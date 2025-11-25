Razii în transportul de taxi: amenzi de peste 15 mii de lei și șoferi prinși fără acte

15:00

O comisie de anchetă care să investigheze activitatea platformei TUX ar putea fi constituită în Parlament, după ce deputații din fracțiunea Democrația Acasă au înregistrat, în data de 20 noiembrie, un proiect de hotărâre în acest sens, scrie bani.md. Potrivit documentului, Comisia va fi formată din președinte, vicepreședinte, secretar și membri și va avea drept […]