea trecută, însă nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 În regiunea Dnipropetrovsk noaptea trecută, forțele ruse au atacat raionul Sinelnikove cu drone. „În comunitatea Vasilkov, în urma loviturii unei drone, a izbucnit un incendiu la o locuință privată. În comunitatea Sloviansk, armata rusă a atacat o clădire administrativă. În comunitatea Petropavlivka, în urma atacului cu drone, acoperișul unei instituții financiare a luat...
09:30
Bloomberg: Dmitriev s-ar fi înțeles cu Witkoff să prezinte condițiile Rusiei drept planul de pace al administrației Trump # Ziarul de Garda
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperarea economică cu țările străine, ar fi transmis condițiile Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina trimisului prezidențial american Steve Witkoff, care au fost apoi prezentate drept planul de pace al adminitrației Trump. Acest lucru reiese dintr-o înregistrare a unei conversații telefonice între Dmitriev și consilierul...
09:00
REUTERS/ Planul de pace al SUA pentru Ucraina este inspirat dintr-un document rusesc # Ziarul de Garda
Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a devenit public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document scris de autor rus, prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit unor surse, transmite Reuters. Rușii au distribuit documentul, care sublinia condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, unor înalți oficiali...
Acum 24 ore
08:40
PG a venit cu precizări cu privire la camionul cu armament depistat la vama. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse dintr-un depozit neidentificat din Ucraina # Ziarul de Garda
Munițiile din camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. De asemenea, au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, anunță miercuri, 26 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în cadrul dosarului investigat...
08:30
LIVE TEXT/ Atac nocturn asupra Zaporijjea: sunt avariate mai multe clădiri de locuit. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Zaporijjea, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma loviturilor, au fost avariate șapte blocuri de locuit cu mai multe etaje, o benzinărie, un magazin și câteva automobile. În diferite sectoare ale orașului au izbucnit incendii. „În...
25 noiembrie 2025
22:20
LIVE TEXT/ Ucraina ar fi distrus două avioane rusești, inclusiv o platformă laser rară A-60. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Forțele ucrainene au distrus un avion de transport greu rusesc Il-76, precum și o platformă laser experimentală A-60, potrivit lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, pe 25 noiembrie. Statul Major General al Ucrainei raportase anterior atacuri reușite asupra mai multor ținte strategice rusești, inclusiv Uzina de Reparații de Avioane...
Ieri
21:40
Victor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar Victor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la Budapesta a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine planul de pace propus de SUA și să se angajeze în discuții directe cu...
