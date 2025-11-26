Șase cămine studențești vor fi reabilitate energetic

21:30

UPDATE 21:15 Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor armatei ruse asupra districtelor Nikopol, Samar și Kryvyi Rih din regiunea Dnipropetrovsk, a relatat pe Facebook de Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale. Acesta a spus că, după examinari suplimentare, medicii au stabilit că starea fetiței de patru ani, rănită la Dnipro, este gravă. Același...