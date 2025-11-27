„Nu recurgem la expulzare” — Igor Grosu explică de ce Ozerov rămâne la Chișinău
Omniapres, 27 noiembrie 2025 15:40
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat în urma incidentului în care șase drone rusești au survolat ilegal teritoriul țării, una dintre ele prăbușindu-se pe o locuință din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile au la dispoziție măsuri mai eficiente decât […]
• • •
Acum 30 minute
15:40
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat în urma incidentului în care șase drone rusești au survolat ilegal teritoriul țării, una dintre ele prăbușindu-se pe o locuință din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile au la dispoziție măsuri mai eficiente decât […]
Acum o oră
15:10
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și mai nou, deputată și mamă cu o fetiță de doar trei luni, Anastasia Nichita apare într-o ipostază neobișnuită. Sportiva și parlamentara își recunoaște oboseala și faptul că nu poate continua la nesfârșit în tempoul curent, scrie cancan.md. Cu doar o masă pe zi luată, Anastasia a […]
Acum 2 ore
14:40
Renato Usatîi vrea activitate mai eficientă a deputaților: Poporul i-a ales să muncească, nu să mimeze discuțiile sau să arate că se ceartă # Omniapres
Deputatul Renato Usatîi, președintele Fracțiunii „Partidul Nostru", va propune modificarea regulamentului Parlamentului pentru a crește eficiența ședințelor legislative. Potrivit acestuia, ședințele durează în prezent până la 10 ore având pe ordinea de zi doar câteva subiecte, iar un număr mare de deputați mimează dezbateri, fără a aduce expertiza necesară pe subiectele discutate. „Cred că ar […]
14:10
Estonia a decis să deschidă o ambasadă în Republica Moldova, a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, într-o discuție telefonică purtată astăzi cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și sprijinul […]
Acum 4 ore
13:40
VIDEO // Un șofer beat a provocat accident cu victime în Chișinău: o minoră, transportată la spital # Omniapres
O minoră de 13 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din capitală. Fata se afla în calitate de pasageră într-un automobil Toyota, lovit în plin de un Ford condus de un tânăr de 24 de ani. Potrivit informațiilor preliminare, […]
13:10
Moldova denunță acordul cu Rusia privind centrele culturale: Parlamentul a votat în lectură finală # Omniapres
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, […]
12:40
Adunarea Generală a Asociației Băncilor din Moldova (ABM) l-a reales pe Dorel Noroc în funcția de președinte al organizației, pentru un nou mandat de trei ani. Decizia reflectă continuitatea și încrederea industriei bancare în direcția strategică stabilită în ultimii ani. Potrivit ABM, mandatul reconfirmat vine într-un moment în care sectorul bancar joacă un rol tot […]
12:30
VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției: ”Dosarul lui Vlad Plahotniuc este examinat cu abateri și într-o grabă suspectă” # Omniapres
Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi denunță o „justiție selectivă în cazul dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, lucru demonstrat inclusiv de abaterile și de modul în care este examinată în instanță această cauză". Juristul se referă, în special, la „grabă suspectă operată de unii dintre judecătorii care examinează dosarul și care sunt în […]
12:10
Daniel Vodă, venituri de peste jumătate de milion în 2025 – dublu față de fostul prim-ministru # Omniapres
Daniel Vodă a ridicat în 2025 salariu dublu, față de cel al ex-prim-ministrului Dorin Recean. Dacă fostul șef de Guvern declară că a primit de la începutul anului cumulativ leafă de 238.349 de lei, purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri a indicat că a fost remunerat în aceeași perioadă cu 574.268 de lei, scrie […]
12:00
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […]
Acum 6 ore
11:40
VIDEO // Lilian Carp: „Nu există indicii că un oficial înalt ar fi implicat în traficul de armament” # Omniapres
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, deputatul PAS Lilian Carp, afirmă că, la această etapă, ancheta privind traficul de armament depistat săptămâna trecută nu indică nicio legătură cu vreun oficial de rang înalt de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute la TVR Moldova, în contextul întrebărilor legate de posibile conexiuni politice […]
11:10
CNPF validează a 7-a emisiune de obligațiuni a unei bănci comerciale, în valoare de aproape 127 milioane lei # Omniapres
Comisia Națională a Pieței Financiare a anunțat că a înregistrat rezultatele celei de-a șaptea emisiuni de obligațiuni corporative realizate de maib în cadrul celui de-al treilea program de finanțare prin obligațiuni. Emisiunea curentă însumează 126,846 milioane de lei, fiind plasate 6.323 de obligațiuni din clasa VI, fiecare având valoarea nominală de 20.000 de lei. Titlurile […]
