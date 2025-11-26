Cazul contrabandei cu muniții: a fost reținut presupusul organizator

08:40

Munițiile din camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. De asemenea, au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, anunță miercuri, 26 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în cadrul dosarului investigat...