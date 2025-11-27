VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției: ”Dosarul lui Vlad Plahotniuc este examinat cu abateri și într-o grabă suspectă”

12:20

Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului „Inima Moldovei" s-a încercat să se genereze percepția că formațiunea a avut finanțare de la Șor, însă nicio probă în acest sens nu a fost prezentată. „S-a spus că unii membri de partid ar fi primit bani prin aplicația PSB. Din numărul prezentat de Serviciul de Informații […]