10:40
VIDEO // Deputat PAS, despre cazul contrabandei cu muniții: ”Noul șef al Vămii nu poartă responsabilitatea” # Omniapres
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi tras la răspundere pentru cazul camionului încărcat cu muniții depistat la vamă, deoarece abia a preluat funcția, susține deputatul PAS Andrian Cheptonar. În cadrul unei emisiuni la Rlive TV, acesta a declarat că este nedrept să fie atribuită responsabilitatea unei persoane nou-numite în funcție. „Domnul Vrabie are […]
10:10
VIDEO // Maia Sandu, la recepția Ambasadei României: „Europa se confruntă cu pericole fără precedent” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a declarat că valorile fundamentale ale Europei – pacea, libertatea și democrația – sunt astăzi „mai amenințate ca oricând", pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor hibride la adresa statelor din regiune. Mesajul a fost transmis în cadrul recepției oferite de Ambasada României la Chișinău, cu […]
Acum 8 ore
09:40
Yandex Go, obligată să achite o amendă de 776 000 lei și să prezinte informațiile solicitate Consiliului Concurenței # Omniapres
Consiliul Concurenței a decis să sancționeze compania „Ridetech International" BV, administratorul serviciilor „Yandex Go" și „Yandex Pro", pentru faptul că nu a pus la dispoziția autorității informațiile solicitate în cadrul unei anchete demarate în 2023 privind activitatea platformelor pe piața transportului de pasageri din Republica Moldova. Instituția precizează că operatorului i-au fost cerute date referitoare […]
09:10
Autoritățile pregătesc noi reguli pentru colete, pentru a bloca fluxul de droguri din Ucraina # Omniapres
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai […]
Acum 12 ore
07:10
O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, că vin sărbătorile și vrem să încheiem anul fără restanțe. SĂGETĂTOR Se rezolvă probleme mai vechi și este posibil să vă dați acordul pentru un contract cu care angajatorii v-au tentat de mai mult timp. Puteți găsi […]
Acum 24 ore
17:40
Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii. Comisia pentru politică externă va propune Parlamentului ratificarea unui Acord care prevede acest lucru. În baza principiului reciprocității, acordul permite soților/soțiilor și, în unele cazuri, copiilor aflați la întreținerea aflate la întreținerea personalului diplomatic, […]
17:10
A cincea reținere în cazul camionului cu armament: suspectul, bănuit de organizarea contrabandei # Omniapres
Încă o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în dosarul camionului încărcat cu muniții de la vamă. Anunțul a fost făcut pentru presă de către șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, persoana reținută ar fi avut rolul de organizator și este cercetată pentru complicitate la contrabandă cu armament. Cernăuțeanu nu a precizat naționalitatea […]
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de ceață valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de joi, 27 noiembrie. Fenomenul se va manifesta în intervalul 03:00 – 12:00, când ceața densă ar putea reduce vizibilitatea până la aproximativ 200 de metri. Ceața ar putea afecta traficul rutier, iar șoferii […]
16:10
Percheziții în dosarul falsificării documentelor românești: șapte suspecți din Moldova și România, în vizorul anchetei # Omniapres
Doi bărbați din Chișinău și Strășeni au fost supuși perchezițiilor efectuate de ofițerii de poliție și procurorii PCCOCS, fiind cercetați pentru implicare într-o rețea care falsifica cărți de identitate și permise de conducere emise în România. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații complexe ce vizează o grupare transfrontalieră formată din cetățeni moldoveni și […]
Ieri
15:40
VIDEO // „Am toate probele”. Constantin Țuțu își susține nevinovăția înaintea verdictului final # Omniapres
Fostul deputat democrat și ex-sportivul Constantin Țuțu a fost adus miercuri, 26 noiembrie, sub escortă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită, trafic de influență și escrocherie. Ședința a avut loc la solicitarea acestuia, care a cerut să fie prezent pentru a-și rosti ultimul cuvânt înainte de pronunțarea […]
15:10
Autoritățile de la Chișinău au inițiat discuții cu partenerii internaționali pentru a obține fonduri suplimentare dedicate sprijinirii populației în perioada rece. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat după ședința de Guvern că negocierile sunt în desfășurare, iar executivul speră să beneficieze de același tip de suport acordat Republicii Moldova în ultimii ani. „Suntem în dialog […]
14:40
