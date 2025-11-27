VIDEO/ Urmărire cu final tragic: un bărbat care încerca să fugă de Poliție s-a izbit cu mașina de o stație de așteptare și a decedat

13:50

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu și-a spus ultimul cuvânt în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Acesta se declară nevinovat și spune că „sper să fie dreptate”. În timp ce Țuțu spune că „aesta este un abuz. Eu n-am încălcat nimic”, iar avocatul său menționează că dosarul este unul...