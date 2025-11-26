Drona căzută la Cuhureștii de Jos, expusă în fața MAE. Ambasadorul Rusiei, convocat după survolarea ilegală a Moldovei

13:40

Trei tineri cu vârste de 15, 16 și 18 ani, originari din Chișinău și studenți la un colegiu din capitală, au fost depistați de polițiștii din Orhei în timp ce se ocupau de distribuirea de substanțe interzise în raion. Descoperirea a avut loc în cadrul unor acțiuni desfășurate de oamenii legii pentru prevenirea și combaterea […]