Drona căzută la Cuhureștii de Jos, expusă în fața MAE. Ambasadorul Rusiei, convocat după survolarea ilegală a Moldovei # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest, după ce, pe 25 noiembrie 2025, șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității țării și un risc direct la adresa securității naționale […]
14:10
VIDEO // Șefa MAI, despre cazul armelor de la Leușeni: ”Au intrat în Moldova în loturi mici din Ucraina” # Omniapres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a venit cu noi detalii privind cazul camionului încărcat cu arme și muniții descoperit la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit șefei MAI, ancheta avansează într-un grup comun de investigație, constituit tocmai pentru a clarifica traseul și proveniența armamentului. Conform datelor preliminare ale urmăririi penale, lotul de muniții a intrat în […]
13:30
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană". O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de […]
13:10
VIDEO // Renato Usatîi a propus ca audierile în Comisia securitate pe cazul camionului cu arme, să fie, pe cât posibil, publice # Omniapres
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a propus ca audierile privind cazul camionului cu arme și muniții depistat la frontiera cu România să fie desfășurate, pe cât posibil, în regim public, astfel încât informațiile prezentate să nu prejudicieze ancheta aflată în derulare. „Ca să nu existe speculații, deoarece este […]
12:30
Chimie, intrigă și stil puternic: premiera piesei ”Noi doi”, semnată de Natalia Gordienko # Omniapres
La un an după colaborarea cu Jorge, Natalia Gordienko a prezentat o lucrare care pune accent pe tema rel
12:20
Fadei Nagacevschi, despre cazul Partidului „Inima Moldovei”: După alegeri, deja 90% din persoanele bănuite au fost scoase de sub bănuire, pentru că nu sunt probe # Omniapres
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze percepția că formațiunea a avut finanțare de la Șor, însă nicio probă în acest sens nu a fost prezentată. „S-a spus că unii membri de partid ar fi primit bani prin aplicația PSB. Din numărul prezentat de Serviciul de Informații […] The post Fadei Nagacevschi, despre cazul Partidului „Inima Moldovei”: După alegeri, deja 90% din persoanele bănuite au fost scoase de sub bănuire, pentru că nu sunt probe appeared first on Omniapres.
12:10
Guvernul a aprobat astăzi, în ședință, o serie de schimbări în structurile administrației publice centrale, fiind validate trei demisii și prelungit un mandat de conducere. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii sale de demisie. Decizia vine după declarațiile recente ale ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, […] The post Trei funcționari eliberați din funcții; mandatul lui Ion Dodon la CNAM, prelungit appeared first on Omniapres.
11:40
Junghietu confirmă: „Aeroportul aduce kerosenul din România”. Alimentarea avioanelor, preluată integral # Omniapres
Aeroportul Internațional Chișinău gestionează integral, începând din această săptămână, alimentarea aeronavelor cu combustibil, după ce ultimele stocuri furnizate anterior de Lukoil Moldova au fost consumate până pe 22 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a confirmat că infrastructura a fost evaluată, iar administrarea provizorie a terminalului petrolier este deja funcțională. […] The post Junghietu confirmă: „Aeroportul aduce kerosenul din România”. Alimentarea avioanelor, preluată integral appeared first on Omniapres.
11:10
Start la vânzarea brazilor din 8 decembrie: Chișinăul va avea puncte de comerț în toate sectoarele # Omniapres
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 8–31 decembrie 2025, în toate sectoarele orașului va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, pentru a asigura accesul locuitorilor la brazi în apropierea zonelor de trai, în contextul sărbătorilor de iarnă 2025–2026. Dispoziția a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban. Conform documentului, preturile de sector vor stabili […] The post Start la vânzarea brazilor din 8 decembrie: Chișinăul va avea puncte de comerț în toate sectoarele appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Perciun, despre închiderea gimnaziului renovat cu 711 mii lei în Iliciovca: „Decizii neinspirate” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, recunoaște că închiderea gimnaziului din Iliciovca, după investiții de peste 700 de mii de lei, este rezultatul unor „decizii neinspirate” luate fără suficientă predictibilitate. Oficialul a comentat situația în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, subliniind că problema nu ține doar de autoritățile locale, ci și de cele […] The post VIDEO // Perciun, despre închiderea gimnaziului renovat cu 711 mii lei în Iliciovca: „Decizii neinspirate” appeared first on Omniapres.
