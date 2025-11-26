Percheziții în dosarul falsificării documentelor românești: șapte suspecți din Moldova și România, în vizorul anchetei
Omniapres, 26 noiembrie 2025 16:10
Doi bărbați din Chișinău și Strășeni au fost supuși perchezițiilor efectuate de ofițerii de poliție și procurorii PCCOCS, fiind cercetați pentru implicare într-o rețea care falsifica cărți de identitate și permise de conducere emise în România. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații complexe ce vizează o grupare transfrontalieră formată din cetățeni moldoveni și […]
• • •
Acum 30 minute
16:10
Percheziții în dosarul falsificării documentelor românești: șapte suspecți din Moldova și România, în vizorul anchetei
Doi bărbați din Chișinău și Strășeni au fost supuși perchezițiilor efectuate de ofițerii de poliție și procurorii PCCOCS, fiind cercetați pentru implicare într-o rețea care falsifica cărți de identitate și permise de conducere emise în România. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații complexe ce vizează o grupare transfrontalieră formată din cetățeni moldoveni și […]
Acum o oră
15:40
VIDEO // „Am toate probele”. Constantin Țuțu își susține nevinovăția înaintea verdictului final # Omniapres
Fostul deputat democrat și ex-sportivul Constantin Țuțu a fost adus miercuri, 26 noiembrie, sub escortă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită, trafic de influență și escrocherie. Ședința a avut loc la solicitarea acestuia, care a cerut să fie prezent pentru a-și rosti ultimul cuvânt înainte de pronunțarea […]
Acum 2 ore
15:10
Autoritățile de la Chișinău au inițiat discuții cu partenerii internaționali pentru a obține fonduri suplimentare dedicate sprijinirii populației în perioada rece. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat după ședința de Guvern că negocierile sunt în desfășurare, iar executivul speră să beneficieze de același tip de suport acordat Republicii Moldova în ultimii ani. „Suntem în dialog […]
14:40
Drona căzută la Cuhureștii de Jos, expusă în fața MAE. Ambasadorul Rusiei, convocat după survolarea ilegală a Moldovei # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest, după ce, pe 25 noiembrie 2025, șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității țării și un risc direct la adresa securității naționale […]
Acum 4 ore
14:10
VIDEO // Șefa MAI, despre cazul armelor de la Leușeni: ”Au intrat în Moldova în loturi mici din Ucraina” # Omniapres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a venit cu noi detalii privind cazul camionului încărcat cu arme și muniții descoperit la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit șefei MAI, ancheta avansează într-un grup comun de investigație, constituit tocmai pentru a clarifica traseul și proveniența armamentului. Conform datelor preliminare ale urmăririi penale, lotul de muniții a intrat în […]
13:30
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană". O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de […]
13:10
VIDEO // Renato Usatîi a propus ca audierile în Comisia securitate pe cazul camionului cu arme, să fie, pe cât posibil, publice # Omniapres
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a propus ca audierile privind cazul camionului cu arme și muniții depistat la frontiera cu România să fie desfășurate, pe cât posibil, în regim public, astfel încât informațiile prezentate să nu prejudicieze ancheta aflată în derulare. „Ca să nu existe speculații, deoarece este […]
Acum 6 ore
12:30
Chimie, intrigă și stil puternic: premiera piesei ”Noi doi”, semnată de Natalia Gordienko # Omniapres
La un an după colaborarea cu Jorge, Natalia Gordienko a prezentat o lucrare care pune accent pe tema relațiilor mature și sincere. La baza piesei stă ideea iubirii ca spațiu al libertății, vulnerabilității și forței reciproce. Premiera este însoțită de un videoclip realizat în estetică alb-negru. Regizoarea Isabela Szántó a construit povestea sub forma unui […]
12:20
Fadei Nagacevschi, despre cazul Partidului „Inima Moldovei”: După alegeri, deja 90% din persoanele bănuite au fost scoase de sub bănuire, pentru că nu sunt probe # Omniapres
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului „Inima Moldovei" s-a încercat să se genereze percepția că formațiunea a avut finanțare de la Șor, însă nicio probă în acest sens nu a fost prezentată. „S-a spus că unii membri de partid ar fi primit bani prin aplicația PSB. Din numărul prezentat de Serviciul de Informații […]
12:10