10:10
Criză pe piața muncii: Doar 40% dintre moldoveni lucrează. Chișinăul concentrează aproape toți angajații # Omniapres
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024 arată o imagine clară, dar îngrijorătoare, a pieței muncii din Republica Moldova. Din totalul populației de 15 ani și peste, doar 782,6 mii de persoane sunt ocupate, ceea ce înseamnă o rată de ocupare de 40,2%. Diferențele dintre bărbați și femei rămân semnificative: bărbații au o rată […] The post Criză pe piața muncii: Doar 40% dintre moldoveni lucrează. Chișinăul concentrează aproape toți angajații appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Start oficial al sărbătorilor: Târgul de Crăciun din PMAN își deschide porțile pe 5 decembrie # Omniapres
Capitala intră în atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Chișinău anunță deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun din oraș, amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de inaugurare va avea loc pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00, când va fi aprins și principalul Pom de Crăciun al Capitalei. Seara de […] The post VIDEO // Start oficial al sărbătorilor: Târgul de Crăciun din PMAN își deschide porțile pe 5 decembrie appeared first on Omniapres.
09:10
Procuratura oferă noi detalii: armamentul descoperit la frontieră ar fi venit din Ucraina # Omniapres
Procuratura Generală a venit cu noi detalii în cazul camionului încărcat cu armament depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița, pe partea română a frontierei. Pentru investigarea cazului a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar acțiunile de urmărire penală și schimbul de informații se desfășoară în regim accelerat. Potrivit datelor […] The post Procuratura oferă noi detalii: armamentul descoperit la frontieră ar fi venit din Ucraina appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 26 noiembrie 2025. Ziua care poate aduce un câștig important, iar nativii unei zodii își pot găsi sufletul pereche # Omniapres
Astrele împing lucrurile din loc și grăbesc rezolvările, iar ritmul alert al zilei poate veni la pachet cu șanse financiare neașteptate: prime, măriri salariale, recuperări de bani sau oferte avantajoase. Pentru unele zodii, finalul de an începe să se vadă și în buzunar — cu un plus consistent care aduce liniște și planuri noi. SĂGETĂTOR […] The post Horoscop 26 noiembrie 2025. Ziua care poate aduce un câștig important, iar nativii unei zodii își pot găsi sufletul pereche appeared first on Omniapres.
25 noiembrie 2025
18:10
Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicate marţi. Instanţa a fost sesizată de doi cetăţeni polonezi căsătoriţi în Germania, cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în ţara lor […] The post UE obligă statele membre să recunoască căsătoriile între persoane de același sex appeared first on Omniapres.
17:40
Tot mai des pe internet apar anunțuri care depășesc pragul de un milion de euro. Vorbim despre locuințe reale, care formează deja un segment separat al pieței — vizibil, scump și tot mai îndepărtat de prețurile obișnuite pentru oraș, scrie stiri.md. În Centru este scos la vânzare un apartament pe strada Mihai Eminescu, aproape de […] The post Chișinăul celor privilegiați: locuințe de un milion de euro în imagini appeared first on Omniapres.
17:10
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […] The post Iarna va fi mai scumpă: plafonul compensațiilor la energie se reduce substanțial appeared first on Omniapres.
16:40
Controalele efectuate în perioada 17–21 noiembrie 2025 de inspectorii fiscali, în cooperare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, au scos la iveală nereguli grave în rândul prestatorilor de servicii taxi din Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia. Vizate au fost atât cursele ocazionale, cât și cele operate prin intermediul platformelor electronice […] The post Razii în transportul de taxi: amenzi de peste 15 mii de lei și șoferi prinși fără acte appeared first on Omniapres.
16:10
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, pentru a ajuta la extinderea rețelei școlare din capitală, unde multe școli funcționează deja peste capacitate, cu clase de până la 42 de elevi. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică de […] The post Chișinăul primește două edificii de la MEC pentru a deschide noi clase appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Grosu, iritat de glumele despre drone: ”Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin” # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat dur după apariția unor mesaje în spațiul public prin care căderea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova a fost ironizată și minimalizată. Grosu avertizează că astfel de reacții nu sunt glume inofensive, ci reprezintă o tentativă periculoasă de subminare a instituțiilor statului într-un context de securitate fragil. „Să iei în […] The post Grosu, iritat de glumele despre drone: ”Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin” appeared first on Omniapres.
15:10
Ucraina a fost de acord, în principiu, să accepte planul de pace înaintat de Statele Unite, însă anumite detalii tehnice trebuie încă armonizate, relatează CBS News, citând un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde secretarul american Driscoll poartă discuții cu reprezentanții Federației Ruse privind versiunea actualizată a documentului. […] The post Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA, însă negocierile cu Rusia continuă appeared first on Omniapres.
14:20
Drona găsită pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost identificată de specialiștii Poliției ca fiind un model Gerbera, de fabricație rusească. Potrivit primelor verificări, aparatul nu avea montată nicio încărcătură explozivă în momentul aterizării. Poliția precizează că dronele de tip Gerbera sunt utilizate atât pentru inducerea în eroare, cât […] The post Drona căzută în Florești, identificată: „Gerbera”, aparatură rusească de supraveghere appeared first on Omniapres.
14:10
Cernăuțeanu, despre TUX: „Nimeni nu e protejat. Avem foști angajați ai MAI printre suspecți” # Omniapres
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, confirmă oficial că printre persoanele implicate în schema de investiții frauduloase TUX se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor parlamentare privind investigarea cazului, desfășurate astăzi. Potrivit acestuia, ancheta a identificat deja aproximativ 50 de persoane din zona de organizare a schemei, iar […] The post Cernăuțeanu, despre TUX: „Nimeni nu e protejat. Avem foști angajați ai MAI printre suspecți” appeared first on Omniapres.
13:40
Scumpiri la apă, suc și alcool odată cu noul sistem de returnare: „O sticlă de apă poate costa cu 2 eurocenți mai mult” # Omniapres
Băuturile s-ar putea scumpi cu până la 9 eurocenți în Republica Moldova, odată cu lansarea Sistemului de returnare a ambalajelor, o reformă care va transforma modul în care sunt colectate și reciclate recipientele din plastic, sticlă și metal. Fosta ministră a Mediului, Iuliana Cantaragiu, a explicat în cadrul emisiunii „RealPolitik” de la NewsMaker că ajustările […] The post Scumpiri la apă, suc și alcool odată cu noul sistem de returnare: „O sticlă de apă poate costa cu 2 eurocenți mai mult” appeared first on Omniapres.
13:20
Irina Vlah, după raportul final al APCE despre parlamentare: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului „Inima Moldovei” # Omniapres
Raportul final al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind monitorizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 confirmă nereguli grave în procesul electoral din Republica Moldova, susține liderul partidului ”Inima Moldovei”, Irina Vlah. Într-o adresare video, politiciana a declarat că documentul reprezintă „un duș rece pentru autorități”, iar observatorii internaționali ar fi validat criticile formulate anterior […] The post Irina Vlah, după raportul final al APCE despre parlamentare: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului „Inima Moldovei” appeared first on Omniapres.
13:10
Ministerul Finanțelor: Banii pentru salariile profesorilor sunt alocați. Primăria Chișinău poate achita imediat # Omniapres
Ministerul Finanțelor a venit cu precizări în contextul discuțiilor publice privind plata salariilor și a premiilor anuale pentru angajații instituțiilor municipale de învățământ din Chișinău. Potrivit instituției, Guvernul a alocat pentru anul 2025 aproximativ 190,7 milioane de lei destinați salariilor, inclusiv 73,8 milioane de lei pentru achitarea premiului anual. Suma este suficientă pentru acoperirea integrală […] The post Ministerul Finanțelor: Banii pentru salariile profesorilor sunt alocați. Primăria Chișinău poate achita imediat appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Deputat PN: ”Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis” # Omniapres
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] The post VIDEO // Deputat PN: ”Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis” appeared first on Omniapres.