Guvernul a aprobat astăzi, în ședință, o serie de schimbări în structurile administrației publice centrale, fiind validate trei demisii și prelungit un mandat de conducere. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii sale de demisie. Decizia vine după declarațiile recente ale ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, […]
11:40
Junghietu confirmă: „Aeroportul aduce kerosenul din România”. Alimentarea avioanelor, preluată integral # Omniapres
Aeroportul Internațional Chișinău gestionează integral, începând din această săptămână, alimentarea aeronavelor cu combustibil, după ce ultimele stocuri furnizate anterior de Lukoil Moldova au fost consumate până pe 22 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a confirmat că infrastructura a fost evaluată, iar administrarea provizorie a terminalului petrolier este deja funcțională. […]
11:10
Start la vânzarea brazilor din 8 decembrie: Chișinăul va avea puncte de comerț în toate sectoarele # Omniapres
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 8–31 decembrie 2025, în toate sectoarele orașului va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, pentru a asigura accesul locuitorilor la brazi în apropierea zonelor de trai, în contextul sărbătorilor de iarnă 2025–2026. Dispoziția a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban. Conform documentului, preturile de sector vor stabili […]
10:40
VIDEO // Perciun, despre închiderea gimnaziului renovat cu 711 mii lei în Iliciovca: „Decizii neinspirate” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, recunoaște că închiderea gimnaziului din Iliciovca, după investiții de peste 700 de mii de lei, este rezultatul unor „decizii neinspirate" luate fără suficientă predictibilitate. Oficialul a comentat situația în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, subliniind că problema nu ține doar de autoritățile locale, ci și de cele […]
Acum 8 ore
10:10
Criză pe piața muncii: Doar 40% dintre moldoveni lucrează. Chișinăul concentrează aproape toți angajații # Omniapres
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024 arată o imagine clară, dar îngrijorătoare, a pieței muncii din Republica Moldova. Din totalul populației de 15 ani și peste, doar 782,6 mii de persoane sunt ocupate, ceea ce înseamnă o rată de ocupare de 40,2%. Diferențele dintre bărbați și femei rămân semnificative: bărbații au o rată […]
09:40
VIDEO // Start oficial al sărbătorilor: Târgul de Crăciun din PMAN își deschide porțile pe 5 decembrie # Omniapres
Capitala intră în atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Chișinău anunță deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun din oraș, amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de inaugurare va avea loc pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00, când va fi aprins și principalul Pom de Crăciun al Capitalei. Seara de […]
09:10
Procuratura oferă noi detalii: armamentul descoperit la frontieră ar fi venit din Ucraina # Omniapres
Procuratura Generală a venit cu noi detalii în cazul camionului încărcat cu armament depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița, pe partea română a frontierei. Pentru investigarea cazului a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar acțiunile de urmărire penală și schimbul de informații se desfășoară în regim accelerat. Potrivit datelor […]
Acum 12 ore
07:10
Horoscop 26 noiembrie 2025. Ziua care poate aduce un câștig important, iar nativii unei zodii își pot găsi sufletul pereche # Omniapres
Astrele împing lucrurile din loc și grăbesc rezolvările, iar ritmul alert al zilei poate veni la pachet cu șanse financiare neașteptate: prime, măriri salariale, recuperări de bani sau oferte avantajoase. Pentru unele zodii, finalul de an începe să se vadă și în buzunar — cu un plus consistent care aduce liniște și planuri noi. SĂGETĂTOR […]
Acum 24 ore
18:10
Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicate marţi. Instanţa a fost sesizată de doi cetăţeni polonezi căsătoriţi în Germania, cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în ţara lor […]
17:40
Tot mai des pe internet apar anunțuri care depășesc pragul de un milion de euro. Vorbim despre locuințe reale, care formează deja un segment separat al pieței — vizibil, scump și tot mai îndepărtat de prețurile obișnuite pentru oraș, scrie stiri.md. În Centru este scos la vânzare un apartament pe strada Mihai Eminescu, aproape de […]
17:10
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […]
16:40
Controalele efectuate în perioada 17–21 noiembrie 2025 de inspectorii fiscali, în cooperare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, au scos la iveală nereguli grave în rândul prestatorilor de servicii taxi din Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia. Vizate au fost atât cursele ocazionale, cât și cele operate prin intermediul platformelor electronice […]
Ieri
16:10
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, pentru a ajuta la extinderea rețelei școlare din capitală, unde multe școli funcționează deja peste capacitate, cu clase de până la 42 de elevi. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică de […]
15:10
Grosu, iritat de glumele despre drone: ”Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin” # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat dur după apariția unor mesaje în spațiul public prin care căderea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova a fost ironizată și minimalizată. Grosu avertizează că astfel de reacții nu sunt glume inofensive, ci reprezintă o tentativă periculoasă de subminare a instituțiilor statului într-un context de securitate fragil. „Să iei în […]
15:10
Ucraina a fost de acord, în principiu, să accepte planul de pace înaintat de Statele Unite, însă anumite detalii tehnice trebuie încă armonizate, relatează CBS News, citând un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde secretarul american Driscoll poartă discuții cu reprezentanții Federației Ruse privind versiunea actualizată a documentului. […]
14:20
Drona găsită pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost identificată de specialiștii Poliției ca fiind un model Gerbera, de fabricație rusească. Potrivit primelor verificări, aparatul nu avea montată nicio încărcătură explozivă în momentul aterizării. Poliția precizează că dronele de tip Gerbera sunt utilizate atât pentru inducerea în eroare, cât […]
14:10
Cernăuțeanu, despre TUX: „Nimeni nu e protejat. Avem foști angajați ai MAI printre suspecți” # Omniapres
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, confirmă oficial că printre persoanele implicate în schema de investiții frauduloase TUX se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor parlamentare privind investigarea cazului, desfășurate astăzi. Potrivit acestuia, ancheta a identificat deja aproximativ 50 de persoane din zona de organizare a schemei, iar […]
13:40
Scumpiri la apă, suc și alcool odată cu noul sistem de returnare: „O sticlă de apă poate costa cu 2 eurocenți mai mult” # Omniapres
Băuturile s-ar putea scumpi cu până la 9 eurocenți în Republica Moldova, odată cu lansarea Sistemului de returnare a ambalajelor, o reformă care va transforma modul în care sunt colectate și reciclate recipientele din plastic, sticlă și metal. Fosta ministră a Mediului, Iuliana Cantaragiu, a explicat în cadrul emisiunii „RealPolitik" de la NewsMaker că ajustările […]
13:20
Irina Vlah, după raportul final al APCE despre parlamentare: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului „Inima Moldovei” # Omniapres
Raportul final al Ad
13:10
Ministerul Finanțelor: Banii pentru salariile profesorilor sunt alocați. Primăria Chișinău poate achita imediat # Omniapres
Ministerul Finanțelor a venit cu precizări în contextul discuțiilor publice privind plata salariilor și a premiilor anuale pentru angajații instituțiilor municipale de învățământ din Chișinău. Potrivit instituției, Guvernul a alocat pentru anul 2025 aproximativ 190,7 milioane de lei destinați salariilor, inclusiv 73,8 milioane de lei pentru achitarea premiului anual. Suma este suficientă pentru acoperirea integrală […] The post Ministerul Finanțelor: Banii pentru salariile profesorilor sunt alocați. Primăria Chișinău poate achita imediat appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Deputat PN: ”Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis” # Omniapres
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] The post VIDEO // Deputat PN: ”Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis” appeared first on Omniapres.
12:10
Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, va fi convocat miercuri, la ora 14:00, la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a oferi explicații în legătură cu încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone. MAE condamnă ferm incidentul, subliniind că prăbușirea uneia dintre drone în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, […] The post Ozerov, chemat la explicații: MAE condamnă încălcarea spațiului aerian de către drone appeared first on Omniapres.
11:40
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, Florești, a căzut o dronă. Mai exact, aceasta acuză autoritățile de „conspirații moldo-ucrainene” și susține că drona nu ar fi putut ajunge în Moldova din Federația Rusă. „Oameni buni, haideți să ne trezim un […] The post Victoria Furtună, reacție după drona căzută: „O buburuză turbo, nu armă de atac” appeared first on Omniapres.
11:20
Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova: una s-a prăbușit pe o casă în Florești # Omniapres
Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, în urma atacului masiv lansat asupra Ucrainei în noaptea precedentă. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat dispozitivele aeriene în mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile au intervenit imediat. Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca […] The post Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova: una s-a prăbușit pe o casă în Florești appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Un cuplu din Chișinău, prins în flagrant cu amfetamină și mefedronă de 1,2 milioane lei # Omniapres
Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost reținute de oamenii legii într-un dosar de trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă, cu o valoare estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei. Acțiunea a fost desfășurată de Direcția investigare criminalitate transfrontalieră și Direcția urmărire penală a IGPF, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Suspecții, ambii […] The post VIDEO // Un cuplu din Chișinău, prins în flagrant cu amfetamină și mefedronă de 1,2 milioane lei appeared first on Omniapres.
10:40
Conectările la încălzire în capitală, aproape încheiate: blocuri, instituții și agenți economici au căldură # Omniapres
Termoelectrica S.A. a anunțat finalizarea procesului de conectare la agentul termic pentru sezonul de încălzire 2025–2026, majoritatea consumatorilor racordați la SACET beneficiind deja de servicii de încălzire. Compania precizează că procedura s-a desfășurat activ, iar echipele tehnice au intervenit prompt la toate solicitările. Din totalul celor 4.311 obiecte racordate la sistemul centralizat, 4.063 sunt deja […] The post Conectările la încălzire în capitală, aproape încheiate: blocuri, instituții și agenți economici au căldură appeared first on Omniapres.
10:10
17 percheziții în dosarul actelor cu domicilii fictive pentru cetățeni din Republica Moldova, Rusia și Ucraina # Omniapres
Marți dimineață, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri ai IGPR – DIC, efectuează 17 percheziții într-un dosar ce vizează emiterea unor acte de identitate românești pe baza unor domicilii fictive, în beneficiul unor persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte state ale fostei URSS. Potrivit surselor […] The post 17 percheziții în dosarul actelor cu domicilii fictive pentru cetățeni din Republica Moldova, Rusia și Ucraina appeared first on Omniapres.
09:50
O dronă s-a prăbușit pe locuința paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a fost raportat imediat autorităților, iar polițiștii au ajuns la fața locului pentru asigurarea perimetrului. Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează în aceste momente spre locație pentru a examina dispozitivul și a stabili natura și proveniența acestuia. […] The post O dronă s-a prăbușit pe casa unui paznic din Florești: poliția a evacuat zona appeared first on Omniapres.
09:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară în aceste momente noi percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din […] The post Ex-ministru, vizat în perchezițiile privind finanțarea ilegală a unui partid appeared first on Omniapres.
09:10
Amendă uriașă pentru o companie de asigurări! BNM sancționează cu peste 2 milioane de lei societatea ”INTACT Asigurări Generale” # Omniapres
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale” SA, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM menționează că sancțiunea financiară este justificată […] The post Amendă uriașă pentru o companie de asigurări! BNM sancționează cu peste 2 milioane de lei societatea ”INTACT Asigurări Generale” appeared first on Omniapres.
09:10
O dronă Shahed a traversat sudul Republicii Moldova și a intrat în spațiul aerian al României # Omniapres
O dronă de tip Shahed a survolat în dimineața zilei de 25 noiembrie spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de sud a țării, anunță Poliția de Frontieră. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, care a informat imediat autoritățile responsabile. Potrivit datelor preliminare, drona a intrat în spațiul aerian național […] The post O dronă Shahed a traversat sudul Republicii Moldova și a intrat în spațiul aerian al României appeared first on Omniapres.
07:10
Astăzi emoțiile fine, surprizele plăcute și semnele de apreciere pot transforma atmosfera într-una caldă și optimistă, iar inspirația momentului ne ajută să luăm decizii bune pentru bani, relații și planurile de final de an. SĂGETĂTOR O energie debordantă vă va ajuta să rezolvați lucrurile care nu au ieșit din prima și să le duceți la […] The post Horoscop 25 noiembrie 2025. Recuperări de bani și oportunități profitabile appeared first on Omniapres.
24 noiembrie 2025
18:40
Aproape 300 de cetățeni ruși, anchetați pentru obținerea frauduloasă a actelor românești # Omniapres
Aproximativ 300 de cetățeni ruși ar fi obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. Potrivit sursei citate, informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența […] The post Aproape 300 de cetățeni ruși, anchetați pentru obținerea frauduloasă a actelor românești appeared first on Omniapres.
18:10
Două tone de carne, lactate și alcool, confiscate în Germania dintr-un transport „pentru moldovenii din Irlanda” # Omniapres
Aproximativ două tone de produse alimentare interzise au fost descoperite și distruse de autoritățile germane, după ce un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit pentru control pe autostrada A44, în apropiere de Bad Wünnenberg. În interior, vameșii au găsit carne crudă, brânzeturi, ouă, fructe, legume, dar și cafea […] The post Două tone de carne, lactate și alcool, confiscate în Germania dintr-un transport „pentru moldovenii din Irlanda” appeared first on Omniapres.
17:40
Nicușor Dan: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura dintre securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova # Omniapres
Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. La finalul întâlnirii, șeful statului vecin a transmis într-o postare pe X că europenii rămân uniți și vor sprijini în continuare Kievul, precizând că „actualele negocieri trebuie să țină cont că […] The post Nicușor Dan: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura dintre securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
17:10
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de astăzi s-a transformat într-un nou val de tensiuni și acuzații între consilierii PAS și cei ai Mișcării Alternativa Națională (MAN), în contextul dezbaterilor privind majorarea salariilor funcționarilor municipali și rectificările bugetare. Conflictul a izbucnit după ce președinta Asociației Sindicale APL Chișinău, Angela Lupaș, a avertizat că funcționarii ar putea […] The post Scandal monstru în CMC: PAS și MAN s-au atacat cu „cățeluși” și „rușine” în ședință appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Consilier PN: 220 milioane de lei pentru salariile din educație, blocate în CMC de fracțiunea PAS # Omniapres
Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în CMC, acuză fracțiunea PAS că blochează rectificările bugetare necesare pentru achitarea salariilor profesorilor. Proiectul urma să ajusteze indicatorii bugetari pentru a permite majorarea transferurilor destinate plăților salariale și altor cheltuieli de personal, ca urmare a modificărilor aprobate recent de Parlament la Legea bugetului. În total, peste […] The post Consilier PN: 220 milioane de lei pentru salariile din educație, blocate în CMC de fracțiunea PAS appeared first on Omniapres.
16:10
Prețurile la lemnul de foc nu vor fi majorate în această iarnă, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a dat asigurări că aprovizionarea este stabilă, iar stocurile sunt suficiente pentru toți cetățenii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit ministrului, tarifele actuale nu vor suferi modificări, întrucât nu […] The post Lemnul de foc nu se scumpește: autoritățile garantează stocuri pentru toți cetățenii appeared first on Omniapres.
15:40
Dosarul cunoscut sub denumirea „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este învinuit, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ), iar informația a fost confirmată pentru TVR Moldova de avocatul politicianului, Petru Balan. Potrivit apărătorului, Igor Dodon a fost citat pentru ziua de marți, 25 […] The post Examinarea dosarului „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon, va fi reluată de la zero appeared first on Omniapres.
15:10
24 de camere video vor fi instalate la fostul Hotel Național pentru sporirea securității # Omniapres
24 de camere de supraveghere urmează să fie instalate în interiorul și pe perimetrul fostului Hotel Național, ca parte a măsurilor de securizare a clădirii abandonate din centrul capitalei. Echipamentele sunt oferite gratuit de un agent economic în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”. Măsura a fost discutată luni, 24 noiembrie, în ședința operativă a serviciilor […] The post 24 de camere video vor fi instalate la fostul Hotel Național pentru sporirea securității appeared first on Omniapres.
14:20
VIDEO // Noul deputat al PN și-a anunțat prioritățile: protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, își va concentra activitatea parlamentară pe priorități precum protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială. „Și le vom promova cu prioritate! Mandatul meu va fi despre muncă, transparență, respect și apropiere de oameni. Voi duce în Parlament problemele reale ale cetățenilor așa cum ele sunt!”, a declarat Margarint. Astăzi, Curtea Constituțională […] The post VIDEO // Noul deputat al PN și-a anunțat prioritățile: protecția persoanelor vulnerabile și incluziunea socială appeared first on Omniapres